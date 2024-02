Astrolog Mine Ölmez haftalık burç yorumları ( 26 Şubat – 3 Mart 2024 ): Duyduklarınıza şaşıracaksınız.. Dikkat edin yoksa..

Astrolog Mine Ölmez, bu hafta için yıldızların bizlere neler fısıldadığını açıklıyor. 26 Şubat - 3 Mart 2024 haftasında her bir burcu nelerin beklediğine dair detaylı ve özgün yorumlarla dolu bir rehber sunuyor.

Koç burcunun ilişkiler ve sağlık alanında dikkatli olması gerektiğinden, Boğa burcunun aşk ve sosyal çevre ile ilgili önemli kararlar alabileceğine kadar, her burcun hayatında önemli etkiler yaratacak öngörüler bu yazıda yer alıyor.

İŞTE ASTROLOG MİNE ÖLMEZ HAFTALIK BURÇ YORUMLARI



26 Şubat – 3 Mart 2024 KOÇ BURCU

Koç burcunun alanında ünlü başarılı insanları çok skandallı şeyler yaşaya bilecekleri bir haftaya giriyor. Özel hayatımız, ikili ilişkilerimiz gerçekten abluka altında. Bu huzursuzluğun bir sebebi daha var. Şu anda hayattan zevk alacağımız konuları anlatan Venüs, 2 tane zorba gezegenin tam ortasında duruyor.

Biz buna kuşatma diyoruz. Aslında Plüton ve Mars’ın ortasında duran yıkım gezegeni ve savaş gezegenin ortasında duran bir sevgi gezegeni var. Sevginin kuşatıldığı bir zaman diliminden geçiyoruz. O yüzden bu aralar partnerinize eşinize yakın daha müsamahakâr olmanızı daha dikkatli davranmanızı tavsiye ederim.



Özellikle erkeklere birazcık daha burada iş düşüyor. Kız çocuklarınız, genç kızınız, eşiniz vardır, daha korumacı olun, annenize daha sevgi dolu olun. Kendilerini çok güvende hissetmiyor olabilirler. Güvende olduklarını hissettirin. Koçlar bir kere size iyi gelmeyen şeylerden artık arınmak zorundasınız. Bakın iki tane sağlık hattınızda satürn ve dolunay karşıtlığı yaşayacaksınız.

Zaten neptün de var. Eğer siz bir koç olarak birilerine takıntılı bir şekilde bağımlıysanız, bir ilişkinin içinde zarar gördüğünüz halde onu zorla sürdürmeye çalışıyorsanız, paronayalarınız çoksa ‘beni kıskanıyorlar, benim ayağımı kaydırmaya çalışıyorlar’ gibi huzursuzluklarınız varsa lütfen terapi alın.

Mutsuz yatıp bir kalp çarpıntısıyla uyanıyorsanız, dikkatli olun lütfen Bağımlılıklarınızdan arının. Önümüzdeki günler sağlığınızla ilgili hiç güzel şeylere işaret etmiyor. Uyarıyorum sizi bana kızmayın ve kırılmayın.

Ben önceden uyarmayı çok severim zaten bu konuda uzun zamandır uyarıyorum çünkü, satürn 12 devinde yükselen koçların, bu da sizi böyle biraz daha yalnızlaştıran, toplumdan hafiften dışarı çeken bazı oyunlara geldiğinizi gösteren işaretlet olur.

Lütfen kendinize bir çeki düzen verin. Hatalarınızla yüzleşin. Koçlar sosyal çevreleriyle tartışmaları devam edebilir. Sosyal çevrelerinde liderlik becerilerini geliştirebilecekleri güzel olaylar yaşayabilirler.

Bu aralar aşık olabilirler ama tutku, kavga, kıskançlık üçlemenin arasında ekilen değil, daha sakin ilişki tercih edin. Partnerinize çok kıskançlık yapmamaya özen gösterin. Sosyal çevrelerinizde size ihanet eden biriyle yüzleşebilirsiniz.

Arkadaş çevrenizde çok büyük bir arınma yaşayacaksınız. En büyük avantajınız önümüzdeki 15 günlük süreçte iş, para, kariyer konularında çok büyük fırsatlar var. Lütfen eğer kilolarınız sağlık sorunlarınız varsa güzel bir perhize ve spora başlayın.

Sevgili koçlar iç sesinize de güvenin, kendinizi de sağlama alın her bakımdan ya rahman ya rahim bu ara en çok ihtiyacınız olan enerji olduğunu söylemeliyim.

26 Şubat – 3 Mart 2024 BOĞA BURCU

Sevgili Boğalar özel hayatında çok önemli kararlar verebilirsin. Bir kere yalnız bir boğa kişisiysen önümüzdeki 15 günlük süreçte disiplinli, aklı başında ne istediğini bilen, sana daha uygun enerjilerde biriyle karşılaşıp tanışma ihtimali son derece yüksek.

Bu arada önümüzdeki 15 günde mart ayı da senin için ilişkiler anlamında müthiş verimli onu söyleyeyim. Sevgili boğa yani karşına gerçekten sevebileceğin, anlaşabileceğin bir çıkabilir ya da belki etrafında böyle biri var, bununla fark eder.

Daha önce hiç düşünmedim, acaba tanıyordum ama hiç aklıma onunla bir ilişki yaşamak gelmemişti. Diyeceğin ilişkiler de yaşayabilirsin.

Önümüzdeki süreç senin için bu anlamda çok verimli gözüküyor. Aşk ilişkiler sevmek, sevilmek, yeni insanlarla tanışmak bu anlamda bir kere şanslısın. Yalnızsan hiç üzülme bir ilişkin varsa bu aralar ilişkin de bir takım sorgulamalar içerisinde olabilirsin.

Acaba doğru insanla mıyım? Acaba bana uygun mu? Nasıl gidecek? Bu ilişki nereye doğru gidiyor? Gibi sorulara takılabilirsin. Biraz daha ilişkine karşı, aşk hayatına karşı eleştirel ve detaycı olduğun bir süreçten geçiyor olabilirsin, en azından kırıcı olmamaya çalış.

Partnerinde gördüğün bir eksik varsa bunu daha güzel bir dille ifade etmeni tavsiye ederim. Ötesi çocuğunuz varsa sevgili boğalar çocuğunuza karşı da çok kusur bulucu ve eleştirel olmamanızı tavsiye ederim, yani onu eleştirmeye daha müsait olabilirsiniz bugünlerde.

