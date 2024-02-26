A101 Bolu Mağazalarında 29 Şubat 2024 aktüel ürünler kataloğu açıklandı.. Şubat ayının son indirim fırsatları

A101'DE İNDİRİM RÜZGARI BAŞLADI
Bolu A101’ler de, 29 Şubat 2024 tarihinden itibaren geçerli olacak aktüel ürünler kataloğunu duyurdu. Bu katalog, teknoloji tutkunlarından ev dekorasyonuna kadar geniş bir yelpazede cazip indirimler sunuyor. İşte sizin için seçtiğimiz bazı öne çıkan fırsatlar:
TEKNOLOJİ VE ELEKTRONİKTE BÜYÜK İNDİRİM
Toshiba ve Onvo'dan Ultra HD 4K Smart Led TV'ler: Ev eğlencesini bir üst seviyeye taşıyacak Toshiba 70" ve Onvo 65" televizyonlar, sırasıyla 26.999 TL ve 16.999 TL fiyat etiketleriyle dikkat çekiyor. Philips ve Toshiba'dan Uygun Fiyatlı Smart TV'ler: Philips 55" ve Toshiba 55" modelleri, sırasıyla 21.999 TL ve 14.999 TL gibi rekabetçi fiyatlarla geliyor. Reeder S19 Max Cep Telefonu: Teknoloji severler için 3.999 TL fiyatla sunulan bu cep telefonu, performans ve fiyat dengesi açısından ideal bir seçenek.
ELEKTRONİK ÜRÜNLERDE BOL SEÇENEK
Toshiba 70" Ultra HD 4K Smart Led Tv: 26.999 TL
Onvo 65" Ultra HD WebOS 2.0 Led Tv: 16.999 TL
Philips 55" UHD Smart Led Tv: 21.999 TL
Toshiba 55" Ultra HD Android Tv: 14.999 TL
Reeder S19 Max Cep Telefonu: 3.999 TL
EV VE MUTFAK İHTİYAÇLARINIZ İÇİN İNDİRİMLER
Küçük Ev Aletlerinde Büyük Tasarruf: Arzum Okka Minio Jet Türk Kahvesi Makinesi ve Homend Royaltea Çelik Çay Makinesi gibi ürünler, mutfak ihtiyaçlarınızı karşılamak için 1.199 TL ve 1.499 TL fiyatlarla sunuluyor. Kiwi Tost Makinesi: Kahvaltılarınızı pratik bir şekilde zenginleştirecek tost makinesi, 1.399 TL fiyatla kaçırılmayacak bir fırsat.
BEYAZ EŞYA VE KÜÇÜK EV ALETLERİ
Regal Büro Tipi Buzdolabı: 4.999 TL
SEG Buzdolabı: 8.999 TL
Hyundai EC-107 Alkali Detoks 7 Filtreli Su Arıtma Cihazı: 2.499 TL
Fantom CC3500 Cyclone Elektrikli Süpürge: 2.399 TL
Arzum Okka Minio Jet Türk Kahvesi Makinesi: 1.199 TL
Homend Royaltea Çelik Çay Makinesi: 1.499 TL
Sinbo Kahve & Baharat Öğütücü: 439 TL
Kiwi Tost Makinesi: 1.399 TL
Aprilla Erkek Bakım Seti: 439 TL
Sinbo Saç Kurutma Makinesi: 399 TL
Aprilla Tıraş Makinesi: 239 TL
MOBİLYA VE DEKORASYON FIRSATLARI
Escamp 6500 Flat Tiny House: Minimalist yaşam tarzını benimseyenler için 3999.900 TL fiyatla sunulan bu tiny house, konfor ve tasarımı bir arada sunuyor. Konfor ve Şıklığı Bir Arada Sunan Mobilyalar: Tekli katlanır yataklı koltuk ve masa takımı gibi ürünler, evinizi yenilemek için 5.199 TL ve 4.999 TL gibi cazip fiyatlarla sizleri bekliyor.
MOBİLYA VE DEKORASYON ÜRÜNLERİ
Escamp 6500 Flat Tiny House: 3999.900 TL
Tekli Katlanır Yataklı Koltuk: 5.199 TL
Masa Takımı: 4.999 TL
MUTFAK GEREÇLERİ
Cem Nero Kapaklı Balık ve Gözleme Tavası: 279 TL
Hascevher Tava ve Sahan Seti: 449 TL
Taç Ultra Granit Basık / Derin Tencere: 499 TL
Taç Ultra Granit Tava: 349 TL
Sinbo Ahşap Kapaklı Katlanabilir Ekmek Dolabı: 229 TL
ARAÇ VE GEREÇLERDE İNDİRİM ZAMANI
Piranha'dan Uygun Fiyatlı Araçlar
Darbeli matkap, avuç taşlama ve dekupaj testere gibi ürünler, her türlü tamirat ve bakım işleriniz için 499 TL gibi uygun fiyatlarla sunuluyor. Bu indirim fırsatları ve daha fazlası için 29 Şubat 2024 tarihinden itibaren A101 mağazalarını ziyaret etmeyi unutmayın. Hem cebinizi hem de evinizi mutlu edecek bu fırsatları kaçırmayın!
ARAÇ VE GEREÇLER- EL ALETLERİ
Piranha Darbeli Matkap: 499 TL
Piranha Avuç Taşlama: 499 TL
Piranha Dekupaj Testere: 499 TL
Bu liste, 29 Şubat 2024 tarihinden itibaren A101 mağazalarında geçerli olan indirimli ürünlerin tamamını içermektedir. Özellikle aradığınız Kiwi Tost Makinesi için belirtilen fiyat 1.399 TL'dir.
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Yorum yazarak Bolu Olay Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Bolu Olay hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Bolu Olay editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Bolu Olay değil haberi geçen ajanstır.