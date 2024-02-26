26 Şub 2024 - 14:00- Olay Entrika G:

Gizemli Yol: doğaüstü bir olay mı, yoksa sadece bir göz yanılgısı mı?

Sakarya'nın Serdivan ilçesindeki mezarlık yanındaki 'gizemli yol', araçların yokuş yukarı çıkmasıyla ilgi odağı oldu. Ancak yapılan bilimsel ölçümler, her şeyin bir göz yanılgısından ibaret olduğunu gösteriyor.

Mustafa Aykan
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Gizemli Yol: doğaüstü bir olay mı, yoksa sadece bir göz yanılgısı mı?
Gizemli Yol: doğaüstü bir olay mı, yoksa sadece bir göz yanılgısı mı?
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Sakarya'nın Serdivan ilçesinde, Esentepe Mahallesi'nde bulunan ve mezarlık yanındaki bir yol, yerel halk ve meraklı ziyaretçiler arasında büyük bir ilgi odağı haline geldi. Bu ilginin sebebi, aracını yokuş aşağı bırakan sürücülerin, araçlarının beklenmedik bir şekilde yokuş yukarı hareket etmesi. Peki, bu durum gerçekten doğaüstü bir gücün mü yoksa basit bir göz yanılgısının mı eseri?

Gizemli Yol: doğaüstü bir olay mı, yoksa sadece bir göz yanılgısı mı?

Sakarya'daki "Gizemli Yol" Fenomeni

Esentepe Mahallesi Sivritepe Caddesi'nde yer alan ve Serdivan Mezarlığı'na komşu bu yol, araç sürücülerinin ve yerel halkın dikkatini çekiyor. Araçlarını yokuş aşağı bırakanlar, kontağı kapattıklarında araçlarının yokuş yukarı çıktığını gözlemliyorlar. Bu durum, Erzurum Palandöken Dağı eteklerindeki Abdurrahman Gazi Türbesi'ne giden yolun benzerliğiyle dikkat çekiyor ve birçok vatandaşın test için bölgeye akın etmesine neden oluyor.
Gizemli Yol: doğaüstü bir olay mı, yoksa sadece bir göz yanılgısı mı?

Mühendislerin Gözünden "Gizemli Yol"

Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi (SUBÜ) İnşaat Mühendisliği Bölümü'nden Prof. Dr. Metin İpek ve ekibi, bölgede detaylı ölçümler yaparak yolun sırrını çözmeye çalıştı. Yapılan ölçümler, yolun aslında düz olduğunu ve yaşananın bir göz yanılgısından ibaret olduğunu ortaya koydu. Prof. Dr. İpek, yaptıkları ölçümler sonucunda her şeyin fizik kurallarına uygun olduğunu ve göz yanılgısından dolayı yokuş yukarı gibi görünen yolun aslında aşağıya doğru eğimli olduğunu belirtti.

Gizemli Yol: doğaüstü bir olay mı, yoksa sadece bir göz yanılgısı mı?

Yolun Gerçek Yüzü

Prof. Dr. Metin İpek, Erzurum'daki benzer bir yol ile karşılaştırma yaparak, Sakarya'daki yolun yüzde iki oranında aşağıya doğru eğimli olduğunu ifade etti. Bu eğim, araçların aşağıya doğru hareket etmesine neden oluyor. İpek, yolun farklı açılardan bakıldığında göz yanılgısı sebebiyle yokuş gibi göründüğünü, ancak yapılan ölçümlerle bu durumun açıklığa kavuşturulduğunu aktardı.

Gizemli Yol: doğaüstü bir olay mı, yoksa sadece bir göz yanılgısı mı?

Göz Yanılgısının Bilimsel Açıklaması

Yolun gizemine bilimsel bir açıklama getiren Prof. Dr. İpek, insanların efsanelere ve doğaüstü olaylara olan merakının bu tür yanılgılara yol açabileceğini belirtti. Yolun alt kısmından bakıldığında, yolun eğimli gözüktüğünü, ancak yolun üst tarafına çıkıldığında bu yanılgının ortadan kalktığını ifade etti. Bu durum, cihazla yapılan ölçümlerle de doğrulanmış oldu.

Gizemli Yol: doğaüstü bir olay mı, yoksa sadece bir göz yanılgısı mı?

Sakarya'nın Serdivan ilçesindeki "gizemli yol", aslında bir göz yanılgısından ibaret. Bilimsel ölçümler, yolun fizik kurallarına uygun olduğunu ve herhangi bir doğaüstü gücün söz konusu olmadığını ortaya koyuyor. Bu fenomen, insanların olağanüstü olaylara olan ilgisini ve gözlemlerinin nasıl yanıltıcı olabileceğini gösteriyor.

Gizemli Yol: doğaüstü bir olay mı, yoksa sadece bir göz yanılgısı mı?

# sakarya, araç

26 Şub 2024 - 14:00 Sakarya/ Serdivan- Olay Entrika

Mahreç  Mustafa Aykan

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