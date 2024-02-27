Çalışan anneler bu vaade ‘Hayır’ diyemez

İlhan Durak, Bolu'daki çalışan anneleri rahatlatacak projeyi açıkladı

Milliyetçi Hareket Partisi'nin Bolu Belediye Başkan adayı İlhan Durak, 31 Mart yerel seçimlerine sayılı günler kala seçim çalışmalarını hız kesmeden sürdürüyor. Durak, Bolu'daki önemli kurumları ziyaret ederek çalışan annelerin karşılaştığı sorunlara çözüm getirecek vaatlerini açıkladı.

Kurumları ziyaret etti

İlhan Durak, Bolu İzzet Baysal Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Hastanesi, Sosyal Güvenlik Kurumu Bolu İl Müdürlüğü ve Bolu 13. Ulaştırma Bölge Müdürlüğü'nü ziyaret ederek kurum çalışanlarından destek istedi. Bu ziyaretler, seçim kampanyasını güçlendirmeyi ve Bolu halkının nabzını tutmayı amaçlıyordu.

Çalışan Annelere vaad

Kurum ziyaretleri sırasında dikkat çeken bir müjde veren Durak, çalışan annelerin çocuklarını güvenle emanet edebilecekleri kreş ve gündüz bakım evi projesini hayata geçireceklerini duyurdu. Bu proje, iş hayatında olan annelerin çocuklarına daha iyi bir bakım ve eğitim imkanı sunmayı hedefliyor.

Annelere iş hayatında kolaylık

İlhan Durak'ın açıkladığı bu proje, Bolu'da yaşayan ve çalışan anneler arasında büyük bir memnuniyetle karşılandı. Çünkü iş hayatında olan anneler, çocuklarını güvenle bırakabilecekleri bir bakım evinin olmasıyla işlerine daha rahat odaklanabileceklerini düşünüyorlar. Bu da iş ve aile hayatı arasındaki dengeyi sağlamak adına önemli bir adım olarak değerlendiriliyor.

Anneler bu hayır diyemeyecek

İlhan Durak'ın çalışan annelere yönelik bu vaadi, geniş bir kesimin dikkatini çekti ve destek buldu. Bu projeyle birlikte iş hayatında olan annelere daha fazla destek sağlanacağına inananlar, Durak'a olan desteğin artmasını bekliyorlar. Bu da toplumsal katılımı ve seçim sürecindeki aktifliği artırabilir.

MHP Bolu Belediye Başkan adayı İlhan Durak'ın bu tür projeleri ve çalışmaları, Bolu halkı tarafından olumlu karşılanıyor ve destek buluyor. Özellikle çalışan annelerin yaşadığı sorunlara yönelik bu tür çözüm odaklı projeler, Durak'a olan desteğin artmasına vesile oluyor.