İlk galibiyetin ardından Altay'da Cüneyt Biçer ve ekibinde yüzler gülüyor

Trendyol 1. Lig'in heyecan dolu 24. haftasında, futbol sahnesinin önemli ekiplerinden biri olan Altay, Alsancak Mustafa Denizli Stadyumu'nda Giresunspor'u ağırladı. Karşılaşma, teknik direktörlüğünü Cüneyt Biçer'in yaptığı Altay için dönüm noktası oldu. Siyah-beyazlı ekip, Murat Uluç'un kritik golüyle Giresunspor'u 1-0 mağlup ederek, Biçer yönetimindeki ilk zaferini elde etti. Bu galibiyet, aynı zamanda Altay'ın ligdeki konumunu güçlendirerek düşme hattından uzaklaşmasına olanak tanıdı.

Kritik puanda kritik zafer

Altay, bu önemli galibiyetle birlikte puanını 15'e yükselterek, düşme hattının bir adım üzerindeki konumunu sağlamlaştırdı. Şanlıurfaspor ile arasındaki puan farkını 7'ye çıkaran İzmir temsilcisi, ligde kalma yolunda önemli bir adım attı. Önümüzdeki hafta İstanbul temsilcisi Ümraniyespor ile karşılaşacak olan Altay, bu maçı da kazanarak galibiyet serisini sürdürmeyi hedefliyor.

Teknik direktör değişiklikleri ve galibiyet hasreti

Altay'da, Djilali Bahloul ve Serkan Afacan'ın ardından teknik direktör olarak göreve başlayan Yusuf Şimşek, takımıyla çıktığı 5 maçta 3 galibiyet elde etmişti. Ancak Şimşek ile yolların ayrılmasının ardından, takımın başına geçen eski teknik direktör Cüneyt Biçer, siyah-beyazlı ekibi 4 maç sonunda ilk galibiyetine ulaştırdı. Bu galibiyet, Altay'ın yaşadığı 5 maçlık galibiyet hasretini de sona erdirdi ve takımın moralini yükseltti.

Gelecek maçlara bakış

Altay'ın önümüzdeki maçları, ligdeki konumunu daha da güçlendirme fırsatı sunuyor. Teknik direktör Cüneyt Biçer ve ekibi, Ümraniyespor karşılaşmasıyla birlikte üst üste ikinci galibiyetlerini elde etmeyi amaçlıyor. Siyah-beyazlıların bu yükselişi, takımın ligde kalma mücadelesine önemli bir ivme kazandıracak.