İstanbul'a özel kentsel dönüşüm desteği, diğer iller neden göz ardı ediliyor?

İstanbul'a Özel "Yarısı Bizden" Kampanyası

Emlak Uzmanı Mustafa Hakan Özelmacıklı'nın vurguladığı gibi, İstanbul'da yürütülecek kentsel dönüşüm projeleri için hibe, kredi ve tahliye desteği içeren "Yarısı Bizden" kampanyası, birçok İstanbullunun ilgisini çekiyor. Bu kampanya, riskli yapıların dönüşümü için önemli bir adım olarak görülse de, sadece İstanbul'a yönelik olması, diğer illerde yaşayan vatandaşları hayal kırıklığına uğratıyor.

1,5 Milyon Liralık Destek Paketi

"Yarısı Bizden" kampanyası kapsamında, evini yıkıp yeniden yapmak isteyen İstanbullulara 1,5 milyon liralık bir destek sunuluyor. Bu destek, her bir konut için 700 bin TL'ye kadar hibe, aynı miktar kadar kredi ve 100 bin TL tahliye desteğini içeriyor. Ancak bu geniş çaplı destek paketinin sadece İstanbul'a özgü olması, diğer illerde benzer riskler taşıyan yapılar için bir çözüm sunulmaması eleştirilere neden oluyor.

Geri Ödeme ve İpotek Koşulları

Kredi kullanımlarında, ruhsat tarihinden itibaren 24 aylık bir geri ödemesiz dönem öngörülüyor. Kredi geri ödemeleri, bu sürenin sonunda başlayacak ve 120 aya kadar uzayabilecek. Ancak, kredi alacak hak sahiplerinin gelir ve kredi puanı durumları göz önünde bulundurulmadan, kredi tutarının iki katı kadar ipotek tesis edilecek. Bu, kentsel dönüşüm sürecinde finansal yükümlülüklerin artacağı anlamına geliyor.

Kimler Faydalanamayacak?

"Yarısı Bizden" kampanyasından, belirli durumlar dışında kalanlar faydalanamayacak. Özellikle, projedeki bağımsız bölüm sayısı veya inşaat alanının mevcut durumun bir buçuk katını geçmesi veya 1/4/2023 tarihinden önce yapı ruhsatı alınmış olması durumunda destekten yararlanılamayacak.

Ödemeler ve İnşaat İlerleme Durumu

Ödemeler, inşaatın ilerleme durumuna göre yüklenicinin banka hesabına yapılacak. Bu süreçte, inşaatın tamamlanma durumu önemli bir kriter olarak ele alınacak. Ancak, bu desteklerin sadece İstanbul'a özgü olması, diğer illerdeki vatandaşların kentsel dönüşüm projeleri için benzer desteklere ihtiyaç duyduğu gerçeğini göz ardı ediyor.

Kentsel Dönüşümde Diğer İllerin Çığlığı

Türkiye'nin %75'i deprem riski altında bulunurken, kentsel dönüşüm desteğinin sadece İstanbul'a sunulması, diğer illerde yaşayan vatandaşları ihmal ediyor. "Yarısı Bizden" kampanyasıyla İstanbul'da sağlıklı yapı stoğunun artırılması hedeflenirken, diğer illerin de benzer destek ve dönüşüm projelerine acilen ihtiyacı var. Bu durum, kentsel dönüşümde adaletli bir paylaşımın önemini ve tüm illere eşit destek sağlamanın gerekliliğini bir kez daha gündeme getiriyor.