26 Şub 2024 - 10:01- Eğitim G:

YKS başvurularında son saatler

Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) için başvuru süreci sona eriyor. 8-9 Haziran'da yapılacak sınav için son başvurular bugün 23.59'da bitiyor. TYT, AYT ve YDT oturumları için adaylar hazırlıklarını tamamlayıp, ÖSYM üzerinden başvurularını yapabilirler.

Arzu Sarı
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YKS başvurularında son saatler
YKS başvurularında son saatler
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YKS maratonu başlıyor

Yükseköğretim hayalleri kuran binlerce öğrenci için kritik bir süreç olan Yükseköğretim Kurumları Sınavı'na (YKS) başvuru dönemi, bugün saat 23.59'da sona erecek. 1 Şubat'ta başlayan başvuru maratonu, adayların geleceklerini şekillendirecek önemli bir adımı temsil ediyor.

YKS başvurularında son saatler

Başvuru süreci nasıl işliyor?

Adaylar, YKS başvurularını ÖSYM'nin resmi internet sitesi veya mobil uygulaması aracılığıyla gerçekleştirebiliyor. Türkiye Cumhuriyeti kimlik numaraları ve şifreleri ile giriş yaparak başvuru işlemlerini tamamlayan öğrenciler, sınavın her bir oturumu için 295 TL ödeme yapacaklar. 

YKS başvurularında son saatler

Sınav tarihleri ve oturum bilgileri

YKS, 8-9 Haziran tarihlerinde iki gün boyunca yapılacak. İlk gün, Temel Yeterlilik Testi (TYT) ile başlayacak sınav maratonu, ikinci gün Alan Yeterlilik Testleri (AYT) ve Yabancı Dil Testi (YDT) ile devam edecek. Bu sınavlar, öğrencilerin üniversiteye girişteki başarılarını belirleyecek. YKS başvurularında son saatler

Sınav ücretleri ve ödeme detayları

YKS'ye katılacak adaylar, her bir oturum için 295 TL sınav ücreti ödeyecekler. Bu ödemeler, başvuru sürecinin bir parçası olarak, ÖSYM'nin belirlediği banka hesaplarına veya online ödeme sistemleri üzerinden gerçekleştirilebilir. YKS başvurularında son saatler

Sonuçların açıklanma tarihi

ÖSYM'nin sınav takvimine göre, YKS sonuçlarının 17 Temmuz'da açıklanması planlanıyor. Adaylar, bu tarihte ÖSYM'nin internet sitesi üzerinden TC kimlik numaraları ve şifreleri ile sonuçlarına ulaşabilecek. 

YKS'ye girecek adayların başvuru sürecinde dikkat etmesi gereken en önemli nokta, başvuru ve ödeme işlemlerini son güne bırakmamalarıdır. Ayrıca, sınav günü ve saati, sınav yerleri gibi önemli bilgilerin sınav öncesinde kontrol edilmesi, sınav stresini azaltmada büyük önem taşımaktadır.

Bu kritik süreçte, tüm adaylara başarılar dileriz. Yükseköğretim yolculuğunuzda emeklerinizin karşılığını almanızı temenni ederiz.

 

# öğrenci, ösym, yks

26 Şub 2024 - 10:01 - Eğitim

Mahreç  Arzu Sarı

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