Bununla beraber hobilerinizle alakalı çok güzel gelişmeler olabilir. Normalde hobi olarak yaptığınız işlerle ilgili başarı elde etme şansınız son derece yüksek.

Bu aralar çok fazla sahnede yer almak, mesela bir mahalledesiniz gayet güzel bir hayatınız var. Kendi içinizde bir dünyanız var diyelim. En çok konuşulan siz olabilirsiniz mahallede ya da işleriyle, başarılarıyla en çok konuşulan siz olabilirsiniz.

Gerçekten böyle bir sahne ışıltısı var üzerinizde. Bu aralar dış görünüşünüzde çok minik fark edilmeyen ama size çok iyi gelecek değişimler yapabilirsiniz. Minik dokunuşlar, bir saç değişimi, bir kıyafet değişimi gibi.

Boğalar bu aralar tarzlarıyla ve kendileriyle ilgili minik minik dokunuşlarla kendilerini daha iyi hissedeceğini söyleyebilirim.

Çok büyük radikal bir değişikliğe girmez, ama kendini iyi hissettirecek minik değişiklikler olabilir.

Yani bir değişiklik yapacak ama bu değişikliği insanların gözüne sokarak yapmayacak.

Çok minik minik değişimler yapacak. Boğa burçları başak burcu'daki dolunayın etkisi etkisi ile bu arada çocuk haberleri alabilirler. Önümüzdeki 15 günlük süreç aslında yine tüm mart ayı hamilelik ve bebek haberleri açısından uygun görünüyor.

Annelik, baba olmak, hamilelik haberleri, bebek haberleri bir de şansın size güldüğü bir durum yaşayabilirsiniz.

Ummadığınız bir yerden elinize bir para, bir bereket, bir fırsat geçebilir. Bu anlamda da çok şanslısınız ya da kendi kendinize yattığınız bir yatırım varsa onunla alakalı güzel bir büyüme fırsatı bulabilirsiniz.

Sevgili boğalar çok eleştirel olmayın, kalbiniz biraz huzursuz olabilir. Becerikli ama çok detaycı ve çok takıntılısın. Bu ara her şey gözüne gözüne batıyorsa sakinleşmeye çalış. Evet, güzel bir tatil planla eleştiri de ölçülü ol. Çok parlak fikirler bulabilirsin. Bir yere not et.

Bu arada bir çok boğa da yüzük, nişan, nikahlanma gibi gelişmeler olabilir. Boğaların hayatında böyle bir teklifler zinciri var efendim, söyleyeyim.

26 Şubat – 3 Mart 2024 İKİZLER BURCU

İkizler tam senin çılgınlığın. İkizler uzak diyarlara gidiyorsunuz, gideceksiniz. Çok yeni alakanız olmayan konular öğreniyorsunuz. Çok değişik bilgiler ediniyorsunuz.

Ya yeni bir üniversite hayatına eğitim hayatına başlıyorsunuz, ya çok seyahat edeceğiniz bir sürece giriyorsunuz. Ya vatandaşlık almaya çalışıyorsunuz?

Uluslararası iş ve ilişkiler, uzak bir yere gitme, yerleşme, tayin böyle bir Hareketlilik var hayatınızda.

Hem fikren gelişiyorsunuz,hem yeni yerler görerek, gezerek, gelişme şansınız var. Ufkunuzu çok geliştirebileceğiniz ve hiç akla gelmeyen eğitimlerle kendinize çok fazla değer katabileceğiniz bir süreçtesiniz. Ama bu süreçte çok alaycı, çok nüktedan, çok laf sokucu olmamaya çalışın.

Birazcık dikkatli konuşmanızda yarar var.



İkizlerin zeka saatli bomba gibi, her şey olabilir. Yani bu patlayabilir bir anda, her şey bekleyelim. Çok zekiler çok hızlı düşünüyorlar. Çok fazla zekiler.

Dolayısıyla onlar bir sözle vezir de edebilirler. Maalesef zor durumda da bırakabilirler insanları. O yüzden hep diline terbiye olması gerekiyor.

Bu aralar özellikle çok çılgın. Ha bunlar dikkat etmen gereken hususlar. Ama çok çılgın, çok parlak, harika fikirlerle kendini böyle kademe kademe yükseltebilirsin.

Bir kere başarı elde edebileceğin bir süreç, hakkını söke söke alacağın bir süreçten geçiyorsun ve önümüzdeki günlerde aile hayatına özen göstermeni tavsiye ediyorum. Annenle babanla aile içinde önemli gelişmeler yaşayabilirsin çünkü.

Sevgisi zorlayıcı olur biraz. Kendi seçimleriyle, kendi vizyonuyla, kendi bakış açısıyla, ailesinin ya da patronlarının bakış açısı arasında bir sıkışma yaşıyor.

Örnek mesela patronlarına fikir sunuyordur, kabul görmüyordur işte ben buraya gitmek istiyorum diyordur, hayır gidemezsin diyorlardır. Yani aslında bir bıraksalar ikizler burcu, çok başarılı olacak da hani önüne engeller koyuyor olabilirler.

Yine de İkizlere tavsiyem, aile büyüklerinizle, patronlarınızla, hayatınızda otorite sayılan insanlarla lütfen zıtlaşmayın, kalp kırmayın sonra pişman olabilirsiniz.

Çok eleştirel olabilirler size karşı, siz de onlara çok eleştirel olabilirsiniz, kırıcı olmamaya çalışın ama ev emlak arsa alımı gibi konularda ev tadilatı, değişim, yeni bir yere yerleşme ve taşınma ile ilgili konularda önümüzdeki 15 günlük süreçte son derece şanslısınız.

Evet ev emlak konularında fırsatlarınız olabilir. Bu anlamda açık olun. Araştırmacı olun. Bu süreçte tabi ki mal, mülk olabilir.

Eviniz, barkınız, yuvanız derken bu arada evlenebilir de İkizler burcu. Bazıları evlenip uzağa da gidebilir, bazıları da tersine boşanıp evleri ayırabilir. Yuvayla hukuki konuları, yuvayla uzakları birbirine bağlayan bir durum var.

Çok çekişmeli şeyler de kolaylıkla bitebilir. Mesela bu süreçte ikizlere engel olmayın dedik, aslında ikizlerin hayatında tek engel kendileri değil mi? Yani bir ikizler kafasına bir şey koyarsa kim durur onun önünde?

Duramazlar ama şöyle bu aralar duruyorlar, çünkü satürn etkisinde öyle olmuyor.

