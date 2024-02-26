26 Şubat'ta Bolu’da hangi mahallelerde elektrik kesilecek?

Bolu'da elektrik kesintisi

Bolu ve ilçeleri, 26 Şubat Pazartesi günü, SEDAŞ'ın gerçekleştireceği planlı bakım ve onarım çalışmaları nedeniyle geniş çaplı elektrik kesintilerine sahne olacak. Bu kesintiler, vatandaşların günlük yaşamını etkileyebilecek önemde. Aşağıda, Bolu merkez ve ilçelerinde elektrik kesintisi yaşanacak bölgeler ve kesinti saatleri hakkında detaylı bilgiler sunulmaktadır.

Bolu Merkezde kesinti programı ve etkilenecek bölgeler

Bolu Merkez, 26 Şubat'ta sabah 09:30 ile öğleden sonra 15:30 arasında elektrik kesintisinden etkilenecek. Kesinti, Apalar, Aşağı Yaylası, Gölcük ve Yeniçağa gibi mahalleleri kapsayacak. Önemli geçiş yolları ve sokaklar da bu kesintiden nasibini alacak. Bu durum, bölgedeki vatandaşların günlük işlerini ve planlarını etkileyebilir.

Gerede: Kesinti saatleri ve etkilenen mahalleler

Gerede ilçesi, aynı gün sabah 09:30'dan öğleden sonra 13:00'e kadar elektrik kesintisi yaşayacak. Bu kesinti, Apsarı, Çoğullu, Dursunfakı gibi mahalleleri ve Anadolu Otoyolu gibi hayati arterleri kapsıyor. Gerede Karabük bağlantı yolu da kesintiden etkilenecek, bu da bölge için önemli sonuçlar doğurabilir.

Mudurnu: Elektrik kesintisi detayları

Mudurnu ilçesi, 26 Şubat Pazartesi günü sabah 09:30'dan akşam 17:30'a kadar elektrik kesintisi ile karşı karşıya kalacak. Bu kesinti, özellikle Topallar mahallesinde yaşayanları etkileyecek. Mahalle yolları ve köy içi geçiş noktaları, kesintiden dolayı kullanılamaz hale gelebilir.

Yeniçağa: Kesinti programı ve etkilenecek alanlar

Yeniçağa ilçesi, 26 Şubat'ta sabah 10:00'dan öğleden sonra 16:00'ya kadar elektrik kesintisine maruz kalacak. Gölbasi ve Merkez mahalleleri, bu kesintiden etkilenecek başlıca bölgeler arasında yer alıyor. Kesinti, özellikle Gölbasi Köyü Yolu gibi kritik noktaları etkileyecek.

Dörtdivan: Elektrik Kesintisi ve etkilenen yerler

Dörtdivan ilçesi, 26 Şubat Pazartesi günü sabah 10:00'dan öğleden sonra 16:00'ya kadar elektrik kesintisi yaşayacak. Çavuşlar, Deveciler mahalleleri ve Gerede Caddesi, kesintiden etkilenecek önemli noktalar. Bu kesinti, bölge sakinlerinin günlük rutinlerini önemli ölçüde etkileyebilir.

Göynük: Kesinti zamanları ve etkilenecek bölgeler

Göynük ilçesi, 26 Şubat'ta farklı zaman dilimlerinde elektrik kesintilerine ev sahipliği yapacak. Göbeller ve Seki mahalleleri, bu kesintilerden etkilenecek ana bölgeler. Kesinti, mahalle içi yolları ve köy geçiş noktalarını kapsayacak şekilde planlanmış, böylece bölge sakinlerinin günlük yaşamı üzerinde önemli etkiler yaratabilir.

Bolu ve ilçelerindeki bu elektrik kesintileri, SEDAŞ tarafından önceden planlanan bakım ve onarım çalışmalarının bir parçası. Vatandaşlar, kesinti saatleri ve etkilenecek mahalleler hakkında en güncel bilgilere SEDAŞ'ın resmi internet sitesinden ulaşabilirler. Bu kesintiler, bölge sakinlerinin mağduriyetini en aza indirgemek ve altyapıyı güçlendirmek amacıyla gerçekleştirilmekte olup, anlayışınız için teşekkür ederiz.