Türk Hakem Atilla Karaoğlan, UEFA Gençlik Ligi'nde sahne alıyor

Uluslararası Görevde Türk İmzası: FIFA kokartlı Türk hakem Atilla Karaoğlan, futbol dünyasının prestijli turnuvalarından biri olan UEFA Gençlik Ligi'nde önemli bir görev üstleniyor. Almanya'nın Mainz ile İngiltere'nin Manchester City takımlarını karşı karşıya getirecek olan son 16 turu mücadelesinde düdük çalacak olan Karaoğlan, bu önemli göreviyle Türkiye'yi uluslararası arenada temsil edecek.

Detaylar belli oldu

Türkiye Futbol Federasyonu'nun resmi internet sitesinde yapılan duyuruya göre, Atilla Karaoğlan liderliğindeki hakem triosu, Almanya'nın Mainz şehrindeki Bruchweg Stadyumu'nda yarın saat 18.00'de başlayacak olan kritik mücadelede görev yapacak. Karaoğlan'a bu önemli maçta yardımcı hakem olarak Ceyhun Sesigüzel ve Cevdet Kömürcüoğlu eşlik edecek. Almanya Futbol Federasyonu'ndan Patrick Schwengers ise maçın dördüncü hakemi olarak belirlendi.

Futbolun yıldızları geleceğin şampiyonlarını izliyor

UEFA Gençlik Ligi, Avrupa'nın dört bir yanından gelen genç yetenekleri bir araya getiren ve geleceğin futbol yıldızlarını sahneye çıkaran bir platform olarak biliniyor. Mainz ve Manchester City gibi köklü kulüplerin genç takımlarının mücadele edeceği bu tur, futbolseverler için kaçırılmayacak bir etkinlik vaat ediyor.

Türkiye'den uluslararası alana uzanan başarı

Atilla Karaoğlan'ın bu görevi, Türk hakemlerin uluslararası alandaki başarısının ve yetkinliğinin bir göstergesi olarak kabul ediliyor. Karaoğlan ve ekibinin bu maçta sergileyecekleri performans, Türkiye Futbol Federasyonu'nun yetiştirdiği hakemlerin kalitesini bir kez daha tüm dünyaya kanıtlama fırsatı sunuyor.