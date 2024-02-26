TOKİ'den dar gelirli ailelere müjde: 6 şehirde 3 bin 8 yeni konut projesi!

TOKİ, dar gelirli aileleri ev sahibi yapmak için 6 yeni proje başlatıyor. Bilecik, Artvin, Bolu, Bingöl, Kayseri ve Burdur'da gerçekleşecek projelerle 3 bin 8 aileye umut olacak.

TOKİ'nin Yeni Konut Projeleri Yolda

Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ), Türkiye genelinde dar gelirli vatandaşlara yönelik konut sahibi olma fırsatı sunmak amacıyla 6 yeni proje duyurdu. Bu projeler, Bilecik, Artvin, Bolu, Bingöl, Kayseri ve Burdur'da hayata geçirilecek ve toplamda 3 bin 8 konut dar gelirli aileler için inşa edilecek.

İhale Tarihleri ve Projelerin Detayları

Bu heyecan verici projelerin ihaleleri 2024 yılının Şubat ve Mart aylarında gerçekleştirilecek. Her bir proje, bölgesel ihtiyaçları karşılayacak şekilde tasarlandı ve şu şekilde planlandı:

Bilecik Osmaneli: 287 konut, 4 dükkân ve 1 cami.

Artvin Yusufeli: 106 konut ve Tekkale köyünde 5 konut.

Bolu Gerede: Kentsel Dönüşüm Projesi 2. Etap kapsamında 450 konut ve 103 dükkân.

Bingöl Merkez: 800 konut, 1 cami ve 5 dükkânlı ticaret merkezi.

Kayseri Hacılar: 547 konut.

Burdur Çavdır: 4. Etap kapsamında 308 konut ve 8 ticaret inşaatı.

Dar Gelirli Aileler İçin Umut Işığı

TOKİ'nin bu projeleri, dar gelirli vatandaşların ev sahibi olma hayallerini gerçeğe dönüştürmeyi hedefliyor. Uygun taksitlerle konut sahibi olma imkanı sunarak, ailelerin yaşam kalitesini artırmayı amaçlayan bu projeler, aynı zamanda yerel ekonomilere de katkı sağlayacak.

Bölgesel Kalkınmaya Katkı

TOKİ'nin bu yeni inisiyatifleri, sadece konut sahibi olmak isteyen dar gelirli vatandaşlar için değil, aynı zamanda yerel ekonomilere de önemli katkılar sağlayacak. İnşaat sektöründe yeni iş olanakları yaratarak bölgesel kalkınmayı destekleyecek olan bu projeler, Türkiye'nin dört bir yanında sosyal ve ekonomik gelişime katkıda bulunacak.

TOKİ'nin bu yeni projeleri, dar gelirli vatandaşların ev sahibi olma hayallerini desteklemenin yanı sıra, Türkiye'nin sosyal ve ekonomik kalkınmasına da önemli bir katkı sağlayacak. Bu projeler, daha fazla ailenin kendi evlerine sahip olmasını sağlayarak, toplumun genel refah seviyesini yükseltmeyi hedefliyor.