Bolu, Düzce, Karabük, Bartın ve Zonguldak için 27 Şubat - 3 Mart arası hava durumu tahminleri

Hafta boyunca havalar iyi
Batı Karadeniz bölgesinin genelinde bu hafta boyunca havalar güneşli ve mevsim normallerinin bir parça üzerinde sıcaklıklarla geçecek. Özellikle haftanın ilk yarısı güneşli ya da parçalı bulutlu bir havanın hakim olacağı bölge genelinde en sıcak il Düzce olacak. Düzce'de cuma günü hava sıcaklığının 22 derece dolaylarına yükselmesi bekleniyor.
Bolu Hava Durumu
27 Şubat: En yüksek 15°C, en düşük 3°C - Bulutlu
28 Şubat: En yüksek 16°C, en düşük 4°C – Güneşli
29 Şubat: En yüksek 17°C, en düşük 5°C - Güneşli
1 Mart: En yüksek 18°C, en düşük 4°C - Parçalı bulutlu
2 Mart: En yüksek 12°C, en düşük 5°C - Bulutlu
3 Mart: En yüksek 11°C, en düşük 3°C – Parçalı bulutlu
Düzce Hava Durumu
27 Şubat: En yüksek 18°C, en düşük 7°C - Parçalı bulutlu
28 Şubat: En yüksek 19°C, en düşük 6°C – Güneşli
29 Şubat: En yüksek 21°C, en düşük 8°C - Güneşli
1 Mart: En yüksek 22°C, en düşük 8°C - Parçalı bulutlu
2 Mart: En yüksek 14°C, en düşük 8°C - Bulutlu
3 Mart: En yüksek 13°C, en düşük 7°C - Bulutlu
Karabük Hava Durumu
27 Şubat: En yüksek 18°C, en düşük 5°C - Güneşli
28 Şubat: En yüksek 18°C, en düşük 5°C - Güneşli
29 Şubat: En yüksek 19°C, en düşük 5°C - Güneşli
1 Mart: En yüksek 19°C, en düşük 5°C - Güneşli
2 Mart: En yüksek 15°C, en düşük 7°C - Parçalı bulutlu
3 Mart: En yüksek 12°C, en düşük 5°C - Parçalı bulutlu
Bartın Hava Durumu
27 Şubat: En yüksek 16°C, en düşük 7°C - Güneşli
28 Şubat: En yüksek 16°C, en düşük 6°C - Güneşli
29 Şubat: En yüksek 18°C, en düşük 6°C - Güneşli
1 Mart: En yüksek 21°C, en düşük 6°C - Güneşli
2 Mart: En yüksek 13°C, en düşük 7°C - Parçalı bulutlu
3 Mart: En yüksek 12°C, en düşük 5°C - Parçalı bulutlu
Zonguldak Hava Durumu
27 Şubat: En yüksek 15°C, en düşük 8°C - Güneşli
28 Şubat: En yüksek 15°C, en düşük 7°C – Güneşli
29 Şubat: En yüksek 17°C, en düşük 8°C - Güneşli
1 Mart: En yüksek 19°C, en düşük 9°C - Güneşli
2 Mart: En yüksek 13°C, en düşük 8°C - Bulutlu
3 Mart: En yüksek 11°C, en düşük 6°C - Bulutlu
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Yorum yazarak Bolu Olay Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Bolu Olay hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Bolu Olay editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Bolu Olay değil haberi geçen ajanstır.