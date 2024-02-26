Ruhsatsız silah operasyonu

Ruhsatsız Silah ve Mermilere El Konuldu

Ekiplerin titizlikle yürüttüğü operasyonda ele geçirilen ruhsatsız silah ve mermiler, Bartın'da suç ve suçlulara karşı verilen mücadelenin ne denli ciddi ve kararlı olduğunun bir göstergesi. Cumhuriyet Savcısının talimatları doğrultusunda, "6136 sayılı Ateşli Silahlar ve Bıçaklar ile Diğer Aletler Hakkında Kanun"a muhalefet suçu kapsamında başlatılan tahkikat, suç ve suçlulara göz açtırmayacak nitelikte.

Güvenli Bir Bartın İçin Kararlı Adımlar

Bartın Emniyet Müdürlüğü, şehrin güvenliğini sağlamak adına gerçekleştirdiği bu ve benzeri operasyonlarla, vatandaşların huzur içinde yaşaması için elinden geleni ardına koymuyor. Ruhsatsız silahların ele geçirilmesi, suç oranlarının düşürülmesi ve potansiyel tehlikelerin önlenmesi açısından büyük önem taşıyor.