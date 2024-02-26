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Büyük skandal! 10 Köpek ölüme terk edildi

Kastamonu'nun Cide ilçesinde yaşanan insanlık dışı bir olay, tüm ülkenin tepkisini çekti. AK Parti Kastamonu Milletvekili Serap Ekmekci, sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamayla, uyuşturucu verilerek ölüme terk edilen 10 masum köpeğin durumuna dikkat çekti. Ekmekci, olayın faillerinin adalet önüne çıkarılacağının altını çizdi.

İhlas Haber Ajansı
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Büyük skandal! 10 Köpek ölüme terk edildi mask
Büyük skandal! 10 Köpek ölüme terk edildi
Büyük skandal! 10 Köpek ölüme terk edildi
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Adalet Peşinde: Failler Bulunacak

Ekmekci'nin ifadelerine göre, bu vahşeti gerçekleştirenlerin kim olduğu tespit edilecek ve en ağır şekilde cezalandırılacaklar. Cide Belediyesi Hayvan Barınağı'nda tedavi altına alınan köpeklerin durumu, olayın vahametini gözler önüne seriyor. Milletvekili, olaya hızla müdahale eden ekiplere teşekkürlerini iletti.

Büyük skandal! 10 Köpek ölüme terk edildi

Toplumsal Tepki ve Sorumluluk Çağrısı

Ekmekci, Kastamonu'nun bu tür olaylara sahne olmasını kabul etmeyerek, toplumsal bir sorumluluk çağrısında bulundu. Bu tür vakaların önlenmesi için gerekli tüm önlemlerin alınması gerektiğini vurguladı. Olay, hayvan hakları ve insanlık değerleri açısından büyük bir önem taşıyor.Büyük skandal! 10 Köpek ölüme terk edildi
# kastamonu, tepki, tedavi

26 Şub 2024 - 09:36 Kastamonu- Asayiş

Mahreç  İhlas Haber Ajansı

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