Beşiktaş’ın genç yeteneği Semih Kılıçsoy gol şölenine devam ediyor: İşte son gelişmeler!

Beşiktaş'ın genç forveti Semih Kılıçsoy, Süper Lig'in 27. haftasında İstanbulspor'a karşı sergilediği olağanüstü performans ile dikkatleri üzerine çekmeyi başardı. İstanbulspor karşısında alınan 2-0'lık zaferde kritik bir role sahip olan Kılıçsoy, bu sezonki gol sayısını 9'a yükselterek Süper Lig'deki yükselişini sürdürdü.

Maçın öne çıkan anları

Trendyol Süper Lig'de heyecan dolu bir mücadeleye sahne olan karşılaşmada, Beşiktaş deplasmanda İstanbulspor'u mağlup etti. Maçın 23. dakikasında Cenk Tosun'un asistiyle fileleri havalandıran Kılıçsoy, takımının ve kendi adına önemli bir başarıya imza attı.

Gollerine yenisini ekledi

18 yaşındaki yetenek, Trabzonspor ve Çaykur Rizespor'a karşı da gol bulmuş, Hatayspor, Kasımpaşa, Fatih Karagümrük, Konyaspor ve İstanbulspor'a ise 1'er gol kaydederek kariyerindeki önemli anlarına yenilerini eklemişti.

Genç yıldızın istatistikleri ve geleceği

Mücadelenin büyük bir bölümünde sahada kalarak etkili bir oyun sergileyen Kılıçsoy, 77. dakikada yerini Vincent Aboubakar'a bıraktı. Beşiktaş'ın genç yıldızı, gösterdiği bu üstün performans ile hem takımına değerli katkılar sunuyor hem de geleceğin parlak yıldızları arasında gösteriliyor.

Beşiktaş'ın asılsız golcüsü

Beşiktaş'ın Süper Lig'de üst sıralara tırmanışında önemli bir rol oynayan Semih Kılıçsoy, attığı gollerle takımının en değerli oyuncularından biri haline geldi. Genç forvetin bu sezon sergilediği performans, takımının ligdeki konumunu güçlendirirken, aynı zamanda kendi adını da Türk futbolunun gelecek vaad eden yıldızları arasına yazdırıyor.