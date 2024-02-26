Hyundai Tucson'da dev indirim fırsatı! Otomobil piyasasını sarsacak kampanya!

Otomobil sektöründe dengeleri değiştirecek bir kampanya duyurusu Hyundai'den geldi. Güney Kore'nin öncü otomobil üreticisi Hyundai, SUV segmentinin popüler modellerinden biri olan Tucson için müşterilerine inanılmaz bir teklif sunuyor. Şubat ayı sonuna kadar geçerli olacak bu özel kampanya kapsamında, Hyundai Tucson modelinde tam 220.000 TL'lik bir indirim uygulanıyor.

Hyundai Tucson: Konfor ve Performansın Buluşma Noktası

Hyundai Tucson, geniş iç hacmi, yüksek performansı ve üstün güvenlik özellikleriyle dikkat çeken bir SUV modeli. Modern tasarımı ve teknolojik donanımlarıyla öne çıkan Tucson, aynı zamanda yakıt verimliliğiyle de kullanıcılarına ekonomik bir sürüş deneyimi sunuyor. Hyundai'nin bu özel indirim kampanyası, Tucson'un çok daha geniş bir kullanıcı kitlesine ulaşmasını sağlayacak bir adım olarak görülüyor.

6 Ay Sonra Ödeme İmkanıyla Tucson Sahibi Olma Fırsatı

Hyundai, bu büyük indirimin yanı sıra, müşterilerine bir diğer cazip teklif daha sunuyor: 6 ay sonra ödeme imkanı. Hyundai.com/tr üzerinden yapılan duyuruya göre, kampanyadan yararlanan müşteriler, araçlarını şimdi alıp, ödemelerine 6 ay sonra başlayabilecekler. Bu esnek ödeme planı, özellikle bütçesini daha rahat yönetmek isteyen alıcılar için büyük bir avantaj sağlıyor.

Piyasadaki Rekabeti Artıracak Bir Hamle

Hyundai'nin bu agresif indirim stratejisi, otomobil piyasasında yeni bir rekabet dalgası başlatabilir. Özellikle SUV segmentinde yüksek talep gören modeller arasında yer alan Tucson'un indirimli fiyatı, diğer otomobil üreticilerini de benzer kampanyalar yapmaya teşvik edebilir. Bu durum, tüketiciler için daha fazla seçenek ve daha uygun fiyatlar anlamına gelebilir.

Hyundai Tucson ile Yola Çıkmak İçin En İyi Zaman

Hyundai Tucson, konforlu ve güvenli bir sürüş deneyimi arayanlar için ideal bir seçenek. Bu özel indirim kampanyası, Hyundai Tucson'a sahip olmayı düşünenler için kaçırılmayacak bir fırsat sunuyor. Şubat ayı sonuna kadar sürecek olan bu kampanya, Tucson'un benzersiz özelliklerini çok daha uygun bir fiyatla sunuyor. Hyundai'nin sunduğu 6 ay sonra ödeme imkanıyla birlikte, bu kampanya, otomobil almayı planlayanlar için oldukça cazip bir seçenek haline geliyor.

Hyundai'nin Tucson modelinde uyguladığı 220.000 TL'lik indirim, otomobil piyasasında büyük yankı uyandırdı. Bu kampanya, Hyundai Tucson'un segmentindeki diğer modellere kıyasla çok daha rekabetçi bir fiyatla sunulmasını sağlıyor. Ayrıca, 6 ay sonra ödeme imkanı gibi esnek ödeme seçenekleri, müşterilere büyük bir kolaylık sunuyor.

HYUNDAİ TUCSON 2023 FİYAT LİSTESİ

1.6 T-GDI 180 PS 4x2 Prime Plus Benzin DCT 1.730.000 TL

1.6 T-GDI 180 PS 4x4 N-Line Benzin DCT 2.003.875 TL

1.6 CRDI 136 PS 4x2 Prime Dizel DCT 1.700.000 TL

1.6 CRDI 136 PS 4x2 Elite Dizel DCT 1.870.000 TL

1.6 CRDI 136 PS 4x4 Elite Plus Dizel DCT 1.914.575 TL

1.6 T-GDI HEV 230 PS 4x4 Elite Plus Hibrit Otomatik 2.266.076 TL

1.6 T-GDI HEV 230 PS 4x4 Elite Plus PPSeatWIDev* Hibrit Otomatik 2.285.074 TL

HYUNDAİ TUCSON 2024 FİYAT LİSTESİ

1.6 T-GDI 180 PS 4x2 Comfort Benzin DCT 1.660.000 TL

1.6 T-GDI 180 PS 4x2 Prime Plus Benzin DCT 1.750.000 TL

1.6 T-GDI 180 PS 4x4 N-Line Benzin DCT 2.180.000 TL

1.6 CRDI 136 PS 4x2 Prime Dizel DCT 1.700.000 TL

1.6 CRDI 136 PS 4x2 Elite Dizel DCT 1.910.000 TL

1.6 CRDI 136 PS 4x4 Elite Plus Dizel DCT 2.040.000 TL

HYUNDAİ TUSCON AYA ÖZEL TEKLİFLER İÇİN TIKLAYIN