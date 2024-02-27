- Asayiş

146 Araç men edildi, binlerce sürücüye ceza

Düzce İl Emniyet Müdürlüğü tarafından yapılan yoğun trafik denetimlerinde, kurallara uymayan sürücülere göz açtırılmadı. Emniyet kemeri, hız limiti, kırmızı ışık ihlali gibi birçok kural ihlali mercek altına alındı.

İhlas Haber Ajansı
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146 Araç men edildi, binlerce sürücüye ceza mask
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Düzce genelinde bir hafta süren denetimlerde, 11 bin 746 araç kontrol edildi. Bu denetimler sonucunda, 146 araç trafikten men edilirken, 2 bin 586 sürücüye cezai işlem uygulandı.

Trafik Kurallarına Uymayanlara Geçit Yok

Denetimlerde, ehliyetsiz araç kullanımı, emniyet kemeri takmama, araç ışık donanımı eksiklikleri, kırmızı ışık ihlali, hız limiti aşımı ve yaya geçitlerinde yayalara yol vermeme gibi kural ihlalleri özellikle incelendi. Trafik ekipleri, sürücülerin ve yayaların güvenliği için bu kurallara sıkı sıkıya bağlılık gösterilmesinin önemini vurguladı.

146 Araç men edildi, binlerce sürücüye ceza

Okul Servislerine Özel Denetim

Polis ekipleri, çocukların güvenliği için okul servislerine yönelik denetimlerini de ihmal etmedi. Yapılan denetimlerde, 94 okul servisi detaylı bir şekilde incelendi. Servis araçlarının büyük bir çoğunluğunun kurallara uygun olması, ebeveynler ve okul yönetimleri tarafından memnuniyetle karşılandı.
# düzce, araç, polis, trafik

27 Şub 2024 - 10:39 Düzce- Asayiş

Mahreç  İhlas Haber Ajansı

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