Çiftçilerin baş belası: motorin fiyatlarındaki artış ve tarım sektörüne vurdu

Motorin Fiyatları Çiftçiyi Zorluyor
Bolu'da tarım sektörü, motorin fiyatlarındaki son artışla karşı karşıya. Yıl boyunca süren ekim, dikim ve hasat faaliyetlerinde en önemli gider kalemi olan motorin, litre başına 45 Türk Lirası'na ulaşarak çiftçilerin bütçesini sarsıyor.
Tarımsal Üretimde Maliyet Alarmı
Ziraat Odası Başkanı Selim Özer, tarımsal üretimin her aşamasında motorin kullanıldığını belirterek, fiyatların 45 TL'yi aşmasının üreticileri endişelendirdiğini ifade ediyor. Özellikle buğday ve sebze gibi bazı ürünler dışında gelir elde edilememesi, çiftçileri daha da zor bir duruma sokuyor.
Motorin Fiyatlarında Düşüş Şart
Başkan Özer, tarım sektörünün sürdürülebilirliği için motorin fiyatlarının 1 doların altında olması gerektiğine vurgu yapıyor. Çiftçilere yönelik desteklerin artırılması gerektiğini belirten Özer, yetkililere üreticilerin sesini duyurma çağrısında bulunuyor.
Gıda Güvenliği ve Çiftçi Destekleri
Gıda, yaşamın sürdürülebilirliği için temel bir şart olarak öne çıkıyor. Özer, çiftçilerin yüzde elli indirimle desteklenmesi gerektiğini, aksi takdirde tarım arazilerinin boş kalacağını ve bu durumun gıda güvenliğini tehdit edeceğini belirtiyor.
Bolu'daki çiftçilerin motorin fiyatlarındaki artışla nasıl mücadele ettiğini ve tarım sektörünün karşılaştığı zorlukları detaylı bir şekilde ortaya koyuyor. Aynı zamanda, sürdürülebilir tarım ve gıda güvenliğinin sağlanması için çiftçilere yönelik desteklerin önemini vurguluyor.
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Yorum yazarak Bolu Olay Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Bolu Olay hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Bolu Olay editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Bolu Olay değil haberi geçen ajanstır.