- Asayiş

Uyuşturucu operasyonunda, 3 satıcı tutuklandı

Düzce'de gerçekleştirilen başarılı bir uyuşturucu operasyonunda, uyuşturucu madde ticareti yapmakla suçlanan 3 kişi tutuklanarak adalete teslim edildi. Düzce Cumhuriyet Başsavcılığı'nın koordinasyonunda, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'nün titiz çalışmaları sonucu N.K., U.Ö., ve E.Ö. isimli şüpheliler gözaltına alındı.

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Uyuşturucu operasyonunda, 3 satıcı tutuklandı mask
Uyuşturucu operasyonunda, 3 satıcı tutuklandı
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Metamfetamin Ele Geçirildi

Şüphelilerin üzerinde ve kullandıkları araçlarda yapılan detaylı aramalarda, 4 parça halinde toplam 206 gram metamfetamin ele geçirildi. Bu önemli miktar, bölgedeki uyuşturucu ticaretine büyük bir darbe vurdu.

Uyuşturucu operasyonunda, 3 satıcı tutuklandı

Adaletin Kararı: Tutuklama

"Uyuşturucu madde ticareti yapmak" suçlamasıyla mahkemeye çıkarılan 3 şüpheli, sulh ceza hakimliğince tutuklanarak cezaevine gönderildi. Bu karar, toplumda uyuşturucu ile mücadelenin kararlılıkla sürdürüldüğünün bir göstergesi olarak değerlendirildi.

Uyuşturucu operasyonunda, 3 satıcı tutuklandı

Uyuşturucu ile Mücadelede Kararlılık

Düzce'de uyuşturucu tacirlerine yönelik yapılan bu operasyon, bölgede uyuşturucu ile mücadelenin ne kadar ciddi ve etkin bir şekilde yürütüldüğünün altını çiziyor. Narkotik Suçlarla Mücadele ekiplerinin özverili çalışmaları, toplumun huzur ve güvenliğini sağlama noktasında büyük önem taşıyor.
# düzce

26 Şub 2024 - 09:20 Düzce- Asayiş

Mahreç  İhlas Haber Ajansı

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