Mobil kanser taraması, sağlık hizmetleri kapınızda!

Kanserle Mücadelede Yenilikçi Yaklaşım
Kanser Erken Teşhis, Tarama ve Eğitim Merkezi (KETEM) tarafından yürütülen bu proje, kanserin risk faktörleri, belirtileri, tanı ve tedavi yöntemleri hakkında bilgilendirme yaparak, kanserden korunma ve sağlıklı yaşam şartlarına yönlendirme hedefliyor. Yığılca İlçe Devlet Hastanesi'nin bahçesinde konumlanan Mobil Kanser Tarama Aracı, vatandaşlara kolaylıkla ulaşarak, ücretsiz kanser taraması yapma imkanı sunuyor.
Sağlık Hizmetinde Dev Adım
İl Sağlık Müdürü Dr. Yasin Yılmaz'ın vurguladığı gibi, bu projeyle amaçlanan, toplumda kanser farkındalığını artırarak, erken tanı ve tedavi ile kansere bağlı ölümleri azaltmaktır. Mobil Kanser Tarama Tırı, Düzce'nin en ücra noktalarına kadar giderek, vatandaşlara yaşamsal bir hizmet sunuyor. Bu girişim, sağlık hizmetlerinin erişilebilirliğini artırarak, toplum sağlığını önemli ölçüde iyileştirmeyi hedefliyor.
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Yorum yazarak Bolu Olay Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Bolu Olay hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Bolu Olay editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Bolu Olay değil haberi geçen ajanstır.