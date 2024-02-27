- Ekonomi

Ayçiçek yağında büyük indirim, marketler arası fiyat yarışı başladı!

Ayçiçek yağı fiyatlarında büyük düşüş! Migros, Kırlangıç, Yudum, Orkide ve Komili markalarında 1 litreden 5 litreye kadar Ayçiçek yağında indirimler başladı. Fiyatlar 39,90 TL’den başlıyor. Şubat ayının en cazip teklifleri için detayları keşfedin!

Doğukan Demirci
Doğukan Demirci Tüm Haberleri
Ayçiçek yağında büyük indirim, marketler arası fiyat yarışı başladı! mask
Ayçiçek yağında büyük indirim, marketler arası fiyat yarışı başladı!
Ayçiçek yağında büyük indirim, marketler arası fiyat yarışı başladı!
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Marketlerde Yağ Fiyatlarında Büyük İndirim

Tüketici bütçesine dost haberler peş peşe geliyor. Market raflarında, özellikle ayçiçek yağı fiyatlarında yaşanan düşüşler alışveriş listelerini yeniden şekillendiriyor. Migros başta olmak üzere, Kırlangıç, Yudum, Orkide ve Komili gibi sevilen markalarda 1 litreden 5 litreye kadar ürünlerde görülen indirimler dikkat çekiyor.

Ayçiçek yağında büyük indirim, marketler arası fiyat yarışı başladı!

Migros Ayçiçek Yağı İndirimleri Öne Çıkıyor

Migros, ayçiçek yağı alanında indirimlerle öne çıkıyor. 1 litre Abalı Ayçiçek Yağı'nı 39,90 TL'den sunarak, tüketicinin yüzünü güldürüyor. Migros'un kendi markası da 1 litre ayçiçek yağını 48,50 TL’den satışa sunuyor. Fiyatlar ve markalar arasında seçim yaparken, tüketicilerin bütçe dostu seçeneklere yönelmeleri bekleniyor.

Ayçiçek yağında büyük indirim, marketler arası fiyat yarışı başladı!

Şubat Ayı İndirim Detayları

1 LT Kırlangıç Ayçiçek Yağı: 66,90 TL

1 LT Komili Ayçiçek Yağı: 67,50 TL

1 LT Orkide Ayçiçek Yağı: 69,90 TL

1 LT Yudum Ayçiçek Yağı: 69,90 TL

1 LT Yudum Zerdeçallı Ayçiçek Yağı: 76,90 TL

2 litre ve 5 litrelik büyük boy ayçiçek yağı seçenekleri de indirim kapsamında. Özellikle büyük boy alımlarda tüketici, önemli ölçüde tasarruf etme şansı buluyor.Ayçiçek yağında büyük indirim, marketler arası fiyat yarışı başladı!

Bütçe Dostu Alışveriş İçin İdeal Zaman

Marketler arasındaki bu rekabet, Ayçiçek yağı fiyatlarını daha da cazip hale getiriyor. Şubat ayı, bütçe dostu alışveriş yapmak ve stoklarınızı yenilemek için ideal bir zaman olarak öne çıkıyor. Bu dönemde, indirimli ayçiçek yağı fiyatlarından yararlanarak mutfak bütçenizi rahatlatmayı unutmayın. Seçkin markaların sunduğu kaliteyi uygun fiyatlarla buluşturan bu fırsatları değerlendirin.

# seçim, fiyatlar

27 Şub 2024 - 12:30 - Ekonomi

Mahreç  Doğukan Demirci

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