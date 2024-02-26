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Bolu'da Sağlık Bakanlığı işe alımı için İŞKUR'da büyük yoğunluk

Sağlık Bakanlığı'nın Bolu'da 67 sürekli işçi alımı yapacağını duyurması, İŞKUR Müdürlüğünde büyük bir yoğunluğa neden oldu. Başvurular 27 Şubat'a kadar devam edecek. İşe başlayacak kadar şanslı olanlar Bolu’daki hastanelerde görev yapacak.

Osman Aykan
Osman Aykan Tüm Haberleri
Bolu'da Sağlık Bakanlığı işe alımı için İŞKUR'da büyük yoğunluk mask
Bolu'da Sağlık Bakanlığı işe alımı için İŞKUR'da büyük yoğunluk
Bolu'da Sağlık Bakanlığı işe alımı için İŞKUR'da büyük yoğunluk
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Sağlık Bakanlığı, Türkiye genelinde 8 bin sürekli işçi alımı gerçekleştireceğini açıkladı. Bu alımlar kapsamında Bolu için ayrılan 67 kişilik kontenjan, Çalışma ve İş Kurumu (İŞKUR) Müdürlüğünde önemli bir yoğunluğa sebep oldu. Alım, çeşitli pozisyonlar için yapılacak olup, başvurular yoğun ilgi görüyor.

 

Bolu'da Sağlık Bakanlığı işe alımı için İŞKUR'da büyük yoğunluk

Bolu'da Sağlık Bakanlığı İçin Yoğun Başvuru

Bolu'da, Sağlık Bakanlığı tarafından açıklanan 67 sürekli işçi alımı için başvurular başladı. Alım, bilgisayar sistem kurulum bakım onarım, klinik destek elemanı, güvenlik görevlisi ve temizlik görevlisi pozisyonları için gerçekleştirilecek. Başvuruların başlamasıyla birlikte, İŞKUR Müdürlüğünde büyük bir yoğunluk yaşandı.

 

Bolu'da Sağlık Bakanlığı işe alımı için İŞKUR'da büyük yoğunluk

Başvuru Detayları

Bu 67 kişilik kontenjan, çeşitli pozisyonlardan oluşuyor: 2 Biyomedikal Cihaz Teknolojileri Servis Destek Elemanı, 5 Klinik Destek Elemanı, 41 güvenlik görevlisi ve 19 temizlik görevlisi. Adaylar, başvurularını 23-27 Şubat 2024 tarihleri arasında ALO 170, esube.iskur.gov.tr adresi üzerinden veya Bolu İŞKUR'a şahsen yapabilecekler.

Başvuru Süreci ve Kura Çekilişi

Başvurular, 27 Şubat Salı günü mesai bitiminde sona erecek. Başvuru sürecinin tamamlanmasının ardından, adaylar arasından yapılacak noter kurası ile alım gerçekleştirilecek. Kura çekilişi, 18 Mart'ta Sağlık Bakanlığı'nda yapılacak ve sonuçlar bakanlık tarafından ilan edilecek.

Sağlık Bakanlığı'nın Bolu'da gerçekleştireceği bu alım, dar gelirli vatandaşlar için önemli bir istihdam fırsatı sunuyor. Başvuruların yoğun ilgi görmesi, bölgedeki iş arayan vatandaşların kamu sektöründeki istihdam olanaklarına olan ilgisinin yüksek olduğunu gösteriyor. Bu alım, aynı zamanda Bolu'daki sağlık hizmetlerinin güçlendirilmesine de katkı sağlayacak.

# destek, kamu, temizlik

26 Şub 2024 - 10:00 Bolu- Ekonomi

Mahreç  Osman Aykan

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