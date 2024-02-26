- Asayiş

Anadolu Otoyolu'nda alevler içinde kalan otomobil

Anadolu Otoyolu, Düzce ve Sakarya illeri arasındaki kritik noktada, bir otomobilin bariyerlere çarpması sonucu alev alarak kullanılamaz hale geldi. İstanbul yönünde ilerleyen E.A. yönetimindeki 81 ACF 261 plakalı araç, Hendek gişelerine yaklaşık 13 kilometre mesafede kontrolünü kaybederek kaza yaptı.

Anadolu Ajansı
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Anadolu Otoyolu'nda alevler içinde kalan otomobil mask
Anadolu Otoyolu'nda alevler içinde kalan otomobil
Anadolu Otoyolu'nda alevler içinde kalan otomobil
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Yangın Paniği ve Hızlı Müdahale

Kazanın şiddetiyle savrulan ve lastiklerinden alev alan otomobil kısa sürede yanmaya başladı. Sürücü E.A., aracın orta şeritte durmasıyla birlikte hemen dışarı çıktı. Olay yerine hızla ulaşan itfaiye ekipleri, polis, jandarma, Karayolları, sağlık personeli ve hem Sakarya'dan hem de Düzce'den gelen yardım ekipleriyle yangın kontrol altına alındı.

Anadolu Otoyolu'nda alevler içinde kalan otomobil

Trafikte Güvenlik Önlemleri ve Sonuçlar

Kaza sonrası olay yerinde geniş güvenlik önlemleri alındı. İtfaiye ekiplerinin titiz çalışması sonucu yangın söndürülerek yol güvenliğinin sağlanması ve diğer sürücülerin güven içinde seyahat etmeleri için hızlı bir şekilde müdahale edildi. Ancak, bu trajik olay, otomobilin tamamen kullanılamaz hale gelmesiyle sonuçlandı.Anadolu Otoyolu'nda alevler içinde kalan otomobil
# polis, düzce, kaza, otomobil, sakarya, jandarma

26 Şub 2024 - 10:04 Düzce- Asayiş

Mahreç  Anadolu Ajansı

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