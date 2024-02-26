Bolu'da İnşaat Sektörünü Sarsan Beton Laboratuvarı Skandalı: Haraç İddiaları Gündemde

Bolu İnşaat Sektöründe Büyük Skandal

Bolu inşaat sektörü, AK Partili Belediye Meclis Üyesi Sinan Seymen'in beton laboratuvar analizleri için müteahhitlerden aşırı ücret talep ettiği iddialarıyla sarsıldı. İddialara göre, Seymen, devletin belirlediği ücretin dört katı olan 600 lira talep ediyor.

Müteahhitlerden Tepki: Şantiyelerde Pankartlı Protesto

Seymen'in taleplerine karşı çıkan birçok müteahhit, şantiyelerine, " AK Parti Belediye Meclis Üyesi Sinan Seymen bizden haraç istedi" yazılı pankartlar asarak durumu protesto etti. Bu durum, sektörde büyük bir tepkiyle karşılandı.

Maliyetlerde Büyük Artış: İnşaat Sektörü Alarm Veriyor

Seymen'in talep ettiği ek ücretler, özellikle büyük ölçekli projelerde maliyetleri önemli ölçüde artırıyor. Bu durum, inşaat maliyetlerinin yükselmesine ve dolayısıyla vatandaşların ev alma hayallerinin üzerine ek mali yükler getirilmesine neden oluyor.

AK Parti'den Ayrılık: Sinan Seymen İddialara Yanıt Verdi

Skandalın ardından Sinan Seymen, partiden ihraç edildiği iddialarını reddederek, yanlış anlaşılmalar nedeniyle partiden istifa ettiğini açıkladı. Seymen, konunun hukuki sürecinin sonuçlanmasını beklediğini belirtti.

Yıllardır Süregelen Haksız Uygulamalar

Kalites Laboratuvarı ve Koza Yapı Denetim firmalarının benzer haksız uygulamalarda bulunduğu iddia ediliyor. Sektördeki bu sorunların yıllardır devam ettiği ve müteahhitlerin büyük mağduriyetler yaşadığı belirtiliyor.

65 Müteahhit Firmadan Suç Duyurusu

Bolu İnşaat Müteahhitleri Derneği, yaşananlarla ilgili olarak 65 müteahhit firmanın imzasını taşıyan bir şikayet dilekçesiyle resmi kurumlara başvurdu. Bu adım, sektördeki sorunların sadece ekonomik değil, aynı zamanda hukuki ve ahlaki boyutlara da ulaştığını gösteriyor.