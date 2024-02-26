Bolu nere gezilir? Bolu ilçeleri nelerdir? Bolu ilçe nüfusları kaçtır? Bolu için posta kodları?

Bolu, Karadeniz Bölgesi'nin Batı Karadeniz kısmında, yemyeşil ormanları, tarihi dokusu ve doğal güzellikleri ile dikkat çeken bir şehir. Sakarya, Eskişehir, Bilecik, Ankara ve Çankırı ile çevrili olan bu şehir, 1000 metrenin üzerindeki ortalama rakımı ile dikkat çekiyor. Bolu'nun %59'u ormanlarla kaplı, bu da onu doğa tutkunları için vazgeçilmez bir durak haline getirir.
Bolu'nun İlçeleri ve Özellikleri
Bolu, toplamda 9 ilçeden oluşur. Bu ilçeler; Bolu merkez, Dörtdivan, Gerede, Göynük, Kıbrıscık, Mengen, Mudurnu, Seben ve Yeniçağa'dır. Her bir ilçe, kendine has doğal güzellikleri, tarihi yapıları ve kültürel zenginlikleri ile ön plana çıkar.
Bolu İlçe ilçe nüfus sayıları kaçtır?
Bolu Merkez Nüfusu 219 bin 913
Gerede Nüfusu 36 bin 177
Mudurnu Nüfusu 18 bin 576
Göynük Nüfusu 14 bin 711
Mengen Nüfusu 14 Bin 113
Yeniçağa Nüfusu 6 Bin 809
Dörtdivan Nüfusu 6 Bin 703
Seben Nüfusu 4 Bin 807
Kıbrıscık Nüfusu 2 Bin 980
Doğa Turizminin Kalbi: Abant ve Yedigöller
Abant Gölü ve Yedigöller Milli Parkı, Bolu'nun doğa turizmi açısından en popüler noktalarıdır. Her iki doğal alan da, özellikle Nisan ve Ekim ayları arasında ziyaretçiler için idealdir. Kış turizminin merkezi Kartalkaya ise, Kasım'dan Mart'a kadar kayak severleri ağırlar.
Bolu'nun Tarihi ve Kültürel Mirası
Bolu'nun tarihi, Bebrikler'den Bithynialılara, Roma'dan Osmanlı'ya uzanan geniş bir yelpazeye sahiptir. Şehir, zengin ormanları, çeşitli iklimi ve biyoçeşitliliği ile de dikkat çeker. Bolu'nun yöresel mutfağı, oğmaç çorbasından Abant kebabına, Mengen pilavından keş peynirine kadar birçok lezzeti barındırır.
Bolu'nun Plaka, Telefon ve Posta Kodları
Bolu'nun plaka kodu 14'tür. İlçelere göre plaka harfleri ve telefon kodu (374) ile posta kodları da şehrin iletişim altyapısını oluşturur. Bolu merkez ilçe için posta kodu 14300, diğer ilçelerin posta kodları ise ilçeye göre değişiklik gösterir.
Bolu posta kodları kaçtır?
Bolu Posta Kodu Nedir?
Bolu merkez; 14300
Gerede; 14900
Mudurnu; 14800
Göynük;14780
Dörtdivan; 14910
Seben;14750
Mengen;14850
Kıbrıscık; 14610
Yeniçağa: 14650
Bolu'da Gezilecek Yerler
Bolu, Abant Gölü, Yedigöller Milli Parkı, Gölcük Tabiat Parkı gibi doğal güzelliklerin yanı sıra, Bolu Müzesi, Mudurnu ve Göynük evleri, Seben Kaya Evleri gibi tarihi ve kültürel mirasları ile zengin bir turizm potansiyeline sahiptir. Kartalkaya Kayak Merkezi ve çeşitli kaplıcalar, şehrin kış ve sağlık turizmi açısından önemli noktalarıdır.
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Yorum yazarak Bolu Olay Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Bolu Olay hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Bolu Olay editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Bolu Olay değil haberi geçen ajanstır.