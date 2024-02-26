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Çevre dostu liderden örnek davranış

Karabük, AK Parti'nin genç belediye başkan adayı Özkan Çetinkaya'nın liderliğinde, çevre bilincini artırmaya yönelik önemli bir adım attı. Çevre temizliği ve sosyal sorumluluk projeleri kapsamında, Çetinkaya ve ekibi, şehrin doğal güzelliklerini koruma çabası içinde çöp toplama etkinliği düzenledi.

İhlas Haber Ajansı
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Çevre dostu liderden örnek davranış
Çevre dostu liderden örnek davranış
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Yeşil Karabük İçin El Ele

"Daha temiz bir doğa ve daha temiz bir Karabük" sloganıyla yola çıkan Çetinkaya, kadın ve gençlik kollarıyla birlikte, şehrin yeşil alanlarında çöp topladı. Bu etkinlik, hem çevre temizliğine dikkat çekmek hem de Karabük'ün modern ve çağdaş bir yapıya kavuşması için atılan adımları simgeliyor.

Çevre dostu liderden örnek davranış

Çevre Bilinci ve Sosyal Sorumluluk

Çetinkaya, etkinlikle ilgili yaptığı açıklamada, Karabük'ün doğal güzelliklerine vurgu yaparak, çevre sorunlarına dikkat çekti ve bu sorunların başında gelen çöp problemine işaret etti. Etkinlik, şehrin dört bir yanını saran ağaçlar, dağlar ve bayırların korunması amacını taşıyor.Çevre dostu liderden örnek davranış

Karabük'ün Doğasına Sahip Çıkıyoruz

Bu sosyal sorumluluk projesi, Karabük'ün temiz ve sağlıklı bir çevreye kavuşması için bir başlangıç. Çetinkaya, etkinliğe katılan herkese teşekkür ederek, tüm Karabüklüler'i benzer etkinliklerle çevrelerine sahip çıkmaya davet etti. "Çöp değil, güzel çiçekler toplayalım" diyerek, şehrin doğal güzelliklerinin korunması gerektiğinin altını çizdi.Çevre dostu liderden örnek davranış

Bu hareket, Karabük'ün daha temiz ve yaşanabilir bir şehir olması yolunda atılmış önemli bir adımdır. Çetinkaya'nın liderliğinde, Karabük halkı, çevre bilincini artırma ve doğayı koruma konusunda önemli bir örnek teşkil ediyor.

# doğa, karabük

26 Şub 2024 - 09:24 Karabük- Gündem

Mahreç  İhlas Haber Ajansı

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