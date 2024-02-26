Afetlere karşı bilinçli gençler

İlk Adım: Yangına Müdahale Eğitimi

Proje kapsamında, Düzce Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü iş birliğiyle düzenlenen eğitim programı, öğrencilere yangınla mücadele konusunda hem teorik bilgiler hem de pratik uygulamalar sunuyor. İtfaiye personelinin rehberliğinde gerçekleştirilen bu eğitimler, öğrencilerin afet anında nasıl hareket etmeleri gerektiği konusunda bilinçlenmelerini sağlıyor.

Dümerang Topluluğu Öncülüğünde

Düzce Üniversitesi Dümerang Topluluğu tarafından hayata geçirilen bu proje, afet gönüllüsü olmak isteyen öğrencilerin yoğun ilgisini çekiyor. Topluluk, ilk yardım, arama-kurtarma ve yangına müdahale gibi kritik konularda eğitimler organize ederek öğrencileri afetlere karşı daha hazırlıklı hale getiriyor.

Eğitimden Tatbikata

20 öğrenci, 8 saat süren yoğun bir programın ardından gönüllü itfaiyeci armalarını alarak eğitimlerini tamamladı. Teorik bilgilerin yanı sıra, koruyucu kıyafetler giyerek gerçekleştirilen tatbikatlar, öğrencilere afet anında pratik müdahale becerileri kazandırdı.

Gelecek Planları: Dağcılık Eğitimi

Proje, yaklaşık 200 öğrencinin eğitim almasını ve aldıkları bilgileri yakın çevrelerine aktarmalarını hedefliyor. Dümerang Topluluğu, eğitimlerin ardından dağcılık eğitimine geçmeyi ve ekibin üyelerinin bilinçli bireyler olmasını amaçlıyor.