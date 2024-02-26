Çiftçilerin baş belası: motorin fiyatlarındaki artış ve tarım sektörüne vurdu

Motorin Fiyatları Çiftçiyi Zorluyor

Bolu'da tarım sektörü, motorin fiyatlarındaki son artışla karşı karşıya. Yıl boyunca süren ekim, dikim ve hasat faaliyetlerinde en önemli gider kalemi olan motorin, litre başına 45 Türk Lirası'na ulaşarak çiftçilerin bütçesini sarsıyor.

Tarımsal Üretimde Maliyet Alarmı

Ziraat Odası Başkanı Selim Özer, tarımsal üretimin her aşamasında motorin kullanıldığını belirterek, fiyatların 45 TL'yi aşmasının üreticileri endişelendirdiğini ifade ediyor. Özellikle buğday ve sebze gibi bazı ürünler dışında gelir elde edilememesi, çiftçileri daha da zor bir duruma sokuyor.

Motorin Fiyatlarında Düşüş Şart

Başkan Özer, tarım sektörünün sürdürülebilirliği için motorin fiyatlarının 1 doların altında olması gerektiğine vurgu yapıyor. Çiftçilere yönelik desteklerin artırılması gerektiğini belirten Özer, yetkililere üreticilerin sesini duyurma çağrısında bulunuyor.

Gıda Güvenliği ve Çiftçi Destekleri

Gıda, yaşamın sürdürülebilirliği için temel bir şart olarak öne çıkıyor. Özer, çiftçilerin yüzde elli indirimle desteklenmesi gerektiğini, aksi takdirde tarım arazilerinin boş kalacağını ve bu durumun gıda güvenliğini tehdit edeceğini belirtiyor.

Bolu'daki çiftçilerin motorin fiyatlarındaki artışla nasıl mücadele ettiğini ve tarım sektörünün karşılaştığı zorlukları detaylı bir şekilde ortaya koyuyor. Aynı zamanda, sürdürülebilir tarım ve gıda güvenliğinin sağlanması için çiftçilere yönelik desteklerin önemini vurguluyor.