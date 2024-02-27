Tıbbi atık kovası,cr kaseti ve sterilizasyon malzemesi(konteyner ve sepet) Devlet Hastanesi -İzzet Baysal Bolu Sağlık Bakanlığı Bakan Yardımcılıkları

TIBBİ ATIK KOVASI,CR KASETİ VE STERİLİZASYON MALZEMESİ(KONTEYNER VE SEPET)

DEVLET HASTANESİ -İZZET BAYSAL BOLU SAĞLIK BAKANLIĞI BAKAN YARDIMCILIKLARI

Tıbbi Atık Kovası,CR Kaseti ve Sterilizasyon Malzemesi(Konteyner ve Sepet) mal alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecek olup, teklifler sadece elektronik ortamda EKAP üzerinden alınacaktır. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İKN : 2024/219130

1-İdarenin a) Adı : DEVLET HASTANESİ -İZZET BAYSAL BOLU SAĞLIK BAKANLIĞI BAKAN YARDIMCILIKLARI b) Adresi : Sağlık Mahallesi Şehitler Cad.No:20 14300 BOLU MERKEZ/BOLU c) Telefon ve faks numarası : 3742704575 - 3742704583 ç) İhale dokümanının görülebileceği ve e-imza kullanılarak indirilebileceği internet sayfası : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/

2-İhale konusu mal alımın

a) Adı : Tıbbi Atık Kovası,CR Kaseti ve Sterilizasyon Malzemesi(Konteyner ve Sepet) b) Niteliği, türü ve miktarı : 5KISIM

Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir. c) Yapılacağı/teslim edileceği yer : Bolu İzzet Baysal Devlet Hastanesi Tüketim Deposu ç) Süresi/teslim tarihi : Sözleşmenin süresi 60 gün olup, firma sipariş yazısı çekildikten en geç 10 gün içerisinde ürünleri hastane ilgili deposuna teslim edecektir. d) İşe başlama tarihi : Sözleşme imzalandıktan sonra işe başlanacaktır.

3-İhalenin

a) İhale (son teklif verme) tarih ve saati : 07.03.2024 - 11:00 b) İhale komisyonunun toplantı yeri (e-tekliflerin açılacağı adres) : Toplantı Odası

4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:

4.1. İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeler ve yeterlik kriterleri ile fiyat dışı unsurlara ilişkin bilgileri e-teklifleri kapsamında beyan etmeleri gerekmektedir.

4.1.1.3. İhale konusu malın satış faaliyetinin yerine getirilebilmesi için ilgili mevzuat gereğince alınması zorunlu izin, ruhsat veya faaliyet belgesi veya belgelerine ilişkin bilgiler:

-Tıbbi Cihaz Yönetmeliği kapsamındaki ürünler veya cihazlar için " Tıbbi Cihaz Satış Reklam ve Tanıtım Yönetmeliği " kapsamında " Tıbbi Cihaz Satış Merkezi Yetki Belgesi " sunulacaktır.

-Ürünlere ait teknik şartnamede farklı farklı boy, ölçü, kalınlık, tip. çap, ebat vb. seçenekler belirtiliyorsa ve teknik şartnamede tanımlanan özellikler farklı ÜTS kaydı gerektiriyorsa her seçeneğe ait ÜTS barkod numaralarının birim fiyat teklif cetveli ekinde liste halinde verilmelidir.

-İstekliler; kapsam dışı olan ürünleri için kapsam dışıdır beyanında bulunacak ve ihale dosyasında sunacaklardır.

4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren bilgiler;

4.1.2.1. Tüzel kişilerde; isteklilerin yönetimindeki görevliler ile ilgisine göre, ortaklar ve ortaklık oranlarına (halka arz edilen hisseler hariç)/üyelerine/kurucularına ilişkin bilgiler idarece EKAP’tan alınır.

4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.

4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat bilgileri.

4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler: İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

4.3. Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler: 4.3.1. Tedarik edilecek malların numuneleri, katalogları, fotoğraflarına ilişkin bilgiler ile teknik şartnameye cevapları ve açıklamaları: <![if !supportLists]>· <![endif]>İhale komisyonunca yapılan teklif değerlendirmesi sonucunda yeterlik belgelerin kontrolü ve teyidinden sonra 1. ve 2. ucuz teklif veren firmalardan 1'er adet numune veya katolok istenecektir. <![if !supportLists]>· <![endif]>-Numunelerin ihale kısım ve sıra numarası yazılacaktır Gerekli gördüğü takdirde ek olarak yeni numune istenebilir. İstekliler, numune göndermedikleri kalemlerde değerlendirme dışı tutulacak ve mevzuat geregi gerekli işlemler yapılacaktır. <![if !supportLists]>· <![endif]>- Sözleşme imzalanan kalemlerin numuneleri; sözleşme süresince İdarece muhafaza edilecektir. Sözleşme süresinin bitiminden itibaren 1 ay içerisinde teslim alınmayan numuneler idare tarafından irat kaydedilecektir. <![if !supportLists]>· <![endif]>- İhale edilemeyen kalemlere ait teslim edilen numuneler kesinleşen ihale kararının firmalara tebliğinden itibaren 1(bir) ay içerisinde müdürlüğümüzden/hastanemizden alınacaktır. Bu süre içerisinde alınmayan malzemelerden idare sorumlu değildir.

5. Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.

6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecek olup yerli malı teklif eden yerli istekliye ihalenin tamamında % 15 (yüzde on beş) oranında fiyat avantajı uygulanacaktır.

7. İhale dokümanı EKAP üzerinden bedelsiz olarak görülebilir. Ancak, ihaleye teklif verecek olanların, e-imza kullanarak EKAP üzerinden ihale dokümanını indirmeleri zorunludur.

8. Teklifler, EKAP üzerinden elektronik ortamda hazırlandıktan sonra, e-imza ile imzalanarak, teklife ilişkin e-anahtar ile birlikte ihale tarih ve saatine kadar EKAP üzerinden gönderilecektir.

9. İstekliler tekliflerini, her bir iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat şeklinde verilecektir. İhale sonucunda, üzerine ihale yapılan istekli ile birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.

10. Bu ihalede, kısmı teklif verilebilir.

11. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

12. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.

13. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 30 (Otuz) takvim günüdür.

14.Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.

15. Diğer hususlar:

Teklif fiyatı ihale komisyonu tarafından aşırı düşük olarak tespit edilen isteklilerden Kanunun 38 inci maddesine göre açıklama istenecektir.