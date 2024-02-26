Anadolu Otoyolu'nda alevler içinde kalan otomobil

Yangın Paniği ve Hızlı Müdahale
Kazanın şiddetiyle savrulan ve lastiklerinden alev alan otomobil kısa sürede yanmaya başladı. Sürücü E.A., aracın orta şeritte durmasıyla birlikte hemen dışarı çıktı. Olay yerine hızla ulaşan itfaiye ekipleri, polis, jandarma, Karayolları, sağlık personeli ve hem Sakarya'dan hem de Düzce'den gelen yardım ekipleriyle yangın kontrol altına alındı.
Trafikte Güvenlik Önlemleri ve Sonuçlar
Kaza sonrası olay yerinde geniş güvenlik önlemleri alındı. İtfaiye ekiplerinin titiz çalışması sonucu yangın söndürülerek yol güvenliğinin sağlanması ve diğer sürücülerin güven içinde seyahat etmeleri için hızlı bir şekilde müdahale edildi. Ancak, bu trajik olay, otomobilin tamamen kullanılamaz hale gelmesiyle sonuçlandı.
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Yorum yazarak Bolu Olay Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Bolu Olay hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Bolu Olay editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Bolu Olay değil haberi geçen ajanstır.