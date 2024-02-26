26 Şub 2024 - 17:00- Yaşam G:

Eş Rızası Olmadan Tahliye konusunda can alıcı noktalar, hukukun gözünden aile konutu sorunları

Bolu Barosu Avukatlarından Ceren Cansu Odakan, eşin rızası olmadan yapılan tahliye işlemlerinin hukuka aykırı olduğunu açıkladı. Aile konutu tahliyesinde yasal gereklilikler ve Yargıtay kararları ışığında bilinmesi gerekenleri sıraladı.

Osman Aykan
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Eş Rızası Olmadan Tahliye konusunda can alıcı noktalar, hukukun gözünden aile konutu sorunları mask
Eş Rızası Olmadan Tahliye konusunda can alıcı noktalar, hukukun gözünden aile konutu sorunları
Eş Rızası Olmadan Tahliye konusunda can alıcı noktalar, hukukun gözünden aile konutu sorunları
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Bolu Barosuna Kayıtlı Avukat Ceren Cansu Odakan, kira uyuşmazlıklarında sıkça rastlanan bir konuya dikkat çekti. Eşin rızası olmadan yapılan tahliye taahhütnameleri Türkiye'nin birçok yerinde yaşanan bu durum, özellikle aile konutlarının tahliyesi söz konusu olduğunda hukuka aykırılık teşkil ediyor yorumunu yaptı.

Eş Rızası Olmadan Tahliye konusunda can alıcı noktalar, hukukun gözünden aile konutu sorunları

Tahliye Taahhüdünün Geçerlilik Koşulları

Avukat Odakan'a göre, tahliye taahhüdünün kira sözleşmesiyle aynı tarihte olmaması gerekiyor. Yargıtay'ın da bu görüşte olduğunu belirten Odakan, taahhüdün geçerliliği için kira sözleşmesinden farklı bir tarihte verilmiş olması gerektiğini vurguluyor. Bu, tahliye sürecinin hukuki bir zemine oturtulması için kritik bir detay.

Eş Rızası Olmadan Tahliye konusunda can alıcı noktalar, hukukun gözünden aile konutu sorunları

Aile Konutunda Eş Rızası Şartı

Aile konutu, eşler ve varsa çocuklarının birlikte yaşam sürdürdüğü ev olarak tanımlanıyor. Odakan, aile konutu olarak kiralanmış bir taşınmazın tahliyesinde, eşin rızasının arandığını belirtiyor. Medeni Kanun'un 194/1 maddesi, eşlerden birinin diğer eşin açık rızası olmadan aile konutu ile ilgili önemli kararlar alamayacağını net bir şekilde ortaya koyuyor.
Eş Rızası Olmadan Tahliye konusunda can alıcı noktalar, hukukun gözünden aile konutu sorunları

Yargıtay'ın Aile Konutu Kararı

Yargıtay 12. Hukuk Dairesi'nin bir kararını hatırlatan Odakan, aile konutu olarak kullanılan bir taşınmazın tahliyesinde, her iki eşin imzasının bulunması gerektiğini ifade ediyor. Aksi halde, tahliye işleminin hukuka aykırı olduğu kabul ediliyor. Bu, aile konutu şerhi bulunmasa bile geçerli bir durum.

Eş Rızası Olmadan Tahliye konusunda can alıcı noktalar, hukukun gözünden aile konutu sorunları

Tahliye Sürecinde Eş Rızasının Önemi

Tahliye sürecinde, eşlerden birinin rızasının alınmış olması zorunlu. Odakan, bu rızanın belgede yer almaması durumunda, ev sahiplerinin tahliye işlemini gerçekleştiremeyeceğini belirtiyor. Bu durumda, rızası alınmayan eşin, taşınmazın aile konutu olarak kabul edilmesi için dava açması gerekebileceğini ifade ediyor.

Eşin rızası olmadan yapılan tahliye işlemleri, özellikle aile konutları söz konusu olduğunda, hukuka aykırı bir durum teşkil ediyor. Avukat Ceren Cansu Odakan'ın vurguladığı gibi, bu süreçte dikkat edilmesi gereken hukuki detaylar, adil ve yasal bir çözümün anahtarını oluşturuyor. Aile konutu tahliyesi, sadece kiracı ve ev sahibi arasındaki bir mesele olmaktan çıkıp, eşlerin ortak kararıyla şekillenen bir süreç haline geliyor.

# aile

26 Şub 2024 - 17:00 - Yaşam

Mahreç  Osman Aykan

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