Haluk Levent'e iftira atan Deniz Akkaya için ceza yolu göründü

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, emekli manken Deniz Akkaya hakkında, müzisyen ve AHBAP Derneği'nin kurucusu Haluk Levent'e yönelik sosyal medya paylaşımları sebebiyle soruşturma yürüttü. Akkaya'nın, Levent'i ‘hırsızlık', ‘nitelikli dolandırıcılık' ve ‘depremzedelerin parasını çalmak' ile itham ettiği iddialar üzerine başlatılan bu soruşturma neticesinde hazırlanan iddianamede, Akkaya'ya 3.5 yıla kadar hapis cezası talep edildi.

Sosyal Medyadaki İftiralar Mahkemelik Oldu

Hazırlanan iddianameye göre, Akkaya'nın sosyal medya üzerinden Haluk Levent'e yönelik asılsız iddialarda bulunarak, onun şeref ve saygınlığını zedelediği belirtildi. Akkaya'nın paylaşımlarının Levent hakkında yanlış bir algı yaratma amacı taşıdığı ve bu durumun yardım faaliyetlerini olumsuz etkileyebileceği kaydedildi. İddianamede, Akkaya'nın düşünce ve ifade özgürlüğü sınırlarını aştığı ve suç teşkil eden eylemlerde bulunduğu vurgulandı.

Uzlaşı Yolu Kapalı: Yargılama Süreci Başlıyor

Akkaya ve Levent arasında Uzlaştırma Bürosu'na gönderilen dosya üzerinden bir anlaşmaya varılamadığı belirtilirken, Akkaya'nın İstanbul Asliye Ceza Mahkemesi'nde yargılanmasına önümüzdeki günlerde başlanacağı açıklandı. Şüpheli Akkaya'nın ifadesinde, AHBAP Derneği ve Haluk Levent'e yönelik iddiaların kamuoyunu bilgilendirme amacı taşıdığını, ancak kendi paylaşımlarının kamuoyunda tepki oluşturduğunu kabul etmediği belirtildi.

Deniz Akkaya Savunmasında Halkı Bilgilendirme Amacını Öne Sürdü

Akkaya, ifadesinde, AHBAP Derneği'ne yapılan milyarlarca liralık bağışların doğru şekilde kullanılıp kullanılmadığına dair ciddi iddiaların ortaya atıldığını, bu konuda halkı bilgilendirme niyetinde olduğunu ifade etti. Ancak hazırlanan iddianamede, Akkaya'nın bu ifadeleriyle bile suç unsurları taşıyan eylemlerde bulunduğu ve bu sebeple 3 yıl 6 aya kadar hapisle cezalandırılması talebinde bulunuldu.