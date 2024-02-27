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Tarihi dönüşüm! Lavuar alanı halka açılıyor

Zonguldak, kömürün kalbi, 1957'de faaliyete geçen ve 2002'de kullanım dışı bırakılan tarihi Lavuar Alanı'nda büyük bir dönüşüme şahit oluyor. Şehrin soluk alacağı yeni bir yaşam alanına dönüşen bu tesis, müze, seminer salonu, amfi tiyatro ve çocuk parkları gibi birçok sosyal imkanı vatandaşlara sunmaya hazırlanıyor.

İhlas Haber Ajansı
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Tarihi dönüşüm! Lavuar alanı halka açılıyor mask
Tarihi dönüşüm! Lavuar alanı halka açılıyor
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Kültürel Mirasın İhyası

Bir zamanlar kömür yıkama tesisi olarak hizmet veren bu alan, şimdi bir kültür ve eğlence merkezine dönüşüyor. Proje, Zonguldak'ın tarihini ve kültürel mirasını yansıtan bir müze, bilgi ve eğitim için seminer salonları, sanatsal etkinlikler için modern bir amfi tiyatro ve çocukların eğlenebileceği parklar içerecek.

Tarihi dönüşüm! Lavuar alanı halka açılıyor

Yeşil Bir Nefes: Lavuar Alanı

Projenin ihalesi tamamlanmış ve çalışmalar hızla devam ediyor. AK Parti İl Başkanı Mustafa Çağlayan'ın belirttiğine göre, çalışmaların tamamlanmasıyla birlikte Lavuar Alanı, Zonguldak'a değer katan kıymetli bir yaşam alanı olacak. Çağlayan, projenin Gazhane Parkı'ndaki amfi tiyatroya benzer bir yapıda olacağını ve kısa sürede tamamlanarak halkın hizmetine sunulacağını ifade etti.

Zonguldak'a Nefes Aldıracak Proje

Lavuar Alanı'nın dönüşümü, şehrin sosyal yaşamına canlılık katacak ve vatandaşlara çeşitli etkinlikler için geniş bir alan sunacak. Müze, seminer salonu ve amfi tiyatro gibi tesislerle donatılan bu alan, aynı zamanda çocukların da keyifli vakit geçirebileceği bir parka ev sahipliği yapacak.
# eğitim, ak parti, zonguldak

27 Şub 2024 - 10:58 Zonguldak- Ekonomi

Mahreç  İhlas Haber Ajansı

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