Evet, sevgili ikizler, çılgın ikizler çılgın fikirleriniz olduğunu, bu haftanın size iyi geleceğini fakat sezgilerinize güvenmeniz gerektiğini onlarla hareket etmeniz gerektiğini söyledim.

26 Şubat – 3 Mart 2024 YENGEÇ BURCU

Peki sevgili yengeçler haftaya nasıl giriyorlar? Haydi yengeç gözün aydın, önemli haberler, önemli kararlar seni bekliyor.

Yengeçler böyle bekledikleri haberler varsa özellikle bu haberler, iş para, eğitim veya uzak yerler, yolculuklar, hukuki konularla ilgili ise bu hafta hatta önümüzdeki 15 günlük süreçte bu haberler hızla gelmeye başlayabilir.

Yakın çevrelerinde olumlu ve olumsuz bir sürü diyalog, haber iletişim gündeme gelebilir.

Dedikodular duyabilirler. Bir yandan da bekledikleri haberlerle meşgul olabilirler. Çok yoğun bir iletişim trafiği yaşayabilirler.

Özellikle yakın çevrelerinde dedikodulara karşı dikkatli olmaları, özellikle kardeşlerine, akrabalarına, yakınlarına karşı çok eleştirel olmamalarını, kırıcı olmamalarını tavsiye ederim.

Bu çok önemli, böyle yakın çevreden alacağınız eleştiriler, sizin onlara yapacağınız eleştiriler derken biraz moralinizi bozabilir, dikkatli olun. Araba alabilirler, telefon değiştirebilirler, bilgisayar alabilirler. Elektronik cihazlarınızı yenileyebilirsiniz.

Bir web sitesi açmak, ticarete girmek bu gibi düşünceleriniz varsa bu konularda harekete geçtiğiniz bir dönem olabilir. Alım satın işleriniz çok olabilir.

Tatlı tatlı harcamalar da var. Acı acı harcamalar da var gibi görünüyor.

Maddi konulardaki sorunlar maalesef önümüzdeki 15 günlük süreçte de devam edecek gibi gözüküyor.

Para kazanma çabası para yetiştirememe, çok para harcama, borçlanma gibi konularda dengeli ve dikkatli olmanızda yarar var. Hiç bilmediğiniz, anlamadığınız işlere girmemek konusunda sizi uyarmak isterim. Yani bilmediğiniz işlere girmeyin dibine kadar biliyorsunuzdur, iyi bir iş bu dediğiniz şeyler de ancak şansınız olabilir.

Bir şeyler yatırıp alma gibi ya da bir şeyleri satıp yeni bir şey alma gibi alım satım işleri çok yoğun olabilir. Yengeçler hayatınızda harcamalarınıza dikkat edin.

Mesela 18 yaşındasınız, 20 yaşındasınız, siz ne yapacaksınız harcamalarınıza dikkat edin, kendinizle barışık olun aynaya bakıp kendinizi beğenmemeler, tarzınızı beğenmemeler, kendinize çok kafayı takma gibi durumlarda söz konusu olabilir.

Ufak tefek estetik dokunuşlar sizin de hayatınızda cereyan edebilir. Bazı yengeç kişileri sağlıkla alakalı konularda da erteledikleri şeyleri hayata geçirmek, ihmal ettikleri şeylerle yüzleşmek durumunda kalabilirler.

Yengeçlere çok önemli bir tavsiyede bulunacağım, yakın zamanda gitmediyseniz bir üroloğa bir jinekola görünmenizde yarar var. Aynı zamanda böyle bir kan tahlili yaptırırsanız, ne var ne yok, nasıl gidiyorum diye baktırırsanız, kilo kontrol probleminiz veya beslenme sorunlarınız varsa destek alırsanız çok iyi olacağını düşünüyorum.

Kendinizi bu aralar ihmal etmeyin hem psikolojik olarak hem bedensel olarak.

Sezgiler inanılmaz güçlü. Böyle insanlara bakınca röntgenini çekecek kadar her şeyi hissettikleri bir dönemdeler insan psikolojisinin derinliklerine neden böyle yaptı, niye öyle davrandı gibi konulara daha çok merak saracaklar.

Bu aralar çevrelerini psikologluk görevi yapma durumunda da olabilirler. Eğer tıp sektöründe çalışıyorlarsa veya işte sağlıkla ilgili işler yapıyorlarsa ya da psikolojiyle ilgili işler yapıyorlarsa bu aralar, iş yoğunları, yoğunlukları çok olabilir.

Çok gerilimli olabilir, daha dikkatli olmalarında yarar var, kendilerini motive edecek güzel haber ve gelişmelere açık görünüyorlar.

Eğer kendi isimlerini duyurmak, yaptıkları işte başarı elde etmek veya insanlar duysun istiyorlarsa reklam vermek için de doğru süreçler bu süreçte en önemli konu, kardeş ve akraba ilişkileri olabilir.

Önümüzdeki 15 günlük süreçte kardeşlerinizin ya da akrabalarınızın yaşamını ilgilendiren ya da komşularınızla ilgili böyle majör önemli olaylar cereyan edebilir.

26 Şubat – 3 Mart 2024 ASLAN BURCU

Aslanlar ve yükselen aslanlar, dikkat dikkat ikili ilişkilerde öyle bir şeye dikkat etmen gerekiyor ki, çok zor ikili ilişkiler.

Maddi konularda emeklerinin karşılığını alırken, ikili ilişkilerde kararsız ve dengesiz durumlara karşılaşabilirsin. Çok bereketli bir süreçten geçiyor.

Maddi olarak iş yoğunluğu olabilir. Bu işlerden güzel gelirler elde edebilir. İş, kariyer, para, maddiyat konularında çok güzel gelişmelerle karşılaşabilir.

Sevgili aslanlar bu aralar kısmetiniz, bereketiniz son derece açık. Önümüzdeki 15 günün ve tüm mart ayının aslında sizin için ana konusu para maddiyat kazanımlar olacak, iş hayatınızı düzenleyebileceksiniz.

Belki yeni işler kuracak, yeni işler yapacaksınız. Ancak ikili ilişkilerde gerçekten zorlayıcı bir süreç var.

Benim ilişkim yok, kimseyle de birlikte olmayı düşünmüyorum diyenler, en yakın arkadaşlarınız, ortağınız varsa ortaklarınız veya bazı insanlarla böyle açık açık düşmanlıklar ve tartışmalar yaşama ihtimaliniz var.

