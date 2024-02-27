Bolu 1. Amatör Lig’de Play-Off yolunda ezber bozan maç: Taşkestispor, Özel İdare'yi farklı geçti

Geçtiğimiz hafta, futbolun kalbi Bolu'da atarken, Akay Kardeşler 1. Amatör Lig'in en çekişmeli mücadeleleri sahne aldı. A ve B gruplarının ardından, play-off heyecanı için son biletin sahibi belli oldu.
Baraj maçında nefesler tutuldu
Bu kapsamda, A grubunun dördüncüsü olan Taşkestispor ile B grubunun üçüncüsü Özel İdare Köroğluspor, futbol severlerin nefesini kesen bir baraj maçına çıktı. Bu kritik karşılaşma, hem takımlar için hem de taraftarlar için unutulmaz anlara sahne oldu.
İlk yarı: Mücadelenin şifreleri
Karşılaşmanın ilk dakikaları, iki takım arasındaki kıyasıya rekabetin sinyallerini verdi. Özel İdare Köroğluspor, maçın 15. dakikasında Eren Akyol ile öne geçerek avantajı eline aldı. Ancak Taşkestispor, bu golün şokunu çabuk atlattı ve 30. dakikada Gürol'un ayağından bulduğu golle eşitliği sağladı. Ardından Caner ve Samet'in golleriyle, Taşkestispor ilk yarıyı 3-1 önde kapattı, adeta maçın gidişatını belirledi.
İkinci yarı: Taşkestispor'un gol yağmuru
İkinci yarıda Özel İdare Köroğluspor'un baskısına karşın Taşkestispor, defansını sağlam tutarak rakibine geçit vermedi. 80. dakikada gelen golle farkı 3'e çıkaran Taşkestispor, maçın kontrolünü tamamen eline aldı. 90. dakikada Efekan'ın ağları sarsmasıyla skor 5-1'e ulaştı ve Taşkestispor, play-off'a adını yazdıran son takım oldu. Bu galibiyet, Taşkestispor için sadece bir zafer değil, aynı zamanda play-off yolculuğunda önemli bir adım oldu.
Play-Off heyecanı: Takımların zorlu mücadelesi
Akay Kardeşler 1. Amatör Lig'de grup aşamalarının sona ermesiyle birlikte, play-off'a kalan takımların heyecanı doruğa ulaştı. Taşkestispor, bu mücadelede elde ettiği başarıyla, futbolseverlerin gözünde kendini kanıtladı ve takipçilerine unutulmaz anlar yaşattı.
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Yorum yazarak Bolu Olay Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Bolu Olay hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Bolu Olay editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Bolu Olay değil haberi geçen ajanstır.