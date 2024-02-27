Uyuşturucu ve kaçakçılığa darbe

Uyuşturucu Ticaretine Ağır Vuruş

Operasyonlar kapsamında, 52 şüpheli hakkında çeşitli işlemler yapılırken, uyuşturucu madde ticareti yapan 46 kişiye yasal işlem uygulandı. Bu süreçte, 251,6 gram metamfetamin, 21,26 gram sentetik kannabinoid, 55,63 gram esrar ve 29 adet sentetik ecza gibi yüksek miktarlarda uyuşturucu madde ele geçirildi. Uyuşturucu ticaretiyle mücadelede kararlılık gösteren ekipler, 4 şüpheliyi de tutuklayarak adalete teslim etti.

Kaçakçılık Operasyonlarıyla Suç Ağlarına Darbe

Kaçakçılıkla mücadelede de önemli başarılar elde eden Düzce polisi, 3 adet kaçak cep telefonu, 1 adet sahte çek, 2 adet sahte plaka ve 40 adet elektronik sigara gibi çeşitli kaçak ürünleri ele geçirdi. Bu operasyonlar kapsamında 6 kişi hakkında yasal işlem yapılarak, kaçakçılık faaliyetlerine büyük bir engel konuldu.

Toplum Güvenliği Öncelikli Hedef

Düzce İl Emniyet Müdürlüğü, gerçekleştirdiği bu operasyonlarla toplum güvenliğini sağlama ve suç oranlarını düşürme konusundaki kararlılığını bir kez daha gösterdi. Uyuşturucu ticareti ve kaçakçılık gibi toplumu tehdit eden suçlarla mücadelede etkin bir rol oynayan ekipler, halkın huzur ve güvenliğini korumaya devam edeceklerini vurguladı.