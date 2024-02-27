146 Araç men edildi, binlerce sürücüye ceza

Düzce genelinde bir hafta süren denetimlerde, 11 bin 746 araç kontrol edildi. Bu denetimler sonucunda, 146 araç trafikten men edilirken, 2 bin 586 sürücüye cezai işlem uygulandı.
Trafik Kurallarına Uymayanlara Geçit Yok
Denetimlerde, ehliyetsiz araç kullanımı, emniyet kemeri takmama, araç ışık donanımı eksiklikleri, kırmızı ışık ihlali, hız limiti aşımı ve yaya geçitlerinde yayalara yol vermeme gibi kural ihlalleri özellikle incelendi. Trafik ekipleri, sürücülerin ve yayaların güvenliği için bu kurallara sıkı sıkıya bağlılık gösterilmesinin önemini vurguladı.
Okul Servislerine Özel Denetim
Polis ekipleri, çocukların güvenliği için okul servislerine yönelik denetimlerini de ihmal etmedi. Yapılan denetimlerde, 94 okul servisi detaylı bir şekilde incelendi. Servis araçlarının büyük bir çoğunluğunun kurallara uygun olması, ebeveynler ve okul yönetimleri tarafından memnuniyetle karşılandı.
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Bolu Olay editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Bolu Olay değil haberi geçen ajanstır.