Bu aralar insanlarla çok daha kolay fikir ayrılığına düşebilirsiniz. Sizden eşinize bir baskı eşinizdense size bir baskı yakınlarınızdan size bir baskı veya sizden yakınlarınıza bir baskı cereyan edebilir. Bu anlamda lütfen dengeli hareketler göstermeye çalışın.

Aslan burçlarının ilişkileri bozulmaya çok müsait. Önümüzdeki bir aylık süreci partnerinize karşı daha iyi gözlemci olarak ama daha sakin olarak geçirin. Bu süreçte bir yalan dönüyorsa yanlış olmaması gereken bir şey varsa ki bence eşler arasında yalan bir şey söylememek gizlemek de büyük bir problem.

Dolayısıyla böyle şeylerle karşılaşabilir.

Bekar aslanlar da en yakın arkadaşları, varsa iş ortakları, canım kardeşim dedikleri insanlarla fikir ayrılıklarına düşebilirler.

Aynı zamanda böyle açık açık meydan okuyan insanlarla karşılaşabilirler. Bu aralar aslanlar ve yükselen aslanlar olarak özellikle yükselen aslanlar olarak herkes mi bana karşı diyorsanız bundan kaynaklanıyor ya da mesela aile büyüklerinizle alakalı bir sorun olur.

Aslanlar kavgacı, fevri ama dobra bir kişilik, zeki aklı selim doğruları konuşan başka bir kişilik.

Gerçekten bir kaç kişiyle bir anda uğraşmak zorunda da kalmış olabilirsiniz. Yapmanız gereken şey şu, teflon tava gibi olun, suçsuzsanız hatanız yoksa dengeli hareket edin.

Kendinizi sakin ifade edin en önemli güç sakinlik. Kesinlikle bu da geçecek. Sadece biraz zamana ihtiyacınız var. Evli olanların işi biraz daha zor.

Eşleriyle alakalı çok iniş çıkışlı. Bir zorlanma durumu olabilir arkadaşlar lütfen şiddet, kavga gibi durumlardan uzak durun, kendinizi de koruyun.

Aslanlar çok bereketliler, çok şanslılar iş konusunda, para konusunda çok şanslılar. Bir de bu arada onurlandırılabilirler hazırlıklı olun.

Çok hoşsun, çok yakışıklısın, çok güzelsin. Yüzün ne kadar güzel bu aralar yüz güzellikleriyle dikkat çekici olabilirler.

İş hayatları güzel gidiyor, kariyer konuları da güzel gidiyor. Emeklerinin karşılığını da alıyorlar ama, ilişkiler bayağı zorlu gözüküyor.

Özel hayatları varsa eğer çok çekişmeli ve hareketli bir süreçten geçecekler. 15 gün çok zorlu ama böyle bir bir aya yayılarak süreceği için dikkatli olmalarında yarar var. Artabilir kişiye göre haritasına göre ama dikkat etsin bu ara ne seninle ne sensiz tam olarak bu. Aslanlar gözlemleyin sadece.

26 Şubat – 3 Mart 2024 BAŞAK BURCU

Sevgili başaklar, burcunuzda yaşanan dolunay bu haftaya damgasını mı vuruyor desek?

Herkesin işine karışmayın. Bak sevgili başak dolunay var. Herkese sataşma herkes işine karışma. Tutun dilinize tutun, kendi işiniz olmayan işlere karışmayın.

Siz herkesin öğretmeni, uyarıcısı ve alarmı değilsiniz. Hadi benim birazcık, bir tık vazifem olabilir, sizin vazifeniz olmayabilir.

Herkese karışmayın. Boş tartışmaların içine girmeyin. Vücudunuz sağlık anlamına bakarsak bağırsaklarınız çok hareketli, bir pankreas, bağırsaklar altındaki organlarla alakalı daha dikkatli olun.

Size zarar veren rahatsızlık duyduğunuz midenize sindirim sistemimizi rahatsız eden yiyecekleri lütfen en az bir hafta tüketmeyi bırakın. Başka insanlara değil, eleştiri oklarınızı hep kendinize de yönlendiriyorsunuz.

Siz kendinizi herkesten çok eleştirisiz ama bu ara kendinizi bu kadar eleştirel olmamak, bu kadar takmamak, herkese her şeye enerji vermemek anlamında geliştirebilirsiniz.

Bağırsaklarınıza, yediklerinize, içtiklerinize, beslenmenize kullandığınız ilaçlara da böyle bir hafta dikkat edin.

Uykusuzluk görülebilir, sinirlilik görülebilir, takıntılar artabilir, depresiflik artabilir. Bunlar olumsuz anlamda dikkat etmeniz gereken şeyler.

Peki olumlu anlamda kesinlikle dolu dolu dolunay başak. Buğday başağı değil mi? Bolluğun ve bereketin simgesi hayatınızda bir sürü iş fırsatıyla karşılaşabilirsiniz, para kazanabilirsiniz.

Olumlu bakın, olumlu olun, çok eleştirel olmayın. Kılı kırk yarmayın, insanları olduğu gibi kabul etmeyi ve bazı süreçleri değiştiremiyorsanız olduğu gibi kabul etmeyi en azından bu dolunay sürecinde zarar görmeden öğrenmeye çalışmalısınız.

Bolluk, bereket, fırsatlar beklediğiniz tekliflerin ayağınıza gelmesi ne zamandır istediğiniz, arzu ettiğiniz şeylerin sizi bulması gibi durumlarda da son derece şanslısınız.

Başak burçları bir kere ilişkilerle ilgili çok avantajlı bir sürece gidiyor. Eğer bu dolunayda kendinizle ilgili çok acele vermeniz gereken bir ayrılık kararı yoksa acele etmeyin. Mart ayı içerisinde hayatınızda çok güzel yenilikler olabilir, yeni bir ilişkiye başlayabilirsiniz.

Evlilik adımları atabilirsiniz, ilişkinizi geliştirebilirsiniz. Bence açık konuşmakta yarar var.

Anlaşılmayacağınızı düşünüyorsanız da konuşmayın ama güzel sakin, sakin konuşayım dediğiniz insanlarla konuşmanın tam zamanı. Ama yok ben bu beni anlamaz, bunun öyle bir şeyi yok, anlamaz daha da kötüye gider diyorsanız, konuşmayın.

İcraata geçin, yapmanız gerekenleri yapın, bitmesi gerekiyorsa bitsin devam etmesi gerekiyorsa da kolaylıkla devam etsin.

