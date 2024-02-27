Bolu vefat edenler.. 27 Şubat 2024 tarihinde günün vefat ve defin listesi...

ÖMER DAVARCIOĞLU
Bolu Belediyesi eski başkan yardıncısı Emine DAVARCIOĞLU’nun eşi, Fatma, Esra ve Pelin’in babaları, Alptekin İŞLER ve Barış AKSAKAL’ın kayınbabası,Sanayi esnaflarından;
Cenazesi bugün Kalıcı konutlar caminde kılınacak öğle ve cenaze namazı sonrası Alpağut mezarlığına defnedilecektir.
KAHİR ŞERBETÇİ
Merhum Tahir ve Fikret ŞERBETÇİ’nin oğlu, Bayındırlık ve iskan Müdürlüğünden emekli, Hülya ŞERBETÇİ’nin eşi, Burcu KESMEZ’in babası, Ömer KESMEZ’in kayınpederi;
Cenazesi bugün Antalya kurşunlu mezarlığına defnedilecektir.
ŞEREFETTİN DEMİREL
Paşaköyü mahallesi halkından, Şükriye DEMİREL’in eşi, Ümit DEMİREL’in babası, Koray ve Sude DEMİREL’in dedesi, Nurgül DEMİREL’in kayınpederi;
Cenazesi bugün Paşaköy Eniştebey caminde kılınacak öğle ve cenaze namazı sonrası mahalle mezarlığına defnedilecektir.
KEMAL ŞEN
Karaköy mahallesi halkından, Cemil ŞEN’in oğlu, Ramazan ve Mesut ŞEN’in babası, İfakat ŞEN’in eşi, Nesrin ŞEN’in kayınpederi, İl Özel İdare personeli;
Cenazesi bugün öğle ve cenaze namazı sonrası Ömerler köyünde defnedilecektir.
RECEP AKÇAN
Köroğlu mahallesi eşrafından (merhum) Rafet AKÇAN’ın torunu, Sinan AKÇAN ve Orman Bölge Müdürlüğünden emekli Kadriye AKÇAN’ın oğlu, Tuğçe AKÇAN’ın eşi;
Cenazesi bugün Köroğlu mahallesi caminde kılınacak öğle ve cenaze namazı sonrası Çıkınlar mahalle mezarlığına defnedilecektir.
RABİA ASLANTAŞ
Seben Dereboy köyü halkından, Durmuş ASLANTAŞ’ın eşi, Mürvet AYDIN ve Ayşe YAMAN’ın annesi, Miktat ASLANTAŞ’ın büyükannesi;
Cenazesi bugün Okçular yeni mahalle caminde kılınacak öğle ve cenaze namazı sonrası Çığırtkanlar mezarlığına defnedilecektir.
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Yorum yazarak Bolu Olay Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Bolu Olay hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Bolu Olay editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Bolu Olay değil haberi geçen ajanstır.