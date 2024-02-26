Büyük skandal! 10 Köpek ölüme terk edildi

Adalet Peşinde: Failler Bulunacak
Ekmekci'nin ifadelerine göre, bu vahşeti gerçekleştirenlerin kim olduğu tespit edilecek ve en ağır şekilde cezalandırılacaklar. Cide Belediyesi Hayvan Barınağı'nda tedavi altına alınan köpeklerin durumu, olayın vahametini gözler önüne seriyor. Milletvekili, olaya hızla müdahale eden ekiplere teşekkürlerini iletti.
Toplumsal Tepki ve Sorumluluk Çağrısı
Ekmekci, Kastamonu'nun bu tür olaylara sahne olmasını kabul etmeyerek, toplumsal bir sorumluluk çağrısında bulundu. Bu tür vakaların önlenmesi için gerekli tüm önlemlerin alınması gerektiğini vurguladı. Olay, hayvan hakları ve insanlık değerleri açısından büyük bir önem taşıyor.
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Bolu Olay editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Bolu Olay değil haberi geçen ajanstır.