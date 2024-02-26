Genç yaşta bir hayat son buldu

Kaza Anı: Genç Hayatın Hüzünlü Sonu
Olay, Acılık Caddesi Alpaslan Sokak'ta meydana geldi. Yasin D., Gültekin T. tarafından yönetilen 67 ABG 538 plakalı kamyonetin kasasının kapağının aniden açılması sonucu, duvar ile kapağın arasında kalarak feci şekilde hayatını kaybetti. Bu trajik kaza, toplumda büyük bir şok ve üzüntü yarattı.
Cenaze Töreni: Topluluk Yasta
Yasin D.'nin cenazesi, Zonguldak Atatürk Devlet Hastanesi morgundan alınarak, Kilimli ilçesine getirildi. Dereiçi Camisi'nde düzenlenen cenaze töreninde, Kur'an-ı Kerim tilaveti yapıldı ve dualar edildi. Genç yaşta kaybedilen Yasin için helallik istendi. Tören, Kilimli Belediye Başkanı Kamil Altun'un da katılımıyla gerçekleşti. Yasin D., aile mezarlığında son yolculuğuna uğurlandı.
Soruşturma Devam Ediyor: Sürücü Gözaltında
Kaza sonrası gözaltına alınan kamyonet sürücüsü Gültekin T.'nin emniyetteki işlemleri devam ediyor. Bu trajik olayla ilgili soruşturma sürerken, toplumda güvenlik önlemlerinin artırılması ve benzer olayların önlenmesi yönünde çağrılar yükseliyor.
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Bolu Olay editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Bolu Olay değil haberi geçen ajanstır.