Seçim rüzgârı esmeye devam ediyor, Demirkol sahada…

Bolu'nun dört bir yanını dolaştı

AK Parti Bolu Belediye Başkan Adayı Doç. Dr. Muhammed Emin Demirkol, hafta sonlarını Bolu'nun farklı noktalarında vatandaşlarla geçiriyor. Erken saatlerde başlayıp, gece geç saatlere kadar süren programlarıyla, adeta bir arı gibi çalışıyor. Bu yoğun tempo, "Nereye bakarsanız Muhammed Hoca orada" sözlerini akıllara kazıyor.

Dinleme ve kucaklaşma

Demirkol'un seçim stratejisi, vatandaşların sesine kulak vermek üzerine kurulu. Her fırsatta halkın içinde olan ve onların sorunlarına çözüm arayan Demirkol, sıkılmadık el, çalınmadık kapı bırakmamayı ilke edinmiş durumda. Bu yaklaşım, Bolu halkı tarafından büyük takdir topluyor.

Açılışlar ve önemli buluşmalar

Demirkol, hafta sonlarını sadece vatandaşlarla buluşmakla sınırlı tutmuyor; birçok önemli açılış ve toplantıya da katılıyor. Türk Ocakları Bolu Şubesi'ndeki buluşmadan, yeni iş yerlerinin açılış törenlerine kadar geniş bir yelpazede etkinliklere imza atıyor. Bu faaliyetler, onun Bolu'nun sosyal ve ekonomik gelişimine verdiği önemi gösteriyor.

Toplumsal dayanışma ve birlik mesajları

İHH İnsani Yardım Vakfı ile gerçekleştirilen buluşmada, Bolu'da toplumsal dayanışmanın güçlendirilmesi adına önemli mesajlar veriliyor. Demirkol, bu ve benzeri etkinliklerle, toplumun farklı kesimleri arasında köprüler kurmayı hedefliyor. Karaköy TOKİ 2. Etap'ta düzenlenen buluşmalar da, vatandaşların talep ve önerilerini dinleme fırsatı sunuyor.

Spor ve eğlence ile dolu anlar

Boluspor'un maçında takımı yürekten destekleyen Demirkol, galibiyetin ardından takımı tebrik ediyor. Ayrıca, Özdilek Alışveriş Merkezi'nde düzenlenen zeka oyunları etkinliğine katılarak, çocuklarla keyifli zaman geçiriyor. Bu etkinlikler, onun spor ve eğitime verdiği önemi ve toplumun her kesimiyle iç içe olma arzusunu yansıtıyor.

Doç. Dr. Muhammed Emin Demirkol'un Bolu'daki seçim kampanyası, halkla iç içe, dinamik ve çözüm odaklı bir yaklaşımın örneğini sergiliyor. Vatandaşların ihtiyaç ve taleplerine duyarlı, her daim sahada aktif bir şekilde yer alarak, Bolu için durmadan çalışıyor.