Bir de şu konuda onlara bir şey söylemek istiyorum. Dolunay sürecinde eğer duyuru yapmak istediğiniz, tanıtmak istediğiniz, reklam vermek istediğiniz bir konu varsa cumartesi günü 15:30'da mesela duyurusunu yapabilirsiniz.

Yükselen başaksanız aslan yükseldiği için böyle bir kaç saat daha bekleyin. Akşama doğru duyurunuzu yapın. Mesela kendinizi tanıtmak ifade etmek istiyorsanız bu ara dış görünüşleriyle ilgili çok takıntılı olacaklar.

Estetik bakım, değişim, kilo verme kendilerini yenilemekle ilgili çok gerçekten takıntılı olacaklar, iyi de bir zaman dilimi kendinizde bir takım yenilikler yapabilirsiniz. Siz de diyete spora başlayacaksanız pazar günü tercih edebilirsiniz.

26 Şubat – 3 Mart 2024 TERAZİ BURCU

Sevgili terazilerin ağzından kötü söz çıkmaz. Hep çok zariftir. Kimseyi eleştirmez. Terazilerin bu aralar birazcık kendilerine özen göstermeleri gerekiyor.

Biraz geri çekilmeleri gerekiyor.

Dedikodular, düşmanlıklar, kıskançlıklar, birazcık böyle negatif insanlarla bazıları sulanabilir, bazıları bir takım ufak tefek de olsa sağlık problemleri atlatabilir.

Önümüzdeki 15 gün sağlığınıza, psikolojinize özellikle benim öngördüğüm mide bağırsak problemlerine dikkat etsinler.

Bununla beraber enfeksiyon alabilirler, bir halsizlik gelebilir. Sadece hafta sonu değil, önümüzdeki 15 gün boyunca herkesten enerji almayın.

Herkesle bir arada bulunmayın. Bağışıklıkları düşebilir, yedikleri çok yaramayabilir. Beslenme diyet konularına dikkat etmeleri gerekebilir.

Terazilerin birazcık yalan dolan, kötü insanlarla sınavlar verebilirler. Arkalarından dönen bir şey ortaya çıkabilir.

Önümüzdeki 15 günlük süreçte duymadıkları, bilmedikleri bir dedikoduyla bir kötülükle yüzleşebilirler, şaşırtıcı olaylarla karşılaşabilirler.

15 gün boyunca arkanızı biraz kollayın. Mart boyunca sizin için sağlık ve iş konuları her şeyin önüne geçebilir. Çok dikkatli olun. Bu konularda özenli olun.

Kendinize de özenin sağlığınıza da özenin psikolojinize de özenin benim tavsiyem şu olur, imkanları varsa şöyle hafta sonunu yalnız ya da sevdikleri insanlarla çok güvendikleri emin oldukları insanlarla geçirsinler.

Yabancılarla tanımadığınız insanlarla, enerjisinden emin olmadığınız insanlara ne güvenin ne de bir arada bulunun, hatta mümkünse yapabiliyorlarsa keşke birkaç gün tatil yapsalar her şeyden ellerini, eteklerini çekip masaj,cilt bakımı gibi.

Tam bir arınma zamanı, detoks yapabilirler, oruç tutabilirler ama benim tavsiyem biraz geri çekilsinler. Kendilerini merkeze koysunlar. Ruhsal olarak kendilerini güçlendirsin.

Hani şey gibi geri çekilip doğuma hazırlanmak gibi.

Etraflarında çok çekiciler, inanılmaz dikkat çektikleri bir süreçteler ama bir o kadar da arada derede bir sürece giriyorlar.

Çocukları varsa çocuklarla çok inişli çıkışlı denge problemleri yaşıyor olabilirler. Bir gün öyle bir gün böyle iletişim sorunları yaşıyor olabilirler ama onlar da çok sahnenin önündeler.

Estetik dokunuşlarla değişimlerle, tarz değişimleriyle ön plandalar. Ayrıca hobileriyle alakalı çabalıyorlarsa bir şeyler yapmak kendilerini göstermek için destek ve fırsatlarla da karşılaşabilirler. Bir sabah çok şanslı hissediyorlar. Bir sabah çok şanssız hissediyorlar.

Karşı taraf karşı cins sizi çok çekici algılıyor. Bu süreçte kendinize lütfen güvenin. Güvenmediğiniz insanlarla da beraber olmayın ama evet doğru iç sesinize güvenin, güvenmiyorsanız birlikte olmayın.

Teraziye baktığın zaman erkeği çok zarifken kadını da enteresan bir gizem oluyor. Terazi kadını çok zarif. Olumlu düşün olumlu yaşa mottosuyla geçecek bir hafta.

26 Şubat – 3 Mart 2024 AKREP BURCU

Gözleri baktığı zaman ışıl ışıl, yüz tane yıldız çıkıyor gözlerinden akreplerin, akrep erkeğinin de kadınının da çakmak çakmak bakışlar.

Akrebin menziline giren, bir daha o menzilden çıkamaz. Ama bir de şöyle bir şey var, hep derim ya benim bu benim bir lafım bu kitabıma da konu etmiştim.

Okyanusun en derin yeri gibidir Akrep. Eğer yüzme bilmiyorsan boğulursun. Onda gördüğün güzellikleri de başka hiçbir yerde göremezsin fakat tehlikelidir sulardır.

Tehlikeli sularda yüzmeyi sevenler buyursun.

Akrepler, bu aralar çok çekicisin, bu aralar karşı cinsten teklifler almaya beğenilmeye çok açıksın.

Sosyal çevrende seni çağıranlara asla hayır deme. Bu ara arkadaşlarınla çok vakit geçirmek senin hayrına ama arkadaşlarını çok eleştirme, arkadaşlarını çok kırıcı cümlelerle incitme, seni incitenler olursa da tabi ki taviz verme ama bu aralar sosyalleşmen senin hayrına olabilir.

Yalnızsan, mutsuzsan, evde mutsuz oluyorsan, mesela ev beni bir basıyor, bir huzursuz oluyorum diyorsan hemen arkadaşlarına git.

Sosyal çevrene, odaklan, arkadaş, çevrene odaklan senin için çok hayırlı olacaktır bu.

Dersen ki, ben arkadaşlarıma kırgınım, kızgınım. Evet, dolunay burada olacağı için bazı arkadaşlıklar kırıcı diyaloglar sebebiyle ya da çok eleştirel olmak sebebiyle bitiş yoluna da gidebilir.

Bu hiç önemli değil çünkü ne kadar bitiş de olsa arkadaş çevresinde sorun da olsa akrebin arkadaşlarından hayır da göreceği bir süreç.

