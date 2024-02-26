Afetlere karşı bilinçli gençler

İlk Adım: Yangına Müdahale Eğitimi
Proje kapsamında, Düzce Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü iş birliğiyle düzenlenen eğitim programı, öğrencilere yangınla mücadele konusunda hem teorik bilgiler hem de pratik uygulamalar sunuyor. İtfaiye personelinin rehberliğinde gerçekleştirilen bu eğitimler, öğrencilerin afet anında nasıl hareket etmeleri gerektiği konusunda bilinçlenmelerini sağlıyor.
Dümerang Topluluğu Öncülüğünde
Düzce Üniversitesi Dümerang Topluluğu tarafından hayata geçirilen bu proje, afet gönüllüsü olmak isteyen öğrencilerin yoğun ilgisini çekiyor. Topluluk, ilk yardım, arama-kurtarma ve yangına müdahale gibi kritik konularda eğitimler organize ederek öğrencileri afetlere karşı daha hazırlıklı hale getiriyor.
Eğitimden Tatbikata
20 öğrenci, 8 saat süren yoğun bir programın ardından gönüllü itfaiyeci armalarını alarak eğitimlerini tamamladı. Teorik bilgilerin yanı sıra, koruyucu kıyafetler giyerek gerçekleştirilen tatbikatlar, öğrencilere afet anında pratik müdahale becerileri kazandırdı.
Gelecek Planları: Dağcılık Eğitimi
Proje, yaklaşık 200 öğrencinin eğitim almasını ve aldıkları bilgileri yakın çevrelerine aktarmalarını hedefliyor. Dümerang Topluluğu, eğitimlerin ardından dağcılık eğitimine geçmeyi ve ekibin üyelerinin bilinçli bireyler olmasını amaçlıyor.
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Yorum yazarak Bolu Olay Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Bolu Olay hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Bolu Olay editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Bolu Olay değil haberi geçen ajanstır.