- Sağlık

Mobil kanser taraması, sağlık hizmetleri kapınızda!

Düzce'nin Yığılca ilçesinde, kanserle mücadelede devrim niteliğinde bir adım atıldı. Düzce Sağlık Müdürlüğü'ne bağlı ekipler, kanser taramasını vatandaşların ayağına taşıyan Mobil Kanser Tarama Tırı ile önemli bir sağlık hizmeti sunuyor.

İhlas Haber Ajansı
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Mobil kanser taraması, sağlık hizmetleri kapınızda! mask
Mobil kanser taraması, sağlık hizmetleri kapınızda!
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Kanserle Mücadelede Yenilikçi Yaklaşım

Kanser Erken Teşhis, Tarama ve Eğitim Merkezi (KETEM) tarafından yürütülen bu proje, kanserin risk faktörleri, belirtileri, tanı ve tedavi yöntemleri hakkında bilgilendirme yaparak, kanserden korunma ve sağlıklı yaşam şartlarına yönlendirme hedefliyor. Yığılca İlçe Devlet Hastanesi'nin bahçesinde konumlanan Mobil Kanser Tarama Aracı, vatandaşlara kolaylıkla ulaşarak, ücretsiz kanser taraması yapma imkanı sunuyor.

Mobil kanser taraması, sağlık hizmetleri kapınızda!

Sağlık Hizmetinde Dev Adım

İl Sağlık Müdürü Dr. Yasin Yılmaz'ın vurguladığı gibi, bu projeyle amaçlanan, toplumda kanser farkındalığını artırarak, erken tanı ve tedavi ile kansere bağlı ölümleri azaltmaktır. Mobil Kanser Tarama Tırı, Düzce'nin en ücra noktalarına kadar giderek, vatandaşlara yaşamsal bir hizmet sunuyor. Bu girişim, sağlık hizmetlerinin erişilebilirliğini artırarak, toplum sağlığını önemli ölçüde iyileştirmeyi hedefliyor.
# eğitim, düzce, tedavi

27 Şub 2024 - 10:43 Düzce- Sağlık

Mahreç  İhlas Haber Ajansı

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