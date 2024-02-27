Kanadı kırık ama umudu tam!

Yaralı Şahine Doğa Severlerden Yardım Eli

Doğanın sessiz çığlığına kulak veren Çardak köyü sakinleri, kanadından yaralanmış şahini fark ederek, hemen İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğüne haber verdi. Bu duyarlılık, yaralı şahinin hızla tedavi altına alınmasını sağladı.

Kurtarma Operasyonu: Doğa Koruma Ekipleri Sahada

Bölgeye ivedilikle ulaşan Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ekipleri, profesyonel bir operasyonla yaralı şahini güvenli bir şekilde yakaladı. Şahin, Bolu Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğüne teslim edildi, burada gerekli tedavi süreçleri başlatıldı.

Tedavi ve Rehabilitasyon: Yaralı Şahin Yeniden Doğaya

Yaralı şahin, alınan hızlı ve etkili tedavi önlemleri sayesinde sağlığına kavuştu. Tedavi sürecinin ardından, bu asil kuş, doğal yaşam alanına bırakılarak özgürlüğüne kavuşacak.