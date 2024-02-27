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Bolu 1. Amatör Lig’de Play-Off yolunda ezber bozan maç: Taşkestispor, Özel İdare'yi farklı geçti

Bolu 1. Amatör Lig'de Taşkestispor, Özel İdare Köroğluspor'u 5-1 yenerek play-off'a adını yazdırdı. Heyecan dolu maçta gol yağmuru yaşandı, futbolseverler ekran başına kilitlendi.

Mustafa Aykan
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Bolu 1. Amatör Lig’de Play-Off yolunda ezber bozan maç: Taşkestispor, Özel İdare'yi farklı geçti mask
Bolu 1. Amatör Lig’de Play-Off yolunda ezber bozan maç: Taşkestispor, Özel İdare'yi farklı geçti
Bolu 1. Amatör Lig’de Play-Off yolunda ezber bozan maç: Taşkestispor, Özel İdare'yi farklı geçti
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Geçtiğimiz hafta, futbolun kalbi Bolu'da atarken, Akay Kardeşler 1. Amatör Lig'in en çekişmeli mücadeleleri sahne aldı. A ve B gruplarının ardından, play-off heyecanı için son biletin sahibi belli oldu.

Bolu 1. Amatör Lig’de Play-Off yolunda ezber bozan maç: Taşkestispor, Özel İdare'yi farklı geçti

Baraj maçında nefesler tutuldu

Bu kapsamda, A grubunun dördüncüsü olan Taşkestispor ile B grubunun üçüncüsü Özel İdare Köroğluspor, futbol severlerin nefesini kesen bir baraj maçına çıktı. Bu kritik karşılaşma, hem takımlar için hem de taraftarlar için unutulmaz anlara sahne oldu.

Bolu 1. Amatör Lig’de Play-Off yolunda ezber bozan maç: Taşkestispor, Özel İdare'yi farklı geçti

İlk yarı: Mücadelenin şifreleri

Karşılaşmanın ilk dakikaları, iki takım arasındaki kıyasıya rekabetin sinyallerini verdi. Özel İdare Köroğluspor, maçın 15. dakikasında Eren Akyol ile öne geçerek avantajı eline aldı. Ancak Taşkestispor, bu golün şokunu çabuk atlattı ve 30. dakikada Gürol'un ayağından bulduğu golle eşitliği sağladı. Ardından Caner ve Samet'in golleriyle, Taşkestispor ilk yarıyı 3-1 önde kapattı, adeta maçın gidişatını belirledi.

Bolu 1. Amatör Lig’de Play-Off yolunda ezber bozan maç: Taşkestispor, Özel İdare'yi farklı geçti

İkinci yarı: Taşkestispor'un gol yağmuru

İkinci yarıda Özel İdare Köroğluspor'un baskısına karşın Taşkestispor, defansını sağlam tutarak rakibine geçit vermedi. 80. dakikada gelen golle farkı 3'e çıkaran Taşkestispor, maçın kontrolünü tamamen eline aldı. 90. dakikada Efekan'ın ağları sarsmasıyla skor 5-1'e ulaştı ve Taşkestispor, play-off'a adını yazdıran son takım oldu. Bu galibiyet, Taşkestispor için sadece bir zafer değil, aynı zamanda play-off yolculuğunda önemli bir adım oldu.

Bolu 1. Amatör Lig’de Play-Off yolunda ezber bozan maç: Taşkestispor, Özel İdare'yi farklı geçti

Play-Off heyecanı: Takımların zorlu mücadelesi

Akay Kardeşler 1. Amatör Lig'de grup aşamalarının sona ermesiyle birlikte, play-off'a kalan takımların heyecanı doruğa ulaştı. Taşkestispor, bu mücadelede elde ettiği başarıyla, futbolseverlerin gözünde kendini kanıtladı ve takipçilerine unutulmaz anlar yaşattı.

Bolu 1. Amatör Lig’de Play-Off yolunda ezber bozan maç: Taşkestispor, Özel İdare'yi farklı geçti

# galibiyet

27 Şub 2024 - 10:28 Bolu- Spor

Mahreç  Mustafa Aykan

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