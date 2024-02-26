Düzce’de yüzme sporuna yeni soluk: İkinci yüzme havuzu açıldı

Düzce'nin spor altyapısına katkı sağlayacak önemli bir gelişme yaşandı. Çilimli ilçesinde, D100 karayolu kenarında yer alan modern ve 5 kulvarlı yeni kapalı yüzme havuzu, görkemli bir törenle hizmete açıldı. Bu tesis, Düzce'nin İslahiye Köyü mevkiinde, 4 ilçeye yakın bir konumda yer alıyor ve bölge halkına önemli bir spor ve eğitim imkanı sunuyor.

Gençlere yüzme sözü gerçekleşti

Açılış töreni, saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı. Gençlik ve Spor Bakanlığı Yatırım ve İşletmeler Genel Müdürü Prof. Dr. Süleyman Şahin, Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak'ın Düzce'ye ve gençlere yönelik yatırım sözlerini hatırlatarak, bu yüzme havuzunun açılışının bu sözlerin bir yansıması olduğunu belirtti. Şahin, havuzun Düzce'ye, ilçelere ve vatandaşlara hayırlı olmasını diledi.

Düzce'nin her iki yanında yüzme havuzları

Milletvekili Ayşe Keşir, Düzce'nin doğusunda ve batısında yer alan iki yüzme havuzunun önemine değinerek, tüm Düzceli çocukların yüzme öğrenmesinin önemini vurguladı. Keşir, havuzun kadınlar günü etkinlikleri de dahil olmak üzere, 4 ilçenin tüm kadınlarına hizmet vereceğini ifade etti.

Yüzme bilmeyen kalmasın projesi

Milletvekili Ercan Öztürk, Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından başlatılan "Yüzme Bilmeyen Kalmasın" projesine değindi. Öztürk, projenin bu havuzda profesyonel hocalar eşliğinde çocuklara yüzme öğretileceğini belirtti.

Düzce'nin ikinci yüzme havuzu hizmete açıldı

Vali Selçuk Aslan, Düzce'nin doğusundaki ilk havuzun ardından, batıya inşa edilen bu ikinci havuzun da ilin 4 ilçesine hizmet verebilecek kapasitede olduğunu söyledi. Aslan, bu tesisler sayesinde vatandaşlara ve çocuklara yüzme sporunun öğretilmesinin amaçlandığını ifade etti.

Açılış töreni, dualar ve kurdele kesimiyle sona erdi. Protokol ve vatandaşlar yeni havuzu gezdi, çocuklar ise havuzu çok beğendiklerini ifade etti. Bu yeni tesis, Düzce'de spor altyapısının güçlenmesine ve yüzme sporunun yaygınlaşmasına katkı sağlayacak.