Aynı zamanda senin de önümüzdeki 15 günlük, hatta totalde bir aylık süreç aşk hayatı da çok güzel yenilenmelere, cıvıl cıvıl enerjilere işaret ediyor.

Bu yılın biliyorsun hep söylüyorum, evlenmek ve aşık olmak konusunda ortak işler yapmak konusunda öz güven konusunda en şanslı burçsun.

26 mayıs'a kadar şans seninle.

Hâlâ karşılaşmadıysan şansın hâlâ çok yüksek ve şansın giderek azalmıyor artıyor.

İlişkiler, aşk, sosyal çevre anlamında şanssız, son derece yüksek arkadaşlık ilişkilerinde biraz daha dengeli olmanı tavsiye ederim.

Seni davetlere çağırdıklarında mutlaka icabet etmelisin.

Şu aralar, kendisi de bir şeyleri kutlayabilir, bir sosyal çevrede bir ortamda liderlik becerilerini gösterebilir veya bir grubun lideri haline gelebilir.

Yeni bir oluşumun içine girebilir. Kariyerinden çalışma hayatından beklediği paralar varsa hafta sonuyla beraber o paraları 10'a çıkartmaya başlayabilir.

Çok para sıkıntısı yaşadığı akrep burçları artık gerçekten daha iyiye gideceklerini düşünüyorum. Fakat ev yuva aile hane konuları, emlak, taşınma ya da anne babayla ilgili konular yine dikkat istiyor. Yine hassasiyet istiyor.

Yine birazcık zorluyor. Anne baba, ev emlak, aile ve yerleşim, ev sahibi, kiracı diyalogları bu konularda sakin olmaya devam ediyorsunuz.

Sevgili akrepler size bunu söyleyebilirim, bakışlarınızda derinlik bambaşka, gözlerinize bakınca bir girdabın içine çekiliyor hissi veriyorsunuz.

Şans sizden yana, biraz dikkat edin.

26 Şubat – 3 Mart 2024 YAY BURCU

Görüşmelere dikkat, sevgili yaylar. Münakaşalara aldırış etmeyin ve bu münakaşaların içinde olmamaya çalışın.

Kafanızdaki zihninizdeki ikilemleri ve gelgitleri durdurmaya çalışın. Bu ara özellikle yükselen yaysanız, birileri size dedikodu getiriyor, dedikodu götürüyor olabilir.

Etrafta bir dedikodu dönüyor olabilir, kardeş yakın çevre akrabalarınızla tartışmalarınız olabilir.

En yakınlarınızla bile, tamam kardeşimsin seni çok seviyorum ama gerçekten beni kırıyorsun diyeceğiniz durumlar ve diyaloglar yaşıyor olabilirsiniz.

Bu aralar yakın çevrenizde anlaşmanız pek de kolay olmayabilir. Sevgili yaylar bu konuda sizi bir uyarmak isterim, aynı zamanda başınızın içinde böyle bir karar aşaması varsa dikkat derim.

Mesela eski aşkımı çok özlüyorum ama o iyi biri değildi. Şu an tanıştığım insan çok daha iyi, onunla devam etmeliyim. Hani doğru olanı mı seçmeliyim, sakin olanı huzur vereni mi seçmeliyim yoksa çok sevdiğim çok aşık olduğum, tutku hissettiğim ama beni üzenimi?

Aşkımın peşinden mi gitmeliyim? Yoksa mantığımı mı tercih etmeliyim? Bu durumda iç sesine güven derim.

Belki çok eğlenceli bir insan. Sana çok iyi gelebilir ama iyi bir kadın yani iyi bir erkeğe yani iyi bir eş olamayabilir.

Çok eğlenceli değildir ama ayakları yere basan ve güven hissi vardır.

Her zaman söylerim, çiçek almayan ve çok iltifat etmeyen adamlar daha güvenlidir. Bana göre ben öyle düşünüyorum. Sadece bu da değil hem kız hem erkek kardeşleriyle yakınlarında bulunan insanlarla böyle bir münakaşa ve çatışma içerisinde olabilir.

Bazılarının hayatında da hukuki meselelerde yada eğitim, seyahatler, uluslararası işler ,yabancılarla ilgili konular, resmi işler ve işlemlerle alakalı konularda cereyan ediyor olabilir.

Ya mesela işi olacak gibi oluyordur olmuyordur. Bir iyi gidiyordur, bir kötü gidiyordur. İletişimde düşünce ve fikirlerde bir dengesizlik söz konusu olabilir. T

avsiyem şu ki, eğer birileri size çok laf getiriyorsa bunun önünü kapatın, konuşmak istemiyorum deyin. Çünkü konuşmak için doğru zamanda değilsiniz.

Gerçekten yaylar bu ara fazla konuşur. 15 gün kadar konuşmalarınıza dikkat edin çünkü haklıyken haksız duruma düşmek, yanlış konuşmalar yapmak, bu tip hatalara düşmemek için biraz sessiz ve gözlemci ol Mart'a kadar.

Mesela birileri size mesajla telefonla bir şekilde böyle negatif şeyler getiriyorsa da bunun önünü kapatmaya çalışın.

Arabayla alakalı trafikle alakalı konularda sizi birkaç haftadır uyardı. Yardımın farkındasınız çünkü mars bu alana yerleşti. Lütfen arabanıza telefonunuza, elektroniklerinize, arabanızın bakımını yaptırmadan yola çıkmamaya da özen gösterin.

Ayrıca seyahat, eğitim ve iletişim ayrıca hukuki konularda aldığınız paraya, konuşmalarınıza kurduğunuz iletişime de dikkat edin. Kafanızdaki bu muharebeyi de dengelemeye çalışın.

Çok savaş veriyorsanız bile yine de bunu çok dışarıya yansıtmamaya çalışmanız da yarar var.

Bu arada çok bereketli bir kariyer sürecinden geçiyorlar. Bereketliden kastım şu iyi para getiren iyi gelir getiren iş bulma fırsatları var, iş hayatlarında güzel bir yenilenme olabilir projeleriyle gündeme gelebilir, para kazanabilirler. Ancak bazıları da iş hayatında bir noktalama yaşayabilir.

Bazıları emekliye ayrılabilir. Önümüzdeki süreçte kariyer ve iş planlarınızı dengelemeye çalışacaksınız gibi gözüküyor. Yani devam mı edeyim kalayım mı, emekli olursam ne kadar alırım, ek iş mi yapsam gibi böyle sorgulamalarınız olabilir ama iş hayatınızla alakalı çok bereketli ve verimli bir süreçten geçtiğiniz ben size hatırlatırım. Gayet iyi bir süreçten geçiyorsunuz.

