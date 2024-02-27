Ayçiçek yağında büyük indirim, marketler arası fiyat yarışı başladı!

Marketlerde Yağ Fiyatlarında Büyük İndirim
Tüketici bütçesine dost haberler peş peşe geliyor. Market raflarında, özellikle ayçiçek yağı fiyatlarında yaşanan düşüşler alışveriş listelerini yeniden şekillendiriyor. Migros başta olmak üzere, Kırlangıç, Yudum, Orkide ve Komili gibi sevilen markalarda 1 litreden 5 litreye kadar ürünlerde görülen indirimler dikkat çekiyor.
Migros Ayçiçek Yağı İndirimleri Öne Çıkıyor
Migros, ayçiçek yağı alanında indirimlerle öne çıkıyor. 1 litre Abalı Ayçiçek Yağı'nı 39,90 TL'den sunarak, tüketicinin yüzünü güldürüyor. Migros'un kendi markası da 1 litre ayçiçek yağını 48,50 TL’den satışa sunuyor. Fiyatlar ve markalar arasında seçim yaparken, tüketicilerin bütçe dostu seçeneklere yönelmeleri bekleniyor.
Şubat Ayı İndirim Detayları
1 LT Kırlangıç Ayçiçek Yağı: 66,90 TL
1 LT Komili Ayçiçek Yağı: 67,50 TL
1 LT Orkide Ayçiçek Yağı: 69,90 TL
1 LT Yudum Ayçiçek Yağı: 69,90 TL
1 LT Yudum Zerdeçallı Ayçiçek Yağı: 76,90 TL
2 litre ve 5 litrelik büyük boy ayçiçek yağı seçenekleri de indirim kapsamında. Özellikle büyük boy alımlarda tüketici, önemli ölçüde tasarruf etme şansı buluyor.
Bütçe Dostu Alışveriş İçin İdeal Zaman
Marketler arasındaki bu rekabet, Ayçiçek yağı fiyatlarını daha da cazip hale getiriyor. Şubat ayı, bütçe dostu alışveriş yapmak ve stoklarınızı yenilemek için ideal bir zaman olarak öne çıkıyor. Bu dönemde, indirimli ayçiçek yağı fiyatlarından yararlanarak mutfak bütçenizi rahatlatmayı unutmayın. Seçkin markaların sunduğu kaliteyi uygun fiyatlarla buluşturan bu fırsatları değerlendirin.
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Yorum yazarak Bolu Olay Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Bolu Olay hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Bolu Olay editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Bolu Olay değil haberi geçen ajanstır.