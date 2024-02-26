Kiralarda yüzde 25 zam sınırı devam ediyor mu?

Dezenformasyonla mücadelede önemli adım

İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi, sosyal medyada yayılan ve kiralarda %25 zam sınırının uzatılmayacağına dair yanlış iddiaları yalanladı. Resmi açıklama ile vatandaşların doğru bilgilendirilmesi sağlandı, böylece dezenformasyonla etkin bir şekilde mücadele edildi.

Kararın uygulanması devam ediyor

2022 Haziran ayında TBMM Genel Kurulu'nda kabul edilen ve fahiş kira artışlarına karşı vatandaşları koruyan %25 zam sınırı uygulaması, resmi olarak uzatıldı. Bu karar, kira artışlarındaki belirsizliği gidererek vatandaşların haklarını koruma altına alıyor.

Uzatma kararının detayları

6098 sayılı Borçlar Kanunu'na eklenen Geçici Madde 2 hükümleri uyarınca, 2 Temmuz 2023 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere kira artış oranının sınırlı olduğuna dair %25'lik kira artış oranı 1 Temmuz'a kadar uzatıldı. Bu düzenleme, kira artışları konusunda yaşanan belirsizlikleri ortadan kaldırmayı amaçlıyor.

Teyit edildi

Dezenformasyonla Mücadele Merkezi, Adalet Bakanı Yılmaz Tunç'un açıklamalarında "kiralarda yüzde 25 zam sınırı uygulamasının uzatılmamasına karar verildi" şeklinde bir ifadenin kullanılmadığını belirterek, yanlış iddiaları net bir şekilde yalanladı. Böylece, herhangi bir resmi kurumdan yüzde 25 zam sınırının kaldırıldığına dair bir açıklama yapılmadığı teyit edildi.

Vatandaşların doğru bilgilendirilmesi önceliği

Yanlış bilgilendirmelerin vatandaşlar arasında yarattığı endişe ve kafa karışıklığını gidermek amacıyla yapılan bu resmi açıklama, doğru bilginin önemini bir kez daha vurguluyor. İletişim Başkanlığı, vatandaşların resmi kaynaklardan bilgi edinmesinin ve spekülatif bilgilere itibar etmemesinin önemine dikkat çekiyor.

Kiralarda yüzde 25 zam sınırı uygulamasının uzatılması, vatandaşların menfaatine olan bir karar olarak değerlendirilmekte ve bu tür önemli konularda güvenilir bilgiye ulaşmanın, yanlış bilgilendirmelerin önüne geçilmesinde kritik bir rol oynadığı bir kez daha ortaya konulmaktadır. Vatandaşların, resmi açıklamaları takip etmesi ve yanıltıcı bilgilere karşı dikkatli olması büyük önem taşımaktadır.