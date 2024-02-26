Bolu Elektrik Kesintisi: SEDAŞ planlı kesintiler 27 Şubat 2024 Merkez, Mudurnu, Yeniçağa, Göynük, Gerede dikkat!

27 Şubat 2024 Bolu Planlı Elektrik Kesinleri
(Parmağınızla tablo üzerinde gezinebilirsiniz)
|İl
|İlçe
|Mahalle
|Cadde-Sokak
|Planlanan Tarih
|Başlama Saati
|Bitiş Saati
|BOLU
|MUDURNU
|TOPALLAR
|TOPALLAR MAHALLE YOLU
|27.02.2024
|09:30
|17:30
|BOLU
|YENİÇAĞA
|GÖLBAŞI, MERKEZ
|GÖLBASI MERKEZ MAHALLE YOLU, GÖLBAŞI KÖYÜ YOLU
|27.02.2024
|10:00
|16:00
|BOLU
|MERKEZ
|DERE, DUMANOGLU, DUMANOĞLU, KALENDEROGLU, KALENDEROĞLU, TATAROGLU, TATAROĞLU
|DUMANOGLU MAHALLE YOLU, DUMANOĞLU, KALENDEROGLU MAHALLE YOLU, MERKEŞLER KÖYÜ, MERKEŞLER KÖYÜ DUMANOĞLU MAH, MERKEŞLER KÖYÜ TATAROĞLU MAH K, MERKEŞLER KÖYÜ YOLU, MERKEŞLER YOLU, TATAROGLU MAHALLE YOLU
|27.02.2024
|09:00
|15:30
|BOLU
|GEREDE
|GÖLCÜK, MERKEZ YAYLASI, YUKARIOVACIK
|ANKARA BOLU YOLU, AŞAĞIOVACIK YAYLA, SÜLLER-TOKLAR YAYLASI, YENECİK KÖYÜ YAYLASI, YUKARIOVACIK KÖYÜ YAYLASI, YUKARIOVACIK KÖYÜ YOLU
|27.02.2024
|09:30
|17:00
|BOLU
|MUDURNU
|MERKEZ, YENİ
|HÜSAMETTINDERE KÖY YOLU, HÜSAMETTİNDERE KÖYÜ YOLU
|27.02.2024
|10:00
|14:00
|BOLU
|GÖYNÜK
|GÖBELLER
|GÖBELLER MAHALLESI YOLU, KIZILKUYU KÖYÜ GÖBELLERMAH
|27.02.2024
|10:00
|12:00
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Yorum yazarak Bolu Olay Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Bolu Olay hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Bolu Olay editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Bolu Olay değil haberi geçen ajanstır.