- Asayiş

Yenilikçi trafik denetimi! Cayrokopter desteği

Zonguldak, trafik güvenliğini artırmak için teknolojik bir adım attı. İl Jandarma Komutanlığı ve İl Emniyet Müdürlüğü iş birliğiyle, Çaycuma ilçesindeki yol güzergahlarında havadan denetim gerçekleştirildi.

İhlas Haber Ajansı
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Yenilikçi trafik denetimi! Cayrokopter desteği mask
Yenilikçi trafik denetimi! Cayrokopter desteği
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Bu denetimler, özellikle 10.30-11.30 saatleri arasında, Jandarma Genel Komutanlığı'nın envanterinde bulunan ileri teknolojiye sahip Cayrokopter (Hava Aracı) ile desteklendi.

Trafikte Yüksek Teknoloji Dönemi

Cayrokopter, trafik denetimlerine yeni bir boyut getiriyor. Bu yenilikçi yaklaşım, sürücüler üzerindeki algılanan yakalanma riskini artırarak trafik kurallarına uyumu teşvik ediyor. Denetim sürecinde, kural ihlali yapan dört araç sürücüsü tespit edilerek idari para cezası ile cezalandırıldı. Bu uygulama, trafik kazalarının önlenmesi ve azaltılması konusunda önemli bir adım olarak görülüyor.

Yenilikçi trafik denetimi! Cayrokopter desteği

Devam Eden Güvenlik Önlemleri

Zonguldak İl Jandarma Komutanlığı, trafik güvenliğinin sağlanması amacıyla önümüzdeki günlerde de Cayrokopter ve drone gibi teknolojik araçlarla denetimlere devam edeceğini duyurdu. Bu sayede, trafik güvenliğine yönelik önlemler daha da güçlendirilecek.
# araç, trafik, zonguldak, teknoloji, jandarma

27 Şub 2024 - 10:55 Zonguldak- Asayiş

Mahreç  İhlas Haber Ajansı

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