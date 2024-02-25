Eyüpspor teknik sorumlusu Kerem Yavaş’tan Sakaryaspor maçı değerlendirmesi

Trendyol 1. Lig'in 24. haftasında gerçekleşen müthiş karşılaşmada, Eyüpspor kendi evinde ağırladığı Sakaryaspor'u 3-2'lik skorla mağlup ederek önemli bir galibiyete imza attı. Bu zorlu maçın ardından Eyüpspor Teknik Sorumlusu Kerem Yavaş, basın toplantısında değerlendirmelerde bulundu. Yavaş, rakipleri Sakaryaspor'un son dönemlerdeki pozitif futbolu ve ivmelenmesi ile karşılarına güçlü bir rakip olarak çıktığını belirtti.

Eyüpspor'un avantajı artıyor

Kerem Yavaş, ligin giderek kısaldığını ve play-off sistemine sahip bir ligde, takımların son haftalara kadar hedeflerine ulaşmak için sahaya çıktığını, bu sebeple puan kayıplarının önem kazandığını ifade etti. Yavaş, "Artık 3 puanlar, 3 puanın ötesinde bir öneme sahip" diyerek, kazanılan her maçın, takım için büyük bir avantaj olduğunu vurguladı.

İlk yarının zorlukları ve ikinci yarı rahatlaması

Eyüpspor'un teknik sorumlusu, maçın ilk 28 dakikasının, belki de sezonun en zor süreçlerinden biri olduğunu, ancak ilk golü bulduktan sonra takımın oyun ritminin iyileştiğini ancak tam anlamıyla istenilen tempoya ulaşılamadığını aktardı. İkinci yarının ortasında, rakip takımın 10 kişi kalmasının, oyunu Eyüpspor lehine çevirdiğini ve takımın bu avantajı iyi kullandığını belirtti. Ancak, duran toplardan kalesinde gördüğü iki golle futbolun ciddiyetini ve 90 dakika boyunca dikkatli olmanın önemini hatırlattı.

Şampiyonluk yolunda: Eyüpspor'un stratejisi

Ligin üçüncü sırası ile aralarında 14 puanlık bir fark olduğunu ve şampiyonluk için net bir hafta belirlemenin zor olduğunu dile getiren Yavaş, avantajlı olduklarını ancak bu avantajın beraberinde sorumluluklar getirdiğini vurguladı. Son 10 haftaya girerken, her haftanın, kazanılabilecek 30 puan anlamına geldiğini ve takım olarak maç maç odaklanarak ilerleyeceklerini belirtti.