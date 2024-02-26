Bolu nere gezilir? Bolu ilçeleri nelerdir? Bolu ilçe nüfusları kaçtır? Bolu için posta kodları?

Bolu, Karadeniz Bölgesi'nin Batı Karadeniz kısmında, yemyeşil ormanları, tarihi dokusu ve doğal güzellikleri ile dikkat çeken bir şehir. Sakarya, Eskişehir, Bilecik, Ankara ve Çankırı ile çevrili olan bu şehir, 1000 metrenin üzerindeki ortalama rakımı ile dikkat çekiyor. Bolu'nun %59'u ormanlarla kaplı, bu da onu doğa tutkunları için vazgeçilmez bir durak haline getirir.

Bolu'nun İlçeleri ve Özellikleri

Bolu, toplamda 9 ilçeden oluşur. Bu ilçeler; Bolu merkez, Dörtdivan, Gerede, Göynük, Kıbrıscık, Mengen, Mudurnu, Seben ve Yeniçağa'dır. Her bir ilçe, kendine has doğal güzellikleri, tarihi yapıları ve kültürel zenginlikleri ile ön plana çıkar.

Bolu İlçe ilçe nüfus sayıları kaçtır?

Bolu Merkez Nüfusu 219 bin 913

Gerede Nüfusu 36 bin 177

Mudurnu Nüfusu 18 bin 576

Göynük Nüfusu 14 bin 711

Mengen Nüfusu 14 Bin 113

Yeniçağa Nüfusu 6 Bin 809

Dörtdivan Nüfusu 6 Bin 703

Seben Nüfusu 4 Bin 807

Kıbrıscık Nüfusu 2 Bin 980

Doğa Turizminin Kalbi: Abant ve Yedigöller

Abant Gölü ve Yedigöller Milli Parkı, Bolu'nun doğa turizmi açısından en popüler noktalarıdır. Her iki doğal alan da, özellikle Nisan ve Ekim ayları arasında ziyaretçiler için idealdir. Kış turizminin merkezi Kartalkaya ise, Kasım'dan Mart'a kadar kayak severleri ağırlar.

Bolu'nun Tarihi ve Kültürel Mirası

Bolu'nun tarihi, Bebrikler'den Bithynialılara, Roma'dan Osmanlı'ya uzanan geniş bir yelpazeye sahiptir. Şehir, zengin ormanları, çeşitli iklimi ve biyoçeşitliliği ile de dikkat çeker. Bolu'nun yöresel mutfağı, oğmaç çorbasından Abant kebabına, Mengen pilavından keş peynirine kadar birçok lezzeti barındırır.

Bolu'nun Plaka, Telefon ve Posta Kodları

Bolu'nun plaka kodu 14'tür. İlçelere göre plaka harfleri ve telefon kodu (374) ile posta kodları da şehrin iletişim altyapısını oluşturur. Bolu merkez ilçe için posta kodu 14300, diğer ilçelerin posta kodları ise ilçeye göre değişiklik gösterir.

Bolu posta kodları kaçtır?

Bolu Posta Kodu Nedir?

Bolu merkez; 14300

Gerede; 14900

Mudurnu; 14800

Göynük;14780

Dörtdivan; 14910

Seben;14750

Mengen;14850

Kıbrıscık; 14610

Yeniçağa: 14650

Bolu'da Gezilecek Yerler

Bolu, Abant Gölü, Yedigöller Milli Parkı, Gölcük Tabiat Parkı gibi doğal güzelliklerin yanı sıra, Bolu Müzesi, Mudurnu ve Göynük evleri, Seben Kaya Evleri gibi tarihi ve kültürel mirasları ile zengin bir turizm potansiyeline sahiptir. Kartalkaya Kayak Merkezi ve çeşitli kaplıcalar, şehrin kış ve sağlık turizmi açısından önemli noktalarıdır.