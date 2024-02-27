Bolu, Çankırı, Kastamonu, Zonguldak fotokapan görüntüleri

Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) Genel Müdürlüğü, Batı Karadeniz Bölgesi'nin zengin yaban hayatını gözler önüne seren fotokapan görüntüleri paylaştı. Tarım ve Orman Bakanlığına bağlı bu kurum, yaban hayatının korunması ve izlenmesi amacıyla doğaya yerleştirdiği fotokapanlar aracılığıyla, geyikten karacaya, vaşaktan ayıya kadar birçok yaban hayvanının nadir görüntülerini kaydetti.

Ilgaz Dağı Milli Parkı'nda Yaban Hayatı Çeşitliliği

Kastamonu ve Çankırı sınırları içinde bulunan Ilgaz Dağı Milli Parkı, Batı Karadeniz Bölgesi'nin yaban hayatı açısından eşsiz bir bölgesi olarak dikkat çekiyor. Bu alanda, boz ayı, kızıl geyik, karaca, kurt, tilki, yaban domuzu gibi omurgalı memelilerin yanı sıra, cüce yarasa, yabani tavşan ve kafkas sincabı gibi türler yaşamını sürdürüyor.

Yırtıcı Kuşların Gözde Mekanı

Ilgaz Dağı Milli Parkı, yırtıcı kuşlar için de önemli bir yaşam alanı oluşturuyor. Şahin, kartal, sakallı akbaba, bıyıklı doğan, kızıl akbaba ve gökdoğan gibi türler, bu bölgede gözlemlenebiliyor. DKMP'nin sosyal medya hesapları üzerinden yapılan paylaşımlar, "Doğadaki gözlerimiz, foto kapanlarımız, bu kez Ilgaz Dağı Milli Parkı'nın zenginliklerini gözler önüne seriyor" ifadeleriyle yaban hayatının eşsiz denge ve uyumunu vurguluyor.

Batı Karadeniz'in Doğal Zenginliği

Batı Karadeniz Bölgesi, fotokapanlara yansıyan görüntülerle, Türkiye'nin vahşi yaşam açısından ne kadar zengin bir coğrafyaya sahip olduğunu bir kez daha kanıtlıyor. Geyik, tilki, ceylan, vaşak ve ayı gibi çeşitli yaban hayvanlarının yanı sıra, yırtıcı kuşların da bu bölgede yaşaması, Ilgaz Dağı Milli Parkı'nı doğa severler ve araştırmacılar için vazgeçilmez bir mekan haline getiriyor.

DKMP tarafından kaydedilen bu eşsiz görüntüler, Batı Karadeniz Bölgesi'nin yaban hayatının korunması ve sürdürülebilirliği açısından önemli bir kaynak teşkil ediyor. Bu görüntüler, aynı zamanda, doğanın korunması ve gelecek nesillere aktarılması gerektiğinin altını çiziyor.