Sevgili yaylar haberiniz olsun, anneniz, aile büyükleriniz sorumluluk alanlarınız artabilir.

Bu konularda iş hayatında da çok eleştirel olmayın. Patronlarınız da sizi çok eleştirebilir. Bu ara hemen karşılık vermeyin her şeye, lütfen sakin olun.

Bu hafta size bütün olaylar kalbinizin sesini dinleyerek doğruya yönelmenizi sağlayacaktır.

Hayatında bir yay varsa sırtın yere gelmez, çok tatlı oluyor, insana neşe verir, eğlence katar çok da güzeldir. Gülen insan zaten çok güzeldir.

26 Şubat – 3 Mart 2024 OĞLAK BURCU

Zeka küpü oğlaklar, kontrollü giderler ama tabi Neptün üçüncü evlerine girdiğinden beri ta 2012’den beri oğlak ara ara meçhullerdeyim diyor olabilir. O yıllardan beri o kontrolcülüğünün yanına bir de duygusallık eklenmiş olabilir.

Normalde çok duygusal bir yapıları yok ya da göstermeyi sevmezler. Çünkü onların ister istemez maneviyatları güçlü ama göstermeyi sevmezler işte bu aralar daha duygusal olabilirler.

Oğlak sembollerinde deniz keçisi var, üstü keçi altı balık kuyruğudur. Oğlak hem kısmettir, hem şifacıdır. Denizin altına bakıp dünyada neler var diye gelir bakarmış dünyada neyi düzeltebilirim diye gelir bakarmış.

Oğlak düşündüğümüzden çok daha kalbi, hassas bir burç aslında.

O yüzden de kırılır dalı, darılır. Hassastır aslında düşündüğünüzden daha duygusaldır ama duygusallığın onu zor durumda bırakacağını düşündüğü için mantığıyla hareket etmeye çalışır.

Dışarıdan duygusal değilmiş gibi ve kabukları varmış ve daha sert gibi gözüküyor. Öyle olmaya mecbur olduğunu düşündüğü için, yani güven çizgisinde gitmeliymiş, çok akıllı davranmalıymış hissi var kafasında.

Bu aralar birazcık dağılabilir işte o uyanık bilinç. Şu an üstünde çok hakim olamayabilir.

Mesela yakın çevrenizle alakalı konularda lütfen duygular mı, mantık mı dediğinizde gerçekten mantıklı hareket edilmesi gereken bir konu varsa duygularınıza sakın yenilmeyin.

Para konularında çok dikkat edin. Normalden çok daha fazla harcamanız masrafınız olabilir ya da parayla ilgili bir kaygıya kapılmış olabilirsiniz.

Bu bu konuda da geçici sıkıntılar yaşıyorsunuz. Biraz daha bir 15 gün daha dişinizi sıkın, alım satım harcama konularında dikkatli olun.

Bunun dışında bu süreçte bir kere çok şanslısınız. Seyahat planlarınız, eğitim planlarınız, iletişim planlarınız her şeyiniz çok yolunda gidebilir.

İlişkiler açısından aşk yaşamak açısından ilişkilerinizi düzenlemek açısından iletişim, reklam, hukuk, eğitim, tüm bu konularda çok şanslısınız ve seyahat planlarınız olabilir.

Bu seyahatler size bereketli gelebilir, iş seyahatleri de olabilir, iş teklifleri de olabilir.

Uzak bir yerden teklif alıp uzak bir yere gitme durumları olabilir.

Bu 15 gün aslında bir ay boyunca çok gezebilirler, çok seyahat edebilirler ve çok güzel eğitimler alabilirler. Bu anlamda da şanslı görünüyorlar.

Planlarınızı dikkatlice yapın. Size tavsiyem sevgili Oğlaklar, güzel düşünün sakın kötü cümleler kurmayın, kimseye ah etmeyin, bu konuda da uyarmış olayım.

26 Şubat – 3 Mart 2024 KOVA BURCU

Sevgili Kova yine ışıkların altındasın, yine iddialısın, yine başrolde sen varsın.

Alev topumu yoksa güneş misin? Bu ara hep sinirliler, hem çekiciler, hem cazipler, hem çok yoruluyorlar. Çok koşturuyorlar.

Bir kere şunu tavsiye edeceğim, çok bölünmesinler. Herkesle çok tartışıp ,herkese çok enerji vermeyin.

Herkese fikirlerinizden planlarınızdan bahsetmek zorunda değilsiniz. Normalde öyle bir doğanız yok ama plüton ve mars aynı anda burcunuzda seyahat ediyor. Venüsle bastırıyorlar. Yani sevginizin önüne geçiyor.

Bazı duygularınız ikincilik, intikamcılık gibi duygulardan uzak durmaya çalışın.

Önceliği sağlığınıza verin, psikolojinize verin, spora başlayın, diyete başlayın.

Kendinize bakın, bakımlarınızı yapın. Sevdiğiniz insanlarla vakit geçirin, inanılmaz çekici cazip bir dönemden geçiyorsunuz.

Bunun farkında olun ve öfkeyle sevgiyi bastırmayın.

Öfke duygusuyla sevgiyi bastırmayın ve sizi dolduran insanları da lütfen bir görün. Kova etrafındaki insanlar onları çok kolay doldurabilir.

Mutlulukla hayatına devam ediyorsun. Sizi dolduran insanlara sakın prim vermeyin, karşılık vermeyin, kendinize güvenin.

Siz bu dünyanın insanı değilsiniz. Biraz daha yukarı bakmanızı tavsiye ediyorum.. Bir takım estetik operasyonlar yaptırabilirsiniz, yenilikler yaptırabilirsiniz.

Bu arada siz de bir jinokoloji ve üroloji muayenesinden mutlaka geçmenizi tavsiye ediyorum. Bu 15 günlük süreçte gıda enerjisi gibi durumlara yediğinize içtiğinize çok dikkat edin ve mutlaka kontrollerinizi yaptırın.

Bazıları babaya da anne olabilirler, bu bir buçuk ay buna çok müsait sonrasında çok müsait.

Bu arada bütün yıl boyunca bir buçuk yıl boyunca çocuk yapma konusunda çok şanslılar ama özellikle yolumuzdaki 15 günlük bir aylık süreçte bu konularda güzel gelişmeler yaşayabilirsiniz.

