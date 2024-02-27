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Bolu vefat edenler.. 27 Şubat 2024 tarihinde günün vefat ve defin listesi...

Bolu’da 27 Şubat 2024 Bugün 6 kişi hayatını kaybetti. İşte Bolu’da günün vefat defin listesi…

Esra Perçin
Esra Perçin Tüm Haberleri
Bolu vefat edenler.. 27 Şubat 2024 tarihinde günün vefat ve defin listesi... mask
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ÖMER DAVARCIOĞLU

Bolu Belediyesi eski başkan yardıncısı Emine DAVARCIOĞLU’nun eşi, Fatma, Esra ve Pelin’in babaları, Alptekin İŞLER ve Barış AKSAKAL’ın kayınbabası,Sanayi esnaflarından;

Cenazesi bugün Kalıcı konutlar caminde kılınacak öğle ve cenaze namazı sonrası Alpağut mezarlığına defnedilecektir.

KAHİR ŞERBETÇİ

Merhum Tahir ve Fikret ŞERBETÇİ’nin oğlu, Bayındırlık ve iskan Müdürlüğünden emekli, Hülya ŞERBETÇİ’nin eşi, Burcu KESMEZ’in babası, Ömer KESMEZ’in kayınpederi;

Cenazesi bugün Antalya kurşunlu mezarlığına defnedilecektir.

ŞEREFETTİN DEMİREL

Paşaköyü mahallesi halkından, Şükriye DEMİREL’in eşi, Ümit DEMİREL’in babası, Koray ve Sude DEMİREL’in dedesi, Nurgül DEMİREL’in kayınpederi;

Cenazesi bugün Paşaköy Eniştebey caminde kılınacak öğle ve cenaze namazı sonrası mahalle mezarlığına defnedilecektir.

KEMAL ŞEN

Karaköy mahallesi halkından, Cemil ŞEN’in oğlu, Ramazan ve Mesut  ŞEN’in babası, İfakat ŞEN’in eşi, Nesrin ŞEN’in kayınpederi, İl Özel İdare personeli;

Cenazesi bugün öğle ve cenaze namazı sonrası Ömerler köyünde defnedilecektir.

RECEP AKÇAN

Köroğlu mahallesi eşrafından (merhum) Rafet AKÇAN’ın torunu, Sinan AKÇAN ve Orman Bölge Müdürlüğünden emekli Kadriye AKÇAN’ın oğlu, Tuğçe AKÇAN’ın eşi;

Cenazesi bugün Köroğlu mahallesi caminde kılınacak öğle ve cenaze namazı sonrası Çıkınlar mahalle mezarlığına defnedilecektir.

RABİA ASLANTAŞ

Seben Dereboy köyü halkından, Durmuş ASLANTAŞ’ın eşi, Mürvet AYDIN ve Ayşe YAMAN’ın annesi, Miktat ASLANTAŞ’ın büyükannesi;

Cenazesi bugün Okçular yeni mahalle caminde kılınacak öğle ve cenaze namazı sonrası Çığırtkanlar mezarlığına defnedilecektir.

# emekli, orman, başkan

27 Şub 2024 - 09:42 Bolu- Gündem

Mahreç  Esra Perçin

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