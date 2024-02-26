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Bolu Elektrik Kesintisi: SEDAŞ planlı kesintiler 27 Şubat 2024 Merkez, Mudurnu, Yeniçağa, Göynük, Gerede dikkat!

27 Şubat 2024 tarihinde Bolu'nun Merkez, Mudurnu, Yeniçağa, Göynük, Gerede ilçelerinde, önemli altyapı çalışmaları nedeniyle kapsamlı elektrik kesintileri. İşte SEDAŞ Planlı kesintiler tablosu...

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Bolu Elektrik Kesintisi: SEDAŞ planlı kesintiler 27 Şubat 2024 Merkez, Mudurnu, Yeniçağa, Göynük, Gerede dikkat! mask
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27 Şubat 2024 Bolu Planlı Elektrik Kesinleri

(Parmağınızla tablo üzerinde gezinebilirsiniz)

İlİlçeMahalleCadde-SokakPlanlanan TarihBaşlama SaatiBitiş Saati
BOLU MUDURNUTOPALLARTOPALLAR MAHALLE YOLU27.02.202409:3017:30
BOLUYENİÇAĞAGÖLBAŞI, MERKEZGÖLBASI MERKEZ MAHALLE YOLU, GÖLBAŞI KÖYÜ YOLU27.02.202410:0016:00
BOLUMERKEZDERE, DUMANOGLU, DUMANOĞLU, KALENDEROGLU, KALENDEROĞLU, TATAROGLU, TATAROĞLUDUMANOGLU MAHALLE YOLU, DUMANOĞLU, KALENDEROGLU MAHALLE YOLU, MERKEŞLER KÖYÜ, MERKEŞLER KÖYÜ DUMANOĞLU MAH, MERKEŞLER KÖYÜ TATAROĞLU MAH K, MERKEŞLER KÖYÜ YOLU, MERKEŞLER YOLU, TATAROGLU MAHALLE YOLU27.02.202409:0015:30
BOLUGEREDEGÖLCÜK, MERKEZ YAYLASI, YUKARIOVACIK ANKARA BOLU YOLU, AŞAĞIOVACIK YAYLA, SÜLLER-TOKLAR YAYLASI, YENECİK KÖYÜ YAYLASI, YUKARIOVACIK KÖYÜ YAYLASI, YUKARIOVACIK KÖYÜ YOLU27.02.202409:3017:00
BOLUMUDURNUMERKEZ, YENİHÜSAMETTINDERE KÖY YOLU, HÜSAMETTİNDERE KÖYÜ YOLU27.02.202410:0014:00
BOLUGÖYNÜKGÖBELLERGÖBELLER MAHALLESI YOLU, KIZILKUYU KÖYÜ GÖBELLERMAH27.02.202410:0012:00
# bolu elektirik kesintisi, elektrik, mudurnu, ankara

26 Şub 2024 - 15:40 - Yaşam

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