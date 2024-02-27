- Asayiş

Çocuklar arasında silahlı çatışma

Düzce Ağa Mahallesi'nde iki genç arasında çıkan silahlı kavga, 1 yaralıyla sonuçlandı. Polis, olay yerinde delil toplarken, soruşturma devam ediyor.

İhlas Haber Ajansı
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Çocuklar arasında silahlı çatışma
Çocuklar arasında silahlı çatışma
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Gençler Arasındaki Anlaşmazlık Kavgaya Dönüştü

Olay, mahalle girişinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, 16 yaşındaki M.K. ve 17 yaşındaki B.T., mahalle girişinde karşılaştılar. Aralarında çıkan tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. Durum, M.K.'nin yanında getirdiği silahı çıkararak B.T.'ye ateş etmesiyle daha da ciddi bir hal aldı.

Çocuklar arasında silahlı çatışma

Silah Sesleriyle Sarsılan Mahalle

M.K., gelişigüzel ateş açarak B.T.'yi omzundan yaraladı. Yaralı genç, yere yığılırken, M.K. olay yerinden hızla uzaklaştı. Olayın ardından bölgeye hızla sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı B.T., ambulansla hastaneye kaldırıldı, hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

Çocuklar arasında silahlı çatışma

Polis Olay Yerinde Delil Topladı

Polis ekipleri, olay yerinde geniş çaplı bir inceleme başlattı. Yapılan incelemeler sonucunda, 5 boş kovan ele geçirildi. Bu deliller, olayın aydınlatılması için önemli ipuçları sunuyor. M.K.'nin yakalanması için çalışmalar devam ederken, olayla ilgili soruşturma sürüyor.Çocuklar arasında silahlı çatışma

Toplumda Endişe Yaratan Olay

Bu tür olaylar, toplumda güvenlik endişelerini artırıyor. Gençler arasında yaşanan bu tür şiddet olaylarının önlenmesi için alınabilecek önlemler yeniden gündeme geliyor. Yetkililer, benzer olayların önüne geçmek için çalışmalarını sürdürüyor.Çocuklar arasında silahlı çatışma

# polis

27 Şub 2024 - 10:51 Düzce- Asayiş

Mahreç  İhlas Haber Ajansı

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