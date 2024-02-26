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Sahilde güneşin tadını çıkaran vatandaşlar

Sinop Gerze, şubat ayının sıcak yüzünü karşıladı. Baharı aratmayan hava sıcaklıkları, vatandaşları dışarıya, özellikle de sahilin serin sularına çekti. 13 derece ulaşan sıcaklık, kış ayında dahi olsa, Gerze sakinlerini evlerinden çıkarıp, doğanın tadını çıkarmaya teşvik etti.

Anadolu Ajansı
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Sahilde güneşin tadını çıkaran vatandaşlar
Sahilde güneşin tadını çıkaran vatandaşlar
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Kış Güneşinde Eğlence ve Spor

Gerze'nin liman bölgesi, şubat sıcaklarında en çok rağbet gören noktalardan biri oldu. Vatandaşlar, güneşli havanın keyfini çıkarmanın birçok yolunu buldu. Bisiklet sürmek, ailecek piknik yapmak ve yürüyüşler, kış güneşinin değerlendirilmesi için popüler aktiviteler arasında yer aldı. Bu aktiviteler, hem sağlıklı yaşamı teşvik ediyor hem de aile bağlarını güçlendiriyor.

Sahilde güneşin tadını çıkaran vatandaşlar

Çocuklar için de eğlence parklara taşındı. Aileleriyle birlikte parklarda vakit geçiren çocuklar, güneşli havanın tadını doyasıya çıkardı. Bu, onlar için hem fiziksel aktivite hem de sosyal etkileşim fırsatı sundu.Sahilde güneşin tadını çıkaran vatandaşlar

Hava Tahminleri ve Beklentiler

Meteoroloji raporlarına göre, Gerze'de hava sıcaklıklarının 2 Mart Cuma gününe kadar yüksek seyretmesi bekleniyor. Bu durum, ilçe sakinlerine ve ziyaretçilere, kış aylarında nadir bulunan güneşli günlerin keyfini sürme fırsatı sunuyor.Sahilde güneşin tadını çıkaran vatandaşlar
# spor, aile

26 Şub 2024 - 10:46 Sinop/ Gerze- Gündem

Mahreç  Anadolu Ajansı

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