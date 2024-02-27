Bolu'daki Beton Skandalı Derinleşiyor: AK Partili Meclis Üyeleri Mahkemelik oldu

Bolu İnşaat Sektöründe Skandal Büyüyor

Bolu'da inşaat sektörünü karıştıran beton skandalı yeni bir boyuta taşındı. AK Partili Belediye Meclis Üyesi Sinan Seymen'e yönelik haraç iddiaları, aynı partiden Kamuran Avcı tarafından mahkeme yoluna taşındı. 65 Müteahhit ile birlikte partidaşını mahkemeye veren Kamuran Avcı suç duyurusunda bulundu.

Gizemli Koruyucu: Seymen'i Kim Koruyor?

Sinan Seymen'in, skandalın ortaya çıkmasının ardından "gizemli bir el" tarafından korunduğu iddiaları gündeme geldi. Konuya ilişkin AK Parti Bolu koordinatörü ve İstanbul Milletvekili Yahya Çelik'in Genel merkez görevlendirmesi ile 7-8 ay önce Bolu’ya gelerek şikayetlere hakkında yaptığı toplantılar sonuçsuz kaldı, sektör temsilcileri durumun iyice karmaşıklaştığını belirtti.

Vergi Kaçağı ve Haksız Kazanç İddiaları

Müteahhitler, yıllardır süregelen bu uygulamanın devletin milyonlarca liralık vergi kaybına neden olduğunu ve haksız kazanç sağladığını ifade ediyor. Talep edilen ücretlerin faturasız ve elden alındığı, bu durumun vergi kaçağına yol açtığı vurgulanıyor.

AK Parti Genel Merkezi Bilgilendirildi

AK Parti Genel Merkezi'nin, skandal hakkında bilgilendirildiği ve konunun çözümü için geçmişte girişimlerde bulunulduğu ancak somut bir sonuç alınamadığı belirtiliyor. Bolu'daki inşaat sektöründeki bu durumun, parti içinde de rahatsızlık yarattığı anlaşılıyor.

Bolu'da İnşaat Sektörü Çıkmazda

Bolu'daki inşaat sektörü temsilcileri, yıllardır devam eden bu sorunun çözümsüzlüğü karşısında çaresiz kaldıklarını ifade ediyor. Skandalın, sektördeki maliyetleri artırdığı ve projelerin durma noktasına geldiği belirtiliyor.