Sevgili kovalar bir de korkularınız veya tehlikeli gördüğünüz durumlarla alakalı iyi düşünmeden hemen fevri olarak harekete geçmeyin. Ben bunun olmasından çok korkuyorum dediğiniz şeylerle ilgili yardım ve destek almanızı tavsiye ederim.

Hani vardır ya? Bazen bunun olmasından çok korkuyorum gibi vesveseli hallerle alakalı kovaları uyarmak isterim.

Vesvesenize kapılıp kendinize hayatı boşu boşuna zindan etmeyin.

26 Şubat – 3 Mart 2024 BALIK BURCU

Sevgili Balık güneş nihayet burcuna geçiyormuş. Bakalım sana neler getiriyor?

Hediye alanınız çok olsun, yaşınızı kutlayanlarınız çok olsun. Allah gönlünüzden geçirdiklerinizi tek tek gerçek kılsın.

Doğum günün kutlu olsun, iyi ki varsın iyi ki doğdun sevgili balık şimdi kendini biraz daha gösterme zamanı.

Çok karanlık günlerden geçmiş olabilirsin. Yorgun, yorucu günlerden geçmiş olabilirsin. Seni zorlayan koşullara mücadele vererek hani meydana okumuş olabilirsin?

Şimdi yavaş yavaş güneş balığa geçtiği için biraz daha kendini gösterme, anlatma, ifade etme şansı bulabilirsin.

Son bir buçuk 2 aydır hasta olan, rahatsızlıkları olan ya da hastanelerde yakınlarının başında bekleyen balıklar varsa yavaş yavaş bu tür konularda iyileşme gösterebilirler.

Karanlık bir gündemden yavaş yavaş o aydınlık gündeme doğru adım atabilirler. Doğum günü ayınızda ne yapmanız lazım?

Balıklar nezdinde herkese söylemiş olayım. Doğum gününüz yaklaşmadan bir ay önce hayır ve iyiliklerinizi arttırın.

Çünkü yeni bir yıllık bir kadersel planınız oluşuyor. Bol bol hayır yapın. O insanların çoğunun doğum gününe yakın öldüğü tespit edilmiş.

Mesela o kadar onu biz bilemeyiz. Haritasına bakmak lazım özelde. O yüzden iyi şeyler mesela o yıl evlenecek mi? O yıl güzel şeyler mi yaşayacak? O yıl zor şeyler mi yaşayacak? Doğum gününüze yakın bunları hissetmeye başlar.

Dolayısıyla balıklar ve bütün burçlar doğum gününüze yakın bol bol, hayır ve iyilik yapın.

Eğer kaderimde bir sıkıntı varsa bunu iyiliğe çevir diye bol bol sadaka verin, çok güzel şeyler yaşayabilirsiniz.

Evlilikler, çocuk sahibi olanlar, sorumluluklarınız artacak. Bak buna her zaman söylüyorum, daha sorumluluk alacağınız bir dönem olacak ve dolayısıyla bu söylediklerime kulak verin, iyi enerji ile doğum gününüze odaklanın.

Bunu özellikle uyarıyorum. Bütün balıklar iyi enerjilerle mart boyunca da doğum günlerine iyi enerjilerle girsinler.

Kimse size şımartmıyorsa da siz kendinizi o gün mutlaka şımartın. Kimseden bir şey beklemeyin. Kendi kendinizi sevmeyi öğrenin.

Bunun dışında umut ve başarı dolu bir süreçten geçiyorsunuz. Acılar, karanlık enerjiler giderek geride kalıyor.

Strese girmemek, sorunlara karşı biraz daha pozitif olmak, bu süreçte sizin için önemli. Gizli bir ilişki, gizli bir iş, gizli bir konu önümüzdeki günlerde ortaya dökülebilir.

Lütfen kavgacı olmamaya çalışın ve gizli saklı konularla alakalı çok düşünüyorsanız çok kafaya takıyorsanız bilin ki gerçekler muhakkak ortaya çıkacak göreceksiniz.

Eğer sizin bir hatanız gizlediğiniz bir şey varsa, bir yalanın, bir manipülasyonun içine düştüyseniz eşinizden, ailenizden en yakınlarınızdan bile gizliyorsanız çok dikkatli olun. Çünkü bunlar önümüzdeki günlerde ortaya çıkabilir.

Psikolojik olarak da kendinizi rahatlatmanın mutlaka bir yolunu bulun. Önümüzdeki günlerde venüsün de yavaş yavaş balığıyla ilerlemesi ile evlenmek, nişanlanmak, ilişkilerinizi dengeleme konusunda çok şanslı olacaksınız.

Başak burcundaki dolunay özel hayatınızda çok önemli bir karar vereceğinizi bize gösteriyor.

Evlilik tamam mı, devam mı, birlikte miyiz, mutlu muyuz? Evliliğe doğru gidelim mi? Gibi kararlar önümüzdeki süreçte çok fazla konuşulacaktır.

Beklediğiniz bir teklif varsa da önümüzdeki günlerde çok rahatlıkla gelecektir. Seni başarıya götürecek konulara odaklan ve kendine çok daha özenli davran.



Bu hafta özellikle bütün burçlara şunu tavsiye ediyorum; hırs ve egodan uzak durun, manipülatif insanlardan da ilişkileri bozmaya çalışan üçüncü kişilerden de uzak durun. Takıntılı ve eleştirel olmayın.

Herkes iki düşünsün, bir konuşsun. Zaten bunu yaparsak da hayatımız kolaylaşıyor. Olması gereken bir şey ama bazen işte daha dikkatli olmak lazım. Ama bu hafta özellikle ağzından çıkacak her laf kaderin olabilir.

Başaklar, balıklar, her alanda dikkat etsin. Balıklar olumlu, olumsuz güzel şeyler olabilir..



Yaylar ve ikizler, aile ve kariyer konularıyla ilgili her burcu etkiliyor. Olumlu olarak etkilenecekler. Boğalar, oğlaklar, yengeçler, akrepler. Bunlar çok olumlu etkilenecekler. Bolluk, bereket, aşk, sevgi anlamında.

Kovalar, aslanlar, koçlar, teraziler, sağlık, psikoloji, dinlenme. Bu konularda dikkat etsinler. Kaybedilmeden değeri anlaşılmayan ama kaybedilince de meğer hiçbir şeyin önemi yokmuş denilen tek şey sağlık.

Kaynak: Nur Viral ile Hayatta Her Şey Var Programındaki Mine Ölmez'in konuşmaları haberleştirilmiştir.