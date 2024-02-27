27 Şub 2024 - 12:28- Yaşam G:

Bolu'nun geleneksel lezzeti keşli cevizli erişte tarifi

Bolu'nun yöresel tadı keşli cevizli erişteyi evinizde yapmaya ne dersiniz? Hem pratik hem de doyurucu bu tarifle sofralarınızı şenlendirin. İşte adım adım keşli cevizli erişte yapımı!

Esra Perçin
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Bolu'nun geleneksel lezzeti keşli cevizli erişte tarifi mask
Bolu'nun geleneksel lezzeti keşli cevizli erişte tarifi
Bolu'nun geleneksel lezzeti keşli cevizli erişte tarifi
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Bolu yöresine özgü bir lezzet olan keşli cevizli erişte, soğuk kış günlerinde iç ısıtan, hem pratik hem de doyurucu bir seçenek sunuyor. Bu geleneksel yemeği evde yapmak oldukça kolay. İşte, adım adım Bolu usulü keşli cevizli erişte tarifi.

Bolu'nun geleneksel lezzeti keşli cevizli erişte tarifi

Bolu Usulü Keşli Cevizli Erişte Nedir?

Bolu mutfak kültürünün vazgeçilmezlerinden biri olan bu yemek, erişte, ceviz ve keşten oluşur. Keş, mayalanmadan önce kurutulan peynir altı suyu ürünüdür ve bu yemeğe özgün bir tat katar. Ceviz ise hem sağlık açısından faydalı hem de lezzet açısından bu yemeği zenginleştirir.Bolu'nun geleneksel lezzeti keşli cevizli erişte tarifi

Gerekli Malzemeler

Bu lezzetli yemeği hazırlamak için ihtiyacınız olan malzemeler şunlardır:

500 gram erişte

1 su bardağı ceviz

1 su bardağı rendelenmiş keş

2 yemek kaşığı tereyağı

Yarım çay bardağı sıvı yağ

SuBolu'nun geleneksel lezzeti keşli cevizli erişte tarifi

Hazırlık Aşamaları

Erişte Haşlama: İlk olarak, bir tencerede suyu kaynatın ve erişteleri içine atarak yumuşayana kadar haşlayın. Erişteleri süzün ve bir kenara alın.

Ceviz ve Keş Karışımı: Tereyağını bir tavada eritin. Kırılmış cevizleri ve rendelenmiş keşi ekleyin. Kısık ateşte, ceviz ve keşin aromaları birbirine karışana kadar kavurun.

Katmanlama: Pişen eriştelerin yarısını bir servis tabağına yayın. Üzerine hazırladığınız ceviz ve keş karışımının yarısını serpiştirin. Kalan erişteleri üzerine yayın ve kalan karışımı da üzerine dökün.

Servis: Hazırlanan keşli cevizli erişteyi sıcak olarak servis edin.Bolu'nun geleneksel lezzeti keşli cevizli erişte tarifi

Bu muhteşem lezzetin püf noktaları

Erişteleri fazla haşlamamaya özen gösterin; aksi takdirde dağılabilirler.

Ceviz ve keşi kavururken dikkatli olun; yanmaları durumunda yemeğin tadı acılaşabilir.

Karışımı eriştelerin üzerine sıcakken dökün; soğuk olursa donabilir.

Yanında yoğurt veya ayran ile servis yapabilirsiniz.Bolu'nun geleneksel lezzeti keşli cevizli erişte tarifi

Peki, bu lezzet kaç kalori

Bir porsiyon Bolu usulü keşli cevizli erişte yaklaşık 450 kalori içerir. Bu, diyet yapanlar için sık sık tercih edilebilecek bir yemek olmayabilir; ancak özel günlerde kendinizi şımartmak için ideal bir seçenektir.

Bolu'nun geleneksel lezzetlerinden biri olan keşli cevizli erişte, sofralarınıza farklı bir tat katmak istediğinizde deneyebileceğiniz eşsiz bir seçenektir. Bu tarif ile evinizde kolayca hazırlayabilir ve sevdiklerinizle birlikte bu yöresel lezzetin tadını çıkarabilirsiniz.

27 Şub 2024 - 12:28 Bolu- Yaşam

Mahreç  Esra Perçin

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