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Çiftçilerin baş belası: motorin fiyatlarındaki artış ve tarım sektörüne vurdu

Bolu'da çiftçilerin en büyük gider kalemi haline gelen motorin fiyatlarındaki son zamlar, tarım sektörünü tehdit ediyor. Ziraat Odası Başkanı Selim Özer, sürdürülebilir tarım ve gıda güvenliği için çiftçilere destek çağrısında bulunuyor.

Osman Aykan
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Çiftçilerin baş belası: motorin fiyatlarındaki artış ve tarım sektörüne vurdu mask
Çiftçilerin baş belası: motorin fiyatlarındaki artış ve tarım sektörüne vurdu
Çiftçilerin baş belası: motorin fiyatlarındaki artış ve tarım sektörüne vurdu
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Motorin Fiyatları Çiftçiyi Zorluyor

Bolu'da tarım sektörü, motorin fiyatlarındaki son artışla karşı karşıya. Yıl boyunca süren ekim, dikim ve hasat faaliyetlerinde en önemli gider kalemi olan motorin, litre başına 45 Türk Lirası'na ulaşarak çiftçilerin bütçesini sarsıyor.

Çiftçilerin baş belası: motorin fiyatlarındaki artış ve tarım sektörüne vurdu

Tarımsal Üretimde Maliyet Alarmı

Ziraat Odası Başkanı Selim Özer, tarımsal üretimin her aşamasında motorin kullanıldığını belirterek, fiyatların 45 TL'yi aşmasının üreticileri endişelendirdiğini ifade ediyor. Özellikle buğday ve sebze gibi bazı ürünler dışında gelir elde edilememesi, çiftçileri daha da zor bir duruma sokuyor.

Çiftçilerin baş belası: motorin fiyatlarındaki artış ve tarım sektörüne vurdu

Motorin Fiyatlarında Düşüş Şart

Başkan Özer, tarım sektörünün sürdürülebilirliği için motorin fiyatlarının 1 doların altında olması gerektiğine vurgu yapıyor. Çiftçilere yönelik desteklerin artırılması gerektiğini belirten Özer, yetkililere üreticilerin sesini duyurma çağrısında bulunuyor.

Çiftçilerin baş belası: motorin fiyatlarındaki artış ve tarım sektörüne vurdu

Gıda Güvenliği ve Çiftçi Destekleri

Gıda, yaşamın sürdürülebilirliği için temel bir şart olarak öne çıkıyor. Özer, çiftçilerin yüzde elli indirimle desteklenmesi gerektiğini, aksi takdirde tarım arazilerinin boş kalacağını ve bu durumun gıda güvenliğini tehdit edeceğini belirtiyor.

Çiftçilerin baş belası: motorin fiyatlarındaki artış ve tarım sektörüne vurdu

Bolu'daki çiftçilerin motorin fiyatlarındaki artışla nasıl mücadele ettiğini ve tarım sektörünün karşılaştığı zorlukları detaylı bir şekilde ortaya koyuyor. Aynı zamanda, sürdürülebilir tarım ve gıda güvenliğinin sağlanması için çiftçilere yönelik desteklerin önemini vurguluyor.

Çiftçilerin baş belası: motorin fiyatlarındaki artış ve tarım sektörüne vurdu

# başkan, tarım

26 Şub 2024 - 12:00 Bolu- Ekonomi

Mahreç  Osman Aykan

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