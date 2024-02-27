Bolu CHP’de ikinci tur başladı

CHP sahada

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Bolu Merkez İlçe Başkanı Çetin Uç, 31 Mart yerel seçimleri öncesinde saha çalışmalarını hızlandırıyor. İkinci tura başlayan Uç, Bolu'nun her noktasına ulaşarak vatandaşların sorunlarını dinliyor ve gelecek için projelerini anlatıyor.

Saha çalışmaları hız kesmiyor

CHP Bolu İl ve Merkez İlçe Örgütü tarafından organize edilen saha çalışmaları, seçimlerin yaklaşmasıyla birlikte hız kazanıyor. Her gün belirlenen programlar dahilinde mahalleleri ziyaret eden partililer ve gönüllüler, Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan'ın selamlarını ileterek destek taleplerini iletiyorlar.

İkinci tur saha çalışmalarına başlandı

Başkan Uç, saha çalışmalarının ikinci turuna başladıklarını duyurdu. Bolu'nun her köşesini özveriyle gezen ekipler, halkın nabzını tutarak sorunları yerinde tespit etmeye çalışıyorlar. Her bir mahallede vatandaşlarla birebir temas kurulması, CHP'nin Bolu halkının sorunlarına duyarlılıkla yaklaştığını gösteriyor.

“Vatandaşların sesi her zaman önemli”

Başkan Uç, saha çalışmaları esnasında vatandaşların sorunlarını dinlemeye büyük önem verdiklerini belirtiyor. Vatandaşların sesine kulak vererek, onların ihtiyaç ve taleplerini not alıp çözüm önerileri sunmayı amaçlıyorlar. Bu yaklaşım, halkın siyasi sürece daha aktif katılımını sağlamanın bir yolu olarak görülüyor.

Teşekkür ve motivasyon

Uç, saha çalışmalarına katkı sunan tüm parti üyelerine ve gönüllülere teşekkür ediyor. Onların emekleri ve çabaları, seçim sürecinin başarılı bir şekilde yürütülmesinde büyük rol oynuyor. Bu desteklerin motivasyonlarına katkı sağladığını belirtiyor ve devam eden süreçte daha da fazla çalışacaklarını vurguluyor.

Bolu'nun geleceği için projeler

Başkan Uç, Bolu'nun geleceği için çıktıkları bu yolda bir dizi önemli projeyi hayata geçireceklerini belirtiyor. Kentin sosyal, ekonomik ve kültürel açıdan gelişimine katkı sağlayacak adımlar atacaklarını söylüyor. Bu projelerin Bolu halkının yaşam kalitesini artıracağına inanıyor ve desteklerini beklediklerini ifade ediyor.