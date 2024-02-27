Mobil kanser taraması, sağlık hizmetleri kapınızda!

Kanserle Mücadelede Yenilikçi Yaklaşım

Kanser Erken Teşhis, Tarama ve Eğitim Merkezi (KETEM) tarafından yürütülen bu proje, kanserin risk faktörleri, belirtileri, tanı ve tedavi yöntemleri hakkında bilgilendirme yaparak, kanserden korunma ve sağlıklı yaşam şartlarına yönlendirme hedefliyor. Yığılca İlçe Devlet Hastanesi'nin bahçesinde konumlanan Mobil Kanser Tarama Aracı, vatandaşlara kolaylıkla ulaşarak, ücretsiz kanser taraması yapma imkanı sunuyor.

Sağlık Hizmetinde Dev Adım

İl Sağlık Müdürü Dr. Yasin Yılmaz'ın vurguladığı gibi, bu projeyle amaçlanan, toplumda kanser farkındalığını artırarak, erken tanı ve tedavi ile kansere bağlı ölümleri azaltmaktır. Mobil Kanser Tarama Tırı, Düzce'nin en ücra noktalarına kadar giderek, vatandaşlara yaşamsal bir hizmet sunuyor. Bu girişim, sağlık hizmetlerinin erişilebilirliğini artırarak, toplum sağlığını önemli ölçüde iyileştirmeyi hedefliyor.