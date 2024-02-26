Anadolu Otoyolu'nda alevler içinde kalan otomobil

Yangın Paniği ve Hızlı Müdahale

Kazanın şiddetiyle savrulan ve lastiklerinden alev alan otomobil kısa sürede yanmaya başladı. Sürücü E.A., aracın orta şeritte durmasıyla birlikte hemen dışarı çıktı. Olay yerine hızla ulaşan itfaiye ekipleri, polis, jandarma, Karayolları, sağlık personeli ve hem Sakarya'dan hem de Düzce'den gelen yardım ekipleriyle yangın kontrol altına alındı.

Trafikte Güvenlik Önlemleri ve Sonuçlar

Kaza sonrası olay yerinde geniş güvenlik önlemleri alındı. İtfaiye ekiplerinin titiz çalışması sonucu yangın söndürülerek yol güvenliğinin sağlanması ve diğer sürücülerin güven içinde seyahat etmeleri için hızlı bir şekilde müdahale edildi. Ancak, bu trajik olay, otomobilin tamamen kullanılamaz hale gelmesiyle sonuçlandı.