Kanadı kırık ama umudu tam!

Yaralı Şahine Doğa Severlerden Yardım Eli
Doğanın sessiz çığlığına kulak veren Çardak köyü sakinleri, kanadından yaralanmış şahini fark ederek, hemen İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğüne haber verdi. Bu duyarlılık, yaralı şahinin hızla tedavi altına alınmasını sağladı.
Kurtarma Operasyonu: Doğa Koruma Ekipleri Sahada
Bölgeye ivedilikle ulaşan Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ekipleri, profesyonel bir operasyonla yaralı şahini güvenli bir şekilde yakaladı. Şahin, Bolu Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğüne teslim edildi, burada gerekli tedavi süreçleri başlatıldı.
Tedavi ve Rehabilitasyon: Yaralı Şahin Yeniden Doğaya
Yaralı şahin, alınan hızlı ve etkili tedavi önlemleri sayesinde sağlığına kavuştu. Tedavi sürecinin ardından, bu asil kuş, doğal yaşam alanına bırakılarak özgürlüğüne kavuşacak.
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Yorum yazarak Bolu Olay Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Bolu Olay hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Bolu Olay editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Bolu Olay değil haberi geçen ajanstır.