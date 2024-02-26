Beşiktaş, Ziraat Türkiye Kupası heyecanında Konyaspor ile karşılaşıyor

İstanbul'un köklü futbol kulüplerinden Beşiktaş, Ziraat Türkiye Kupası'nın çeyrek final heyecanında Konyaspor ile mücadele etmeye hazırlanıyor. Siyah-beyazlılar, bu önemli karşılaşma öncesinde çalışmalarına hız kesmeden devam ediyor.

Yoğun tempo altında hazırlıklar başladı

Beşiktaş'ın tecrübeli Teknik Direktörü Fernando Santos yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, takımın kondisyon ve taktik anlamında en üst seviyede olmasını hedefliyor. Dünkü maçın ardından sahaya çıkan futbolcular, rejenerasyon çalışması yaparak fiziksel olarak toparlanmaya odaklandı. Kadronun geri kalanı ise ısınma koşuları ve pas çalışmalarıyla idmanına başladı, çift kale maç ile antrenmanı tamamladı.

Antrenman programı ve kamp bilgileri

Beşiktaş, Konyaspor ile yapacağı kritik maçın hazırlıklarını, yarın saat 17.00’de gerçekleştireceği antrenmanla sonlandıracak. Takım, antrenmanın ardından BJK Nevzat Demir Tesisleri’nde kampa girerek maç gününe kadar burada konsantrasyonunu artıracak. Bu stratejik hazırlık süreci, siyah-beyazlıların maça en iyi şekilde hazırlanmasını sağlayacak.

Taktik hazırlıklar ve kondisyon çalışmaları

Fernando Santos'un liderliğindeki Beşiktaş, taktiksel disiplin ve fiziksel dayanıklılık üzerine yoğun bir çalışma programı izliyor. Maç öncesinde takımın stratejisi, Konyaspor'un güçlü ve zayıf yönlerini analiz ederek en etkili oyun planını belirlemek üzerine kurulu. Antrenmanlar, bu plan doğrultusunda şekillendiriliyor.

Maç gününe doğru

Beşiktaş, Türkiye Kupası'nda Konyaspor ile yapacağı çeyrek final mücadelesine odaklanmış durumda. Siyah-beyazlı taraftarlar, takımlarının bu önemli karşılaşmadan zaferle ayrılmasını bekliyor. Fernando Santos ve ekibi, taktiksel hazırlıklarını ve kondisyon çalışmalarını tamamlayarak, rakibe karşı üstünlük kurmayı hedefliyor.