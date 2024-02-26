BETAM ve Sahibinden.com raporu! İkinci el otomobil piyasasında neler oluyor?

Piyasadaki Reel Fiyat Düşüşü Devam Ediyor

Türkiye'nin önde gelen elektronik ticaret ve ilan platformlarından sahibinden.com üzerinden yapılan bir analize göre, ikinci el otomobil piyasasındaki reel fiyatlar düşüş trendini sürdürüyor. Bahçeşehir Üniversitesi Ekonomik ve Toplumsal Araştırmalar Merkezi (BETAM) tarafından hazırlanan "Otomobil Piyasası Görünümü" raporu, piyasadaki arz-talep dengesini, fiyatları ve otomobil sınıflarının yanı sıra yaş grupları ve yakıt türlerine göre değişimleri detaylı bir şekilde inceliyor.

Reel ve Cari Fiyatlardaki Dikkat Çekici Değişimler

Rapora göre, geçen yılın Ocak ayına kıyasla satılık otomobil reel fiyatları %8,5 oranında düşerken, aynı dönemde cari fiyatlar %50,9 artış gösterdi. Bu durum, otomobil piyasasındaki dinamiklerin ne kadar hızlı değişebildiğini gözler önüne seriyor. Ocak ayında ortalama otomobil fiyatı 860 bin 443 TL olarak kaydedilirken, talep endeksi %5,6 artışla dikkat çekiyor.

Satış ve İlan Oranlarındaki İlginç Gelişmeler

Otomobil piyasasındaki canlılığın bir göstergesi olan satılan otomobil sayısının satılık ilan sayısına oranı, %17,7'ye yükseldi. Bu oran, ilan sayısının azalmasına rağmen satılan otomobil sayısının arttığını gösteriyor. Ayrıca, kapatılan ilanların yaş ortalamasının da arttığı görülüyor, bu da piyasadaki otomobillerin daha hızlı satıldığını işaret ediyor.

Otomobil Piyasasında Talep ve Arz Dinamikleri

Raporda belirtilen bir diğer önemli nokta, otomobil talep endeksinin Ocak ayında %5,6 artarak 98,3 seviyesine ulaşması. Bu artış, piyasadaki talebin canlılığını koruduğunu gösterse de, yıllık bazda %13,6'lık bir düşüş de dikkat çekiyor. Otomobil arzının azalırken, satılan otomobil sayısının artması piyasadaki dengelerin sürekli değiştiğini ortaya koyuyor.

sahibinden.com'un Piyasadaki Rolü

2000 yılında Aksoy Group bünyesinde kurulan sahibinden.com, AR-GE merkezinde geliştirdiği yenilikçi ürün ve hizmetlerle Türkiye’nin lider teknoloji şirketlerinden biri olmaya devam ediyor. Ayda 62,8 milyon kullanıcı tarafından ziyaret edilen platform, 7 milyondan fazla aktif ilan ve yüz binlerce ürün çeşidiyle dikkat çekiyor.