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Dev spor yatırımı! 700 Milyon TL'lik proje

Türkiye'nin spor altyapısına katkı sağlamaya devam eden Gençlik ve Spor Bakanlığı, Düzce'yi sporun yeni merkezi yapma yolunda büyük bir adım attı. Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Osman Aşkın Bak'ın açıklamalarına göre, Düzce'ye toplamda 700 milyon TL değerinde spor yatırımı yapılacak. Bu yatırım, şehri gençler ve sporcular için cazip bir merkez haline getirecek.

İhlas Haber Ajansı
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Yatırımlar Neler Getirecek?

Düzce'ye yapılacak olan bu dev yatırım; çok amaçlı spor salonları, yüksek kapasiteli erkek yurdu, okçuluk salonu, atletizm pistleri ve daha fazlasını içeriyor. Ayrıca, gençlerin sosyal aktivitelerini artıracak mahalle tipi gençlik merkezleri, kapalı halı sahalar, cep spor salonları, halı sahalar ve açık spor alanları da projenin bir parçası.

Gençler İçin Yatırım Vakti

Bakan Bak'ın ziyaretleri sırasında vurguladığı gibi, bu yatırımlar gençlerin spor yapma imkanlarını artırarak, onları daha sağlıklı ve aktif bir yaşam tarzına teşvik edecek. Düzce'nin spor altyapısı, bu yatırımlarla birlikte ulusal ve uluslararası düzeyde dikkat çekecek bir seviyeye ulaşacak.

Düzce'nin Spor Geleceği Parlak

700 milyon TL'lik bu yatırım, Düzce'yi spor alanında bir marka şehir yapmayı hedefliyor. Gençlerin ve sporcuların ihtiyaçlarına yönelik modern tesislerle donatılacak olan Düzce, böylece spor turizminden de önemli bir pay almayı amaçlıyor. Bakan Bak'ın bu projesi, şehrin gençlerine ve sporcularına verdiği değeri gösteriyor.
# düzce, spor

26 Şub 2024 - 09:58 Düzce- Gündem

Mahreç  İhlas Haber Ajansı

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