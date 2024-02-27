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Bolu, Düzce, Karabük, Bartın ve Zonguldak için 27 Şubat - 3 Mart arası hava durumu tahminleri

Bolu, Düzce, Karabük, Bartın ve Zonguldak için 27 Şubat - 3 Mart arası hava durumu tahminleri, incelendiğinde, her bir il için farklı sıcaklık değerleri ve hava koşulları öngörülüyor. İşte gün gün detaylı Batı Karadeniz Bölgesi hava durumu tahminleri.

Esra Perçin
Esra Perçin Tüm Haberleri
Bolu, Düzce, Karabük, Bartın ve Zonguldak için 27 Şubat - 3 Mart arası hava durumu tahminleri mask
Bolu, Düzce, Karabük, Bartın ve Zonguldak için 27 Şubat - 3 Mart arası hava durumu tahminleri
Bolu, Düzce, Karabük, Bartın ve Zonguldak için 27 Şubat - 3 Mart arası hava durumu tahminleri
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Hafta boyunca havalar iyi

Batı Karadeniz bölgesinin genelinde bu hafta boyunca havalar güneşli ve mevsim normallerinin bir parça üzerinde sıcaklıklarla geçecek. Özellikle haftanın ilk yarısı güneşli ya da parçalı bulutlu bir havanın hakim olacağı bölge genelinde en sıcak il Düzce olacak. Düzce'de cuma günü hava sıcaklığının 22 derece dolaylarına yükselmesi bekleniyor.

Bolu, Düzce, Karabük, Bartın ve Zonguldak için 27 Şubat - 3 Mart arası hava durumu tahminleri

Bolu Hava Durumu

27 Şubat: En yüksek 15°C, en düşük 3°C - Bulutlu

28 Şubat: En yüksek 16°C, en düşük 4°C – Güneşli

29 Şubat: En yüksek 17°C, en düşük 5°C - Güneşli

1 Mart: En yüksek 18°C, en düşük 4°C - Parçalı bulutlu

2 Mart: En yüksek 12°C, en düşük 5°C - Bulutlu

3 Mart: En yüksek 11°C, en düşük 3°C – Parçalı bulutlu

Bolu, Düzce, Karabük, Bartın ve Zonguldak için 27 Şubat - 3 Mart arası hava durumu tahminleri

Düzce Hava Durumu

27 Şubat: En yüksek 18°C, en düşük 7°C - Parçalı bulutlu

28 Şubat: En yüksek 19°C, en düşük 6°C – Güneşli

29 Şubat: En yüksek 21°C, en düşük 8°C - Güneşli

1 Mart: En yüksek 22°C, en düşük 8°C - Parçalı bulutlu

2 Mart: En yüksek 14°C, en düşük 8°C - Bulutlu

3 Mart: En yüksek 13°C, en düşük 7°C - Bulutlu

Bolu, Düzce, Karabük, Bartın ve Zonguldak için 27 Şubat - 3 Mart arası hava durumu tahminleri

Karabük Hava Durumu

27 Şubat: En yüksek 18°C, en düşük 5°C - Güneşli

28 Şubat: En yüksek 18°C, en düşük 5°C - Güneşli

29 Şubat: En yüksek 19°C, en düşük 5°C - Güneşli

1 Mart: En yüksek 19°C, en düşük 5°C - Güneşli

2 Mart: En yüksek 15°C, en düşük 7°C - Parçalı bulutlu

3 Mart: En yüksek 12°C, en düşük 5°C - Parçalı bulutluBolu, Düzce, Karabük, Bartın ve Zonguldak için 27 Şubat - 3 Mart arası hava durumu tahminleri

Bartın Hava Durumu

27 Şubat: En yüksek 16°C, en düşük 7°C - Güneşli

28 Şubat: En yüksek 16°C, en düşük 6°C - Güneşli

29 Şubat: En yüksek 18°C, en düşük 6°C - Güneşli

1 Mart: En yüksek 21°C, en düşük 6°C - Güneşli

2 Mart: En yüksek 13°C, en düşük 7°C - Parçalı bulutlu

3 Mart: En yüksek 12°C, en düşük 5°C - Parçalı bulutlu

Zonguldak Hava Durumu

27 Şubat: En yüksek 15°C, en düşük 8°C - Güneşli

28 Şubat: En yüksek 15°C, en düşük 7°C – Güneşli

29 Şubat: En yüksek 17°C, en düşük 8°C - Güneşli

1 Mart: En yüksek 19°C, en düşük 9°C - Güneşli

2 Mart: En yüksek 13°C, en düşük 8°C - Bulutlu

3 Mart: En yüksek 11°C, en düşük 6°C - Bulutlu

# düzce, karadeniz, karabük, zonguldak, bartın

27 Şub 2024 - 09:55 - Gündem

Mahreç  Esra Perçin

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