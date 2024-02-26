A101 Bolu Mağazalarında 29 Şubat 2024 aktüel ürünler kataloğu açıklandı.. Şubat ayının son indirim fırsatları

A101'DE İNDİRİM RÜZGARI BAŞLADI

Bolu A101’ler de, 29 Şubat 2024 tarihinden itibaren geçerli olacak aktüel ürünler kataloğunu duyurdu. Bu katalog, teknoloji tutkunlarından ev dekorasyonuna kadar geniş bir yelpazede cazip indirimler sunuyor. İşte sizin için seçtiğimiz bazı öne çıkan fırsatlar:

TEKNOLOJİ VE ELEKTRONİKTE BÜYÜK İNDİRİM

Toshiba ve Onvo'dan Ultra HD 4K Smart Led TV'ler: Ev eğlencesini bir üst seviyeye taşıyacak Toshiba 70" ve Onvo 65" televizyonlar, sırasıyla 26.999 TL ve 16.999 TL fiyat etiketleriyle dikkat çekiyor. Philips ve Toshiba'dan Uygun Fiyatlı Smart TV'ler: Philips 55" ve Toshiba 55" modelleri, sırasıyla 21.999 TL ve 14.999 TL gibi rekabetçi fiyatlarla geliyor. Reeder S19 Max Cep Telefonu: Teknoloji severler için 3.999 TL fiyatla sunulan bu cep telefonu, performans ve fiyat dengesi açısından ideal bir seçenek.

ELEKTRONİK ÜRÜNLERDE BOL SEÇENEK

Toshiba 70" Ultra HD 4K Smart Led Tv: 26.999 TL

Onvo 65" Ultra HD WebOS 2.0 Led Tv: 16.999 TL

Philips 55" UHD Smart Led Tv: 21.999 TL

Toshiba 55" Ultra HD Android Tv: 14.999 TL

Reeder S19 Max Cep Telefonu: 3.999 TL

EV VE MUTFAK İHTİYAÇLARINIZ İÇİN İNDİRİMLER

Küçük Ev Aletlerinde Büyük Tasarruf: Arzum Okka Minio Jet Türk Kahvesi Makinesi ve Homend Royaltea Çelik Çay Makinesi gibi ürünler, mutfak ihtiyaçlarınızı karşılamak için 1.199 TL ve 1.499 TL fiyatlarla sunuluyor. Kiwi Tost Makinesi: Kahvaltılarınızı pratik bir şekilde zenginleştirecek tost makinesi, 1.399 TL fiyatla kaçırılmayacak bir fırsat.

BEYAZ EŞYA VE KÜÇÜK EV ALETLERİ

Regal Büro Tipi Buzdolabı: 4.999 TL

SEG Buzdolabı: 8.999 TL

Hyundai EC-107 Alkali Detoks 7 Filtreli Su Arıtma Cihazı: 2.499 TL

Fantom CC3500 Cyclone Elektrikli Süpürge: 2.399 TL

Arzum Okka Minio Jet Türk Kahvesi Makinesi: 1.199 TL

Homend Royaltea Çelik Çay Makinesi: 1.499 TL

Sinbo Kahve & Baharat Öğütücü: 439 TL

Kiwi Tost Makinesi: 1.399 TL

Aprilla Erkek Bakım Seti: 439 TL

Sinbo Saç Kurutma Makinesi: 399 TL

Aprilla Tıraş Makinesi: 239 TL

MOBİLYA VE DEKORASYON FIRSATLARI

Escamp 6500 Flat Tiny House: Minimalist yaşam tarzını benimseyenler için 3999.900 TL fiyatla sunulan bu tiny house, konfor ve tasarımı bir arada sunuyor. Konfor ve Şıklığı Bir Arada Sunan Mobilyalar: Tekli katlanır yataklı koltuk ve masa takımı gibi ürünler, evinizi yenilemek için 5.199 TL ve 4.999 TL gibi cazip fiyatlarla sizleri bekliyor.

MOBİLYA VE DEKORASYON ÜRÜNLERİ

Escamp 6500 Flat Tiny House: 3999.900 TL

Tekli Katlanır Yataklı Koltuk: 5.199 TL

Masa Takımı: 4.999 TL

MUTFAK GEREÇLERİ

Cem Nero Kapaklı Balık ve Gözleme Tavası: 279 TL

Hascevher Tava ve Sahan Seti: 449 TL

Taç Ultra Granit Basık / Derin Tencere: 499 TL

Taç Ultra Granit Tava: 349 TL

Sinbo Ahşap Kapaklı Katlanabilir Ekmek Dolabı: 229 TL

ARAÇ VE GEREÇLERDE İNDİRİM ZAMANI

Piranha'dan Uygun Fiyatlı Araçlar

Darbeli matkap, avuç taşlama ve dekupaj testere gibi ürünler, her türlü tamirat ve bakım işleriniz için 499 TL gibi uygun fiyatlarla sunuluyor. Bu indirim fırsatları ve daha fazlası için 29 Şubat 2024 tarihinden itibaren A101 mağazalarını ziyaret etmeyi unutmayın. Hem cebinizi hem de evinizi mutlu edecek bu fırsatları kaçırmayın!

ARAÇ VE GEREÇLER- EL ALETLERİ

Piranha Darbeli Matkap: 499 TL

Piranha Avuç Taşlama: 499 TL

Piranha Dekupaj Testere: 499 TL

Bu liste, 29 Şubat 2024 tarihinden itibaren A101 mağazalarında geçerli olan indirimli ürünlerin tamamını içermektedir. Özellikle aradığınız Kiwi Tost Makinesi için belirtilen fiyat 1.399